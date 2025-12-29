Komisja postuluje przede wszystkim uniemożliwienie arbitralnego odwołania sędziego z takiej delegacji i zapewnienie sądowej kontroli decyzji ministra o przedwczesnym zakończeniu delegowania sędziego do innego sądu. Rozwiązanie to ma zapewnić zgodność polskich przepisów z prawem Unii Europejskiej i dostosować je do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE.

Komisja kodyfikacyjna proponuje konkursy na delegacje sędziowskie i zmiany w wynagradzaniu delegowanych sędziów

Eksperci chcą też wprowadzenia konkursów na wszelkie delegacje orzecznicze i pozaorzecznicze. – Takie rozwiązanie, w którym dokonanie delegowania sędziego musi zostać poprzedzone przeprowadzeniem konkursu wyłaniającego kandydata, który posiada kwalifikacje predestynujące go do objęcia stanowiska na podstawie delegacji, zapewni równość praw wszystkich sędziów, większą przejrzystość udzielania delegacji oraz możliwość porównywania spełnienia przez poszczególnych kandydatów przesłanek udzielenia delegacji – przekonuje komisja kodyfikacyjna.

Zdaniem członków tej komisji należy zmienić też zasady wynagradzania sędziów delegowanych do orzekania w sądach wyższego rzędu. Obecnie przysługuje im bowiem dodatek w wysokości 12,5 proc. podstawy wynagrodzenia zasadniczego przez pierwsze sześć miesięcy delegacji i 20 proc. dodatek po tym czasie.

– Takie rozwiązanie utrzymuje nierówność w sposobie określania wynagrodzeń sędziów pełniących obowiązki w tym samym sądzie. Jest zatem w sposób oczywisty sprzeczne z zasadą równego traktowania i prawem do jednakowego wynagrodzenia za tę samą pracę. Tym bardziej, gdy wziąć pod uwagę, że w okresie delegacji sędzia jest zmuszony do zwiększonego nakładu pracy w związku z koniecznością zakończenia spraw rozpoznawanych w macierzystym sądzie, a mimo to w okresie delegacji nie otrzymuje wynagrodzenia adekwatnego do pełnionych obowiązków orzeczniczych w sądzie, do którego został delegowany – twierdzi komisja.

Eksperci proponują, żeby sędziowie na delegacjach orzeczniczych otrzymywali takie wynagrodzenie – z uwzględnieniem stażu na stanowisku sędziowskim – jakie otrzymują sędziowie w sądzie, do którego są delegowani. – Odmienne rozwiązanie, czyli różnicowanie wynagrodzenia sędziów orzekających w tym samym sądzie za pomocą kryterium innego niż staż i pełnione funkcje, nie znajduje w ocenie komisji żadnego uzasadnienia – czytamy w opinii.

Poza tym komisja chce też sprecyzowania kryteriów uzasadniających udzielenie delegacji orzeczniczej na czas określony albo nieokreślony. Eksperci opowiadają się też przeciwko zwolnieniu sędziów delegowanych do KSSiP od orzekania w sądach. Takie rozwiązanie proponuje bowiem w projekcie ministerstwo. W ocenie komisji jest to sprzeczne z założeniem, aby nie zastępować pracowników osobami delegowanymi z sądów.