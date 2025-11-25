Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Adwokaci: według TSUE urzędy stanu cywilnego nie mogą ignorować małżeństw jednopłciowych

Polskie urzędy stanu cywilnego nie powinny dłużej odmawiać parom jednopłciowym transkrypcji aktu małżeńskiego, jeśli te pobrały się w innym kraju unijnym - uważają adwokaci, których klienci wywalczyli przed TSUE prawo do uznania związku.

Publikacja: 25.11.2025 18:04

Adwokaci: według TSUE urzędy stanu cywilnego nie mogą ignorować małżeństw jednopłciowych

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Nadia Senkowska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie jest stanowisko TSUE w sprawie uznawania małżeństw jednopłciowych przez polskie urzędy stanu cywilnego?
  • W jaki sposób wyrok TSUE wpłynie na sytuację prawną par jednopłciowych zawierających związki za granicą?
  • Jakie problemy wynikają z odmowy transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego w Polsce?

– Wyrok TSUE oznacza przede wszystkim ujednolicenie systemu unijnego, które wyeliminuje sytuacje, w których – przykładowo – stojąc na moście w Słubicach jedną nogą będą oni w kraju, w którym są małżeństwem, a drugą obcymi sobie ludźmi – mówi mec. Artur Kula z KMA Kancelarii Adwokacko-Radcowskiej, obrazując skutki wtorkowego wyroku.

A co orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Rozpatrywał on sprawę polskich obywateli, którzy – po zawarciu związku małżeńskiego w Niemczech – w ojczyźnie starali się o transkrypcję jego aktu (czyli wierne i literalne przeniesienie treści do polskich ksiąg stanu cywilnego). USC odmówił im jednak argumentując, że prawo polskie nie przewiduje małżeństwa osób tej samej płci. Sprawa ostatecznie trafiła do TSUE, który orzekł, że państwo członkowskie – w tym Polska – ma obowiązek uznać taki związek, legalnie sfinalizowany w innym państwie UE; nie musi jednak umożliwiać jego zawarcia.

Czytaj więcej

Polska musi uznać małżeństwo jednopłciowe zawarte w UE. Wyrok TSUE
W sądzie i w urzędzie
Polska musi uznać małżeństwo jednopłciowe zawarte w UE. Wyrok TSUE

TSUE zdecydował w sprawie małżeństw jednopłciowych. Czy Polska uzna związki zawarte za granicą?

– Pary jednopłciowe, które zawarły ślub za granicą są obecnie w sytuacji, w której funkcjonują w dwóch różnych stanach cywilnych, w zależności od kraju, w jakim się znajdują – wyjaśnia mec. Kula. Jak obrazuje na przykładzie swoich klientów, w Niemczech mężczyźni są uznawani za małżeństwo, zaś w Polsce – już nie. – Prowadziło to do sytuacji, w których nie mieli pewności jak np. wypełniać druki urzędowe, w których mieli zadeklarować, jaki jest ich rzeczywisty stan cywilny, co w sprawach podatkowych wywoływało wiele problemów i niejasności, w tym obawę zarzutu poświadczania nieprawdy – unaocznia mecenas. I dodaje, że podobne trudności pojawiały się w sprawach związanych z księgami wieczystymi nieruchomości czy przy próbie ubezpieczenia jednego małżonka przez drugiego.

Reklama
Reklama

Mec. Kula podkreśla przy tym, że wtorkowy wyrok odpowiada również wymogom wynikającym m.in. z wyroków ETPC, głównie ze sprawy Przybyszewska i inni przeciwko Polsce. A to w nim – jak tłumaczy – nasze państwo zostało zobowiązane do uregulowania sytuacji par osób tej samej płci, w tym kwestii własności, opodatkowania czy dziedziczenia.

Czytaj więcej

Brytyjski akt urodzenia dziecka dwóch kobiet nie zostanie zarejestrowany w polskim USC - wyrok NSA
W sądzie i w urzędzie
Brytyjski akt urodzenia dziecka dwóch kobiet nie zostanie zarejestrowany w polskim USC - wyrok NSA

Wzory aktów małżeństwa bez „kobiety” i „mężczyzny”, za to z dwoma „małżonkami”? 

Wtorkowy wyrok zapadł na kanwie sprawy, która toczy się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym – to właśnie NSA skierował do TSUE pytanie prejudycjalne, na które odpowiedź właśnie poznaliśmy. Mec. Kula, choć przewiduje, że teraz NSA nakaże urzędowi dokonanie transkrypcji, skutki decyzji TSUE widoczne staną się wcześniej. – Wyrok TSUE jest prawomocny i może być bezpośrednio stosowany, co oznacza, że pary znajdujące się w analogicznej sytuacji co moi klienci, już dzisiaj mogłyby złożyć do urzędów podobne wnioski o dokonanie transkrypcji – precyzuje. – I choć urzędy zapewne zawiesiłyby rozpoznanie ich do czasu orzeczenia NSA, pokazuje to siłę wyroków TSUE – dodaje.

Drugi z pełnomocników pary, mec. Paweł Knut również jest zdania, że kierownicy urzędów stanu cywilnego już teraz mogą zmienić swoją praktykę i zacząć dokonywać transkrypcji. – Działania powinni podjąć również decydenci – minister cyfryzacji oraz minister spraw wewnętrznych i administracji – którzy powinni znowelizować rozporządzenie zawierające wzory aktów małżeństwa, zastępując w nich rubryki „kobieta” i „mężczyzna” dwoma małżonkami – precyzuje.

Czytaj więcej

Rzecznik TSUE: małżonkom tej samej płci w Polsce należy się chociaż transkrypcja
W sądzie i w urzędzie
Rzecznik TSUE: małżonkom tej samej płci w Polsce należy się chociaż transkrypcja

Pełnomocnik pary jednopłciowej: wyrok TSUE nie kończy walki, wywoła nową falę spraw sądowych 

Według mec. Knuta, wtorkowe rozstrzygnięcie to kolejny dzwonek alarmowy, wzywający do przyjęcia albo równości małżeńskiej albo przynajmniej instytucji związków partnerskich, gwarantującej parom jednopłciowym konkretne uprawnienia. – Wyrok TSUE nie kończy tej walki. Wywoła najpewniej nową falę postępowań sądowych, w których małżonkowie – już po uzyskaniu polskiego aktu małżeństwa – będą walczyć o konkretne uprawnienia, np. do alimentów, korzystania z ulg podatkowych czy dziedziczenia. Jeśli do tego czasu nie pojawią się niezbędne przepisy, Polska nadal będzie przegrywać przed trybunałem luksemburskim oraz strasburskim – przewiduje adwokat.

Reklama
Reklama

I konkluduje, że znaczenie wyroku należy postrzegać również w kontekście ostatnich sporów o instytucję związków partnerskich. – Dziś dzięki wyrokowi TSUE jesteśmy już jednak w nowej rzeczywistości, bliższej równości małżeńskiej, bowiem Polska powinna uznawać małżeństwa osób tej samej płci zawarte za granicą – podkreśla.

Czytaj więcej

ETPC: Polska musi wprowadzić związki partnerskie dla osób tej samej płci
Prawo dla Ciebie
ETPC: Polska musi wprowadzić związki partnerskie dla osób tej samej płci

Wyrok TSUE to kamień milowy na drodze do godnościowego traktowania LGBTI+

W podobnym tonie wypowiada się mec. Kula, według którego „takie arbitralne rozróżnianie związków jedno- i dwupłciowych jest dyskryminujące oraz krzywdzące, bo oparte na uprzedzeniach”. – Dlatego wyrok TSUE postrzegam jako krok w dobrą stronę, a nawet kamień milowy na drodze do godnościowego traktowania osób LGBTI+ w Polsce – wskazuje.

Zdaniem mec. Kuli ustawa, która miała uregulować kwestie związków partnerskich w naszym kraju, nie spełni pokładanych w niej oczekiwań. 
– Zamiast tego mamy wręcz maraton uwłaczania w mediach parom jednopłciowym przez polityczki i polityków różnych opcji. A wyrok TSUE nie wymaga tworzenia nowej ustawy, forsowania jej w Sejmie i Senacie ani czekania na podpis prezydenta – dodaje.

I przypomina, że TSUE podkreślił, iż nie wprowadza równości małżeńskiej w Polsce, a jedynie zobowiązuje państwa do uznawania zawartego już związku małżeńskiego we wszystkich krajach członkowskich – w sytuacjach, w których para rozwinęła lub umocniła swoje życie rodzinne w państwie, w którym zawarła małżeństwo. – Czyli po prostu kładzie kres fikcji prawnej, z którą mieliśmy dotąd do czynienia – podsumowuje adwokat.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

LGBTQ Małżeństwa Jednopłciowe Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie jest stanowisko TSUE w sprawie uznawania małżeństw jednopłciowych przez polskie urzędy stanu cywilnego?
  • W jaki sposób wyrok TSUE wpłynie na sytuację prawną par jednopłciowych zawierających związki za granicą?
  • Jakie problemy wynikają z odmowy transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego w Polsce?
Pozostało jeszcze 95% artykułu

– Wyrok TSUE oznacza przede wszystkim ujednolicenie systemu unijnego, które wyeliminuje sytuacje, w których – przykładowo – stojąc na moście w Słubicach jedną nogą będą oni w kraju, w którym są małżeństwem, a drugą obcymi sobie ludźmi – mówi mec. Artur Kula z KMA Kancelarii Adwokacko-Radcowskiej, obrazując skutki wtorkowego wyroku.

A co orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Rozpatrywał on sprawę polskich obywateli, którzy – po zawarciu związku małżeńskiego w Niemczech – w ojczyźnie starali się o transkrypcję jego aktu (czyli wierne i literalne przeniesienie treści do polskich ksiąg stanu cywilnego). USC odmówił im jednak argumentując, że prawo polskie nie przewiduje małżeństwa osób tej samej płci. Sprawa ostatecznie trafiła do TSUE, który orzekł, że państwo członkowskie – w tym Polska – ma obowiązek uznać taki związek, legalnie sfinalizowany w innym państwie UE; nie musi jednak umożliwiać jego zawarcia.

Pozostało jeszcze 87% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Koniec niechcianych polowań? Co się zmieni w prawie łowieckim
Prawo w Polsce
Koniec niechcianych polowań? Co się zmieni w prawie łowieckim
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Materiał Promocyjny
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Rozliczenia rządów PiS przez Waldemara Żurka. Przeważają negatywne oceny
Prawo w Polsce
Rozliczenia rządów PiS przez Waldemara Żurka. Przeważają negatywne oceny
Frankowicze. Sąd nie zawsze związany stanowiskiem sądu odwoławczego
Konsumenci
Frankowicze. Sąd nie zawsze związany stanowiskiem sądu odwoławczego
Jak prawidłowo napisać testament?
Spadki i darowizny
O ważności wydziedziczenia i zachowku. Jak napisać skuteczny testament?
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Katarzyna Piotrowska: Warto wrócić do prac nad tablicami alimentacyjnymi
Sądy i trybunały
Katarzyna Piotrowska: Warto wrócić do prac nad tablicami alimentacyjnymi
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama