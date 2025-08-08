Jeśli chcesz uciec od zgiełku, trudno o bardziej odosobnione miejsce niż Thorne Island. Położona 3 mile morskie (czyli ok. 5,6 km) od wybrzeża Pembrokeshire w zachodniej Walii, w Wielkiej Brytanii, prywatna wyspa ma własną XIX-wieczną fortecę.

Wyspa o powierzchni około 2,49 akra (około 10 083 m²) trafiła właśnie na rynek — właściciel oczekuje ofert powyżej 3 mln funtów (czyli około 14,7 mln zł), według informacji zawartych w ogłoszeniu na stronie agencji nieruchomości Strutt & Parker.

Wśród atutów fortecy znajduje się lądowisko dla helikopterów, zadaszony bar na dachu z pokojem gier oraz biuro z zapierającym dech w piersiach widokiem na morze.

Forteca miał bronić Wielkiej Brytanii przed Napoleonem III

Pierwotnie zaprojektowana dla 100 żołnierzy, odrestaurowana forteca dziś może pomieścić do 20 osób w pięciu luksusowych sypialniach. Do dyspozycji są też reprezentacyjne jadalnie oraz tarasy osłonięte murami w stylu koszarowym.