Aktualizacja: 25.11.2025 18:21 Publikacja: 25.11.2025 18:04
Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński
– Wyrok TSUE oznacza przede wszystkim ujednolicenie systemu unijnego, które wyeliminuje sytuacje, w których – przykładowo – stojąc na moście w Słubicach jedną nogą będą oni w kraju, w którym są małżeństwem, a drugą obcymi sobie ludźmi – mówi mec. Artur Kula z KMA Kancelarii Adwokacko-Radcowskiej, obrazując skutki wtorkowego wyroku.
A co orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Rozpatrywał on sprawę polskich obywateli, którzy – po zawarciu związku małżeńskiego w Niemczech – w ojczyźnie starali się o transkrypcję jego aktu (czyli wierne i literalne przeniesienie treści do polskich ksiąg stanu cywilnego). USC odmówił im jednak argumentując, że prawo polskie nie przewiduje małżeństwa osób tej samej płci. Sprawa ostatecznie trafiła do TSUE, który orzekł, że państwo członkowskie – w tym Polska – ma obowiązek uznać taki związek, legalnie sfinalizowany w innym państwie UE; nie musi jednak umożliwiać jego zawarcia.
Czytaj więcej
Państwo członkowskie, w tym Polska, nie musi umożliwiać zawierania małżeństw osób tej samej płci,...
– Pary jednopłciowe, które zawarły ślub za granicą są obecnie w sytuacji, w której funkcjonują w dwóch różnych stanach cywilnych, w zależności od kraju, w jakim się znajdują – wyjaśnia mec. Kula. Jak obrazuje na przykładzie swoich klientów, w Niemczech mężczyźni są uznawani za małżeństwo, zaś w Polsce – już nie. – Prowadziło to do sytuacji, w których nie mieli pewności jak np. wypełniać druki urzędowe, w których mieli zadeklarować, jaki jest ich rzeczywisty stan cywilny, co w sprawach podatkowych wywoływało wiele problemów i niejasności, w tym obawę zarzutu poświadczania nieprawdy – unaocznia mecenas. I dodaje, że podobne trudności pojawiały się w sprawach związanych z księgami wieczystymi nieruchomości czy przy próbie ubezpieczenia jednego małżonka przez drugiego.
Mec. Kula podkreśla przy tym, że wtorkowy wyrok odpowiada również wymogom wynikającym m.in. z wyroków ETPC, głównie ze sprawy Przybyszewska i inni przeciwko Polsce. A to w nim – jak tłumaczy – nasze państwo zostało zobowiązane do uregulowania sytuacji par osób tej samej płci, w tym kwestii własności, opodatkowania czy dziedziczenia.
Czytaj więcej
Brytyjski akt urodzenia dziecka, w którym jako rodzice widnieją dwie kobiety, nie zostanie wpisan...
Wtorkowy wyrok zapadł na kanwie sprawy, która toczy się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym – to właśnie NSA skierował do TSUE pytanie prejudycjalne, na które odpowiedź właśnie poznaliśmy. Mec. Kula, choć przewiduje, że teraz NSA nakaże urzędowi dokonanie transkrypcji, skutki decyzji TSUE widoczne staną się wcześniej. – Wyrok TSUE jest prawomocny i może być bezpośrednio stosowany, co oznacza, że pary znajdujące się w analogicznej sytuacji co moi klienci, już dzisiaj mogłyby złożyć do urzędów podobne wnioski o dokonanie transkrypcji – precyzuje. – I choć urzędy zapewne zawiesiłyby rozpoznanie ich do czasu orzeczenia NSA, pokazuje to siłę wyroków TSUE – dodaje.
Drugi z pełnomocników pary, mec. Paweł Knut również jest zdania, że kierownicy urzędów stanu cywilnego już teraz mogą zmienić swoją praktykę i zacząć dokonywać transkrypcji. – Działania powinni podjąć również decydenci – minister cyfryzacji oraz minister spraw wewnętrznych i administracji – którzy powinni znowelizować rozporządzenie zawierające wzory aktów małżeństwa, zastępując w nich rubryki „kobieta” i „mężczyzna” dwoma małżonkami – precyzuje.
Czytaj więcej
Ponieważ polskie prawo nie uznaje małżeństw osób tej samej płci, na Polsce ciąży obowiązek transk...
