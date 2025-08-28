W środę szef MS Waldemar Żurek w TVP Info był pytany m.in. o problem niewystarczającej liczby sędziów. – Chcemy przygotować taką punktową ustawę i zobaczymy, co z nią zrobi prezydent (Karol Nawrocki – przyp. red.), bo to będzie taki test, czy jest szkodnikiem absolutnym, czy też chce rzeczywiście, żeby Polska się dobrze rozwijała – mówił Waldemar Żurek, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Minister o powrocie sędziów z wcześniejszego stanu spoczynku: będzie zainteresowanie

– Mamy pomysł, żeby sędziowie, którzy skończyli pewien wiek i mają prawo do przejścia na emeryturę, tylko szli do lekarza – odpowiedniego specjalisty, który wyda im zaświadczenie i żeby mogli dłużej orzekać – wyjaśnił Żurek. – Mamy wreszcie wielu sędziów, także kobiet, którzy przeszli na wcześniejsze stany spoczynku, czyli sędziowskie emerytury – dodał.

Żurek stwierdził, iż mogliby oni wrócić do pracy „nie na 100 proc., być może między 25 a 75 proc.”. Co więcej, jego zdaniem, będzie zainteresowanie wśród sędziów takimi powrotami.

Sprawa prezes największego sądu w Polsce

Przypomnijmy, iż zgodnie z art. 69 Prawa o ustroju sądów powszechnych, sędzia przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 65. roku życia, chyba że nie później niż na sześć miesięcy i nie wcześniej niż na dwanaście miesięcy przed ukończeniem tego wieku oświadczy Krajowej Radzie Sądownictwa wolę dalszego zajmowania stanowiska i przedstawi zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego, wydane na zasadach określonych dla kandydata na stanowisko sędziowskie.