Z tego artykułu dowiesz się: Jakie jest stanowisko TSUE w sprawie uznawania małżeństw jednopłciowych przez polskie urzędy stanu cywilnego?

W jaki sposób wyrok TSUE wpłynie na sytuację prawną par jednopłciowych zawierających związki za granicą?

Jakie problemy wynikają z odmowy transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego w Polsce?

– Wyrok TSUE oznacza przede wszystkim ujednolicenie systemu unijnego, które wyeliminuje sytuacje, w których – przykładowo – stojąc na moście w Słubicach jedną nogą będą oni w kraju, w którym są małżeństwem, a drugą obcymi sobie ludźmi – mówi mec. Artur Kula z KMA Kancelarii Adwokacko-Radcowskiej, obrazując skutki wtorkowego wyroku.

Reklama Reklama

A co orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Rozpatrywał on sprawę polskich obywateli, którzy – po zawarciu związku małżeńskiego w Niemczech – w ojczyźnie starali się o transkrypcję jego aktu (czyli wierne i literalne przeniesienie treści do polskich ksiąg stanu cywilnego). USC odmówił im jednak argumentując, że prawo polskie nie przewiduje małżeństwa osób tej samej płci. Sprawa ostatecznie trafiła do TSUE, który orzekł, że państwo członkowskie – w tym Polska – ma obowiązek uznać taki związek, legalnie sfinalizowany w innym państwie UE; nie musi jednak umożliwiać jego zawarcia.

TSUE zdecydował w sprawie małżeństw jednopłciowych. Czy Polska uzna związki zawarte za granicą?

– Pary jednopłciowe, które zawarły ślub za granicą są obecnie w sytuacji, w której funkcjonują w dwóch różnych stanach cywilnych, w zależności od kraju, w jakim się znajdują – wyjaśnia mec. Kula. Jak obrazuje na przykładzie swoich klientów, w Niemczech mężczyźni są uznawani za małżeństwo, zaś w Polsce – już nie. – Prowadziło to do sytuacji, w których nie mieli pewności jak np. wypełniać druki urzędowe, w których mieli zadeklarować, jaki jest ich rzeczywisty stan cywilny, co w sprawach podatkowych wywoływało wiele problemów i niejasności, w tym obawę zarzutu poświadczania nieprawdy – unaocznia mecenas. I dodaje, że podobne trudności pojawiały się w sprawach związanych z księgami wieczystymi nieruchomości czy przy próbie ubezpieczenia jednego małżonka przez drugiego.