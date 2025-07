W tym tygodniu Ghelamco Invest ma do wypłaty odsetki od trzech serii obligacji, ale przede wszystkim jedna z tych serii zapada. Do wykupu są papiery za relatywnie niewiele, bo 30 mln zł. Całkowita wartość obligacji Ghelamco, notowanych na Catalyst, to 1,2 mld zł. Kalendarz w tym tygodniu wygląda następująco:

15 lipca – wypłata odsetek od serii GHE0128

16 lipca – wypłata odsetek i wykup serii GHE0725 o wartości 30 mln zł

17 lipca – wypłata odsetek od serii GHE0728

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, grupa ma zabezpieczone środki na wykup serii GHE0725. We wrześniu do wykupu będą obligacje serii GHE0925 za poważniejszą kwotę – 170 mln zł.

Belgijski kamień z wozu, polskim inwestorom lżej

Po tym, jak belgijska spółka matka wykupiła w połowie czerwca, w terminie, serię obligacji o wartości 80 mln euro, nastroje inwestorów w Polsce wyraźnie się poprawiły. Wcześniej wycena części serii walorów Ghelamco Investu na Catalyst spadła do nawet 60-70 proc. wartości nominalnej – przy czym wartość obrotów wskazywała, że papierów pozbywali się głównie inwestorzy detaliczni. Obecnie najgorsza wycena to 85-87 proc. wartości nominalnej. Zapadające we wrześniu papiery GHE0925 wyceniane są na 98 proc. wartości nominalnej, a następne w kolejności zapadalności GHE0226 (240 mln zł) na 95 proc.