Według mec. Knuta, wtorkowe rozstrzygnięcie to kolejny dzwonek alarmowy, wzywający do przyjęcia albo równości małżeńskiej albo przynajmniej instytucji związków partnerskich, gwarantującej parom jednopłciowym konkretne uprawnienia. – Wyrok TSUE nie kończy tej walki. Wywoła najpewniej nową falę postępowań sądowych, w których małżonkowie – już po uzyskaniu polskiego aktu małżeństwa – będą walczyć o konkretne uprawnienia, np. do alimentów, korzystania z ulg podatkowych czy dziedziczenia. Jeśli do tego czasu nie pojawią się niezbędne przepisy, Polska nadal będzie przegrywać przed trybunałem luksemburskim oraz strasburskim – przewiduje adwokat.
I konkluduje, że znaczenie wyroku należy postrzegać również w kontekście ostatnich sporów o instytucję związków partnerskich. – Dziś dzięki wyrokowi TSUE jesteśmy już jednak w nowej rzeczywistości, bliższej równości małżeńskiej, bowiem Polska powinna uznawać małżeństwa osób tej samej płci zawarte za granicą – podkreśla.
Czytaj więcej
Trybunał w Strasburgu uznał, że Polska naruszyła art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, kt...
W podobnym tonie wypowiada się mec. Kula, według którego „takie arbitralne rozróżnianie związków jedno- i dwupłciowych jest dyskryminujące oraz krzywdzące, bo oparte na uprzedzeniach”. – Dlatego wyrok TSUE postrzegam jako krok w dobrą stronę, a nawet kamień milowy na drodze do godnościowego traktowania osób LGBTI+ w Polsce – wskazuje.
Zdaniem mec. Kuli ustawa, która miała uregulować kwestie związków partnerskich w naszym kraju, nie spełni pokładanych w niej oczekiwań.
– Zamiast tego mamy wręcz maraton uwłaczania w mediach parom jednopłciowym przez polityczki i polityków różnych opcji. A wyrok TSUE nie wymaga tworzenia nowej ustawy, forsowania jej w Sejmie i Senacie ani czekania na podpis prezydenta – dodaje.
I przypomina, że TSUE podkreślił, iż nie wprowadza równości małżeńskiej w Polsce, a jedynie zobowiązuje państwa do uznawania zawartego już związku małżeńskiego we wszystkich krajach członkowskich – w sytuacjach, w których para rozwinęła lub umocniła swoje życie rodzinne w państwie, w którym zawarła małżeństwo. – Czyli po prostu kładzie kres fikcji prawnej, z którą mieliśmy dotąd do czynienia – podsumowuje adwokat.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
– Wyrok TSUE oznacza przede wszystkim ujednolicenie systemu unijnego, które wyeliminuje sytuacje, w których – przykładowo – stojąc na moście w Słubicach jedną nogą będą oni w kraju, w którym są małżeństwem, a drugą obcymi sobie ludźmi – mówi mec. Artur Kula z KMA Kancelarii Adwokacko-Radcowskiej, obrazując skutki wtorkowego wyroku.
A co orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Rozpatrywał on sprawę polskich obywateli, którzy – po zawarciu związku małżeńskiego w Niemczech – w ojczyźnie starali się o transkrypcję jego aktu (czyli wierne i literalne przeniesienie treści do polskich ksiąg stanu cywilnego). USC odmówił im jednak argumentując, że prawo polskie nie przewiduje małżeństwa osób tej samej płci. Sprawa ostatecznie trafiła do TSUE, który orzekł, że państwo członkowskie – w tym Polska – ma obowiązek uznać taki związek, legalnie sfinalizowany w innym państwie UE; nie musi jednak umożliwiać jego zawarcia.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje nowelizację Prawa łowieckiego rozwiązań, która zmieni procedurę t...
Jakość premium, wpisana w trójramienną gwiazdę, to nie tylko samochody, ale i wszystkie usługi, które ich dotyczą. W Van ProCenter – wyspecjalizowanych salonach sprzedaży i obsługi klientów samochodów dostawczych marki Mercedes-Benz – wszystko zostało zaprojektowane tak, by klient mógł doświadczyć ich z najlepszej strony na każdym kroku.
Tylko jeden na trzech Polaków dobrze ocenia rozliczenia rządów PiS przez ministra sprawiedliwości, prokuratora g...
Jeżeli ocena prawna sądu odwoławczego jest sprzeczna z wykładnią dyrektywy konsumenckiej 93/13, to nie wiąże ona...
Aby majątek po śmierci trafił dokładnie tam, gdzie chce tego spadkodawca, najlepszym rozwiązaniem jest sporządze...
Dla biznesu oznacza to ryzyko strat finansowych i utraty ciągłości działania. Dlatego kluczowy jest wzrost świadomości firm w zakresie cyberzagrożeń i korzystanie ze sprawdzonej ochrony.
Mam nadzieję, że pierwsi asesorzy trafią do sądów rodzinnych na wiosnę. Czekamy na nich z otwartymi ramionami. W...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas