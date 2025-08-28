Rzeczpospolita
Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje nowy projekt w sprawie sędziów. Minister mówi o teście dla prezydenta

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział przygotowanie ustawy w sprawie sędziów, którzy osiągnęli wiek emerytalny. Mieliby oni dalej orzekać po otrzymaniu pozytywnego zaświadczenia lekarskiego. Szef MS stwierdził, że będzie to test dla prezydenta Karola Nawrockiego.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podczas posiedzenia Rady Gabinetowej w Pałacu Prezydenckim

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podczas posiedzenia Rady Gabinetowej w Pałacu Prezydenckim

Mateusz Adamski

W środę szef MS Waldemar Żurek w TVP Info był pytany m.in. o problem niewystarczającej liczby sędziów.  – Chcemy przygotować taką punktową ustawę i zobaczymy, co z nią zrobi prezydent (Karol Nawrocki – przyp. red.), bo to będzie taki test, czy jest szkodnikiem absolutnym, czy też chce rzeczywiście, żeby Polska się dobrze rozwijała – mówił Waldemar Żurek, cytowany przez Polską Agencję Prasową. 

Minister o powrocie sędziów z wcześniejszego stanu spoczynku: będzie zainteresowanie

– Mamy pomysł, żeby sędziowie, którzy skończyli pewien wiek i mają prawo do przejścia na emeryturę, tylko szli do lekarza – odpowiedniego specjalisty, który wyda im zaświadczenie i żeby mogli dłużej orzekać – wyjaśnił Żurek. – Mamy wreszcie wielu sędziów, także kobiet, którzy przeszli na wcześniejsze stany spoczynku, czyli sędziowskie emerytury – dodał.

Żurek stwierdził, iż mogliby oni wrócić do pracy „nie na 100 proc., być może między 25 a 75 proc.”. Co więcej, jego zdaniem, będzie zainteresowanie wśród sędziów takimi powrotami.

Czytaj więcej

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Sądy i trybunały
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek: Prezydent nie jest królem słońce

Sprawa prezes największego sądu w Polsce

Przypomnijmy, iż zgodnie z art. 69 Prawa o ustroju sądów powszechnych, sędzia przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 65. roku życia, chyba że nie później niż na sześć miesięcy i nie wcześniej niż na dwanaście miesięcy przed ukończeniem tego wieku oświadczy Krajowej Radzie Sądownictwa wolę dalszego zajmowania stanowiska i przedstawi zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego, wydane na zasadach określonych dla kandydata na stanowisko sędziowskie. 

W kontekście tego przepisu głośno było o sprawie sędzi Beaty Najjar, która od sierpnia ubiegłego roku kieruje Sądem Okręgowym w Warszawie – określanym jako największy sąd w Polsce. Niedawno, bo 11 lipca obchodziła swoje 65. urodziny. Resort poinformował, iż sędzia na 6 miesięcy przed ukończeniem 65. roku życia, złożyła bezpośrednio do ministra sprawiedliwości, który jest członkiem KRS, oświadczenie o woli dalszego zajmowania stanowiska sędziego. Do dokumentu dołączyła pisemną informację o stanie zdrowia, potwierdzając możliwość dalszego sprawowania funkcji. 

W komunikacie przypomniano, iż „zgodnie z art. 69 ust. 1b ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego wyraża Krajowa Rada Sądownictwa. Natomiast w przypadku niezakończenia postępowania związanego z dalszym zajmowaniem stanowiska sędziego po ukończeniu przez niego 65 lat, sędzia pozostaje na stanowisku do czasu zakończenia postępowania”. Co więcej MS wskazał, że „Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym kształcie, ukształtowana ustawą z 8 grudnia 2017 r., nie może zostać uznana za organ niezależny od innych władz, w szczególności od władzy ustawodawczej i wykonawczej” Jak dodano, znalazło to potwierdzenie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz sądów polskich.

W podobnej sytuacji jest obecnie 191 sędziów sądów powszechnych. W odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur poinformował, że minister wyraził zgodę na dalsze orzekanie 68 sędziom, a wobec 123 trwają czynności w zakresie postępowania związanego z dalszym zajmowaniem stanowiska sędziego.

Czytaj więcej

"Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym kształcie, ukształtowana ustawą z 8 grudnia 2017 r., nie może zo
Sądy i trybunały
Co dalej z prezes największego sądu w Polsce? Resort Żurka wydał oświadczenie

