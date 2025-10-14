Z tego artykułu się dowiesz: Co zakłada projekt tzw. ustawy praworządnościowej i jakie są jego główne założenia?

Jakie zmiany w procedurze dotyczącej orzekania przez sędziów po 65. roku życia chce wprowadzić resort Waldemara Żurka?

Jak Ministerstwo planuje zachęcić doświadczonych sędziów do kontynuacji pracy zawodowej?

Dlaczego delegacje pozaorzecznicze sędziów mają zostać ograniczone czasowo?

We wtorek do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wpisano dwa projekty zapowiadane przez ministra Waldemara Żurka. Pierwszy z nich to projekt tzw. ustawy praworządnościowej, której założenia kierownictwo MS przedstawiło w ubiegłym tygodniu.

Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, chodzi przede wszystkim o uregulowanie statusu tzw. neosędziów. Jak mówił minister Żurek, „ideą jest powtórzenie wszystkich nielegalnych konkursów sędziowskich przed legalną KRS”. W tym celu tzw. neosędziowie mają zostać podzieleni na kategorie, od których będzie zależał ich dalszy los. Projekt przewiduje też likwidację spornej Izby Kontroli Nadzwyczajnej oraz instytucji skargi nadzwyczajnej.

Krajowa Rada Sądownictwa ma zostać wyłączona z procedury

Drugi projekt wpisany do Wykazu prac legislacyjnych zakłada powrót do rozwiązań prawnych sprzed wejścia w życie ustawy z 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Na mocy obowiązujących przed nowelizacją przepisów sędzia pozostawał w czynnej służbie, jeśli nie później niż na 6 miesięcy przed ukończeniem 65. roku życia oświadczył wolę dalszego zajmowania stanowiska i przedstawił stosowne zaświadczenie o stanie zdrowia. W takim przypadku pozostawał w czynnej służbie do 70. roku życia. Oświadczenie takie składano ministrowi sprawiedliwości, który nie miał jednak władczych uprawnień co do kwestii przejścia w stan spoczynku.