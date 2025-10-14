Aktualizacja: 14.10.2025 15:35 Publikacja: 14.10.2025 14:49
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Foto: PAP/Rafał Guz
We wtorek do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wpisano dwa projekty zapowiadane przez ministra Waldemara Żurka. Pierwszy z nich to projekt tzw. ustawy praworządnościowej, której założenia kierownictwo MS przedstawiło w ubiegłym tygodniu.
Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, chodzi przede wszystkim o uregulowanie statusu tzw. neosędziów. Jak mówił minister Żurek, „ideą jest powtórzenie wszystkich nielegalnych konkursów sędziowskich przed legalną KRS”. W tym celu tzw. neosędziowie mają zostać podzieleni na kategorie, od których będzie zależał ich dalszy los. Projekt przewiduje też likwidację spornej Izby Kontroli Nadzwyczajnej oraz instytucji skargi nadzwyczajnej.
Drugi projekt wpisany do Wykazu prac legislacyjnych zakłada powrót do rozwiązań prawnych sprzed wejścia w życie ustawy z 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Na mocy obowiązujących przed nowelizacją przepisów sędzia pozostawał w czynnej służbie, jeśli nie później niż na 6 miesięcy przed ukończeniem 65. roku życia oświadczył wolę dalszego zajmowania stanowiska i przedstawił stosowne zaświadczenie o stanie zdrowia. W takim przypadku pozostawał w czynnej służbie do 70. roku życia. Oświadczenie takie składano ministrowi sprawiedliwości, który nie miał jednak władczych uprawnień co do kwestii przejścia w stan spoczynku.
Resort chce powrócić do tych rozwiązań i wyłączyć z procedury Krajową Radę Sądownictwa, która na podstawie nowelizacji z 2017 r. wyraża zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego. Ministerstwo argumentuje, że „nie istnieją przesłanki dla warunkowania dalszego pozostawania w służbie przez sędziego, który osiągnął wiek uprawniający do przejścia w stan spoczynku, lecz nadal zdolnego, ze względu na stan zdrowia, do jej pełnienia, od zgody jakiegokolwiek organu”.
To nie jedyne zmiany. Projekt nowych przepisów przewiduje również, iż sędziowie, którzy ukończyli 65. rok życia, będą mogli orzekać w zmniejszonym wymiarze przydzielanych spraw (o nie mniej niż 25 proc. i nie więcej niż 75 proc.). Jak tłumaczy MS, ma to zachęcić doświadczonych sędziów do pozostania w służbie. „Sędziowie tacy będą uzyskiwać wynagrodzenie, oraz jednocześnie pobierać uposażenie przysługujące w stanie spoczynku, oba świadczenia w części, proporcjonalnie do relacji ustalonego wymiaru udziału w przydziale spraw do pełnego obciążenia sędziego" - czytamy w dokumencie.
Resort chce też ograniczyć czas pozaorzeczniczych delegacji sędziów do maksymalnie czterech lat z obowiązkiem powrotu do służby orzeczniczej przed ewentualnym kolejnym delegowaniem na czas równy okresowi dotychczasowej delegacji. Jak argumentuje, „wieloletnie delegacje do Ministerstwa Sprawiedliwości i innych podległych Ministrowi instytucji nie powinny bowiem służyć łagodzeniu niedoborów kadrowych, lecz powinny stanowić dodatkowe wsparcie merytoryczne w sytuacjach, w których jest to niezbędne dla zrealizowania określonych zadań, bez uszczerbku (lub z możliwie minimalnym uszczerbkiem) dla prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz sprawności rozpoznawania spraw w sądach”. Co więcej, „ograniczenie czasowe delegowań zapewni, że delegowana kadra orzecznicza nie zatraci kontaktu z podstawowym obowiązkiem, jakim jest sprawowanie wymiaru sprawiedliwości”.
