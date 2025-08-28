Aktualizacja: 29.08.2025 08:59 Publikacja: 28.08.2025 13:57
W środę szef MS Waldemar Żurek w TVP Info był pytany m.in. o problem niewystarczającej liczby sędziów. – Chcemy przygotować taką punktową ustawę i zobaczymy, co z nią zrobi prezydent (Karol Nawrocki – przyp. red.), bo to będzie taki test, czy jest szkodnikiem absolutnym, czy też chce rzeczywiście, żeby Polska się dobrze rozwijała – mówił Waldemar Żurek, cytowany przez Polską Agencję Prasową.
– Mamy pomysł, żeby sędziowie, którzy skończyli pewien wiek i mają prawo do przejścia na emeryturę, tylko szli do lekarza – odpowiedniego specjalisty, który wyda im zaświadczenie i żeby mogli dłużej orzekać – wyjaśnił Żurek. – Mamy wreszcie wielu sędziów, także kobiet, którzy przeszli na wcześniejsze stany spoczynku, czyli sędziowskie emerytury – dodał.
Żurek stwierdził, iż mogliby oni wrócić do pracy „nie na 100 proc., być może między 25 a 75 proc.”. Co więcej, jego zdaniem, będzie zainteresowanie wśród sędziów takimi powrotami.
Przypomnijmy, iż zgodnie z art. 69 Prawa o ustroju sądów powszechnych, sędzia przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 65. roku życia, chyba że nie później niż na sześć miesięcy i nie wcześniej niż na dwanaście miesięcy przed ukończeniem tego wieku oświadczy Krajowej Radzie Sądownictwa wolę dalszego zajmowania stanowiska i przedstawi zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego, wydane na zasadach określonych dla kandydata na stanowisko sędziowskie.
W kontekście tego przepisu głośno było o sprawie sędzi Beaty Najjar, która od sierpnia ubiegłego roku kieruje Sądem Okręgowym w Warszawie – określanym jako największy sąd w Polsce. Niedawno, bo 11 lipca obchodziła swoje 65. urodziny. Resort poinformował, iż sędzia na 6 miesięcy przed ukończeniem 65. roku życia, złożyła bezpośrednio do ministra sprawiedliwości, który jest członkiem KRS, oświadczenie o woli dalszego zajmowania stanowiska sędziego. Do dokumentu dołączyła pisemną informację o stanie zdrowia, potwierdzając możliwość dalszego sprawowania funkcji.
W komunikacie przypomniano, iż „zgodnie z art. 69 ust. 1b ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego wyraża Krajowa Rada Sądownictwa. Natomiast w przypadku niezakończenia postępowania związanego z dalszym zajmowaniem stanowiska sędziego po ukończeniu przez niego 65 lat, sędzia pozostaje na stanowisku do czasu zakończenia postępowania”. Co więcej MS wskazał, że „Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym kształcie, ukształtowana ustawą z 8 grudnia 2017 r., nie może zostać uznana za organ niezależny od innych władz, w szczególności od władzy ustawodawczej i wykonawczej” Jak dodano, znalazło to potwierdzenie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz sądów polskich.
W podobnej sytuacji jest obecnie 191 sędziów sądów powszechnych. W odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur poinformował, że minister wyraził zgodę na dalsze orzekanie 68 sędziom, a wobec 123 trwają czynności w zakresie postępowania związanego z dalszym zajmowaniem stanowiska sędziego.
