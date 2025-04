Taką opinię wydał rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Jean Richard de la Tour w sprawie dwóch polskich obywateli, z których jeden posiada również obywatelstwo niemieckie. W 2018 r. panowie zawarli związek małżeński w Berlinie, a następnie wnieśli o transkrypcję niemieckiego aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego.

Kierownik USC: akt małżeństwa gejów naruszałby porządek prawny

Transkrypcja to nic innego jak wierne i literalne przeniesienie treści zagranicznego aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego. Po jej dokonaniu kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje odpis zupełny polskiego aktu małżeństwa, który zawiera adnotację o dokonanej transkrypcji.

Wniosek małżonków został rozpatrzony odmownie. Kierownik USC argumentował, że prawo polskie nie przewiduje małżeństwa osób tej samej płci. W związku z tym transkrypcja rozpatrywanego aktu małżeństwa naruszałaby podstawowe zasady polskiego porządku prawnego.

Panowie wnieśli skargę do sądu administracyjnego. Twierdząc, że zamierzają przebywać w Polsce jako osoby uznane za pozostające w związku małżeńskim. Sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem prejudycjalnym: czy uregulowania lub praktyka państwa członkowskiego, które nie zezwalają ani na uznanie małżeństwa osób tej samej płci, ani na transkrypcję aktu takiego małżeństwa do rejestru stanu cywilnego, są zgodne z prawem Unii?

TSUE uznał, że sprawa jest skomplikowana i zlecił swojemu rzecznikowi generalnemu sporządzenie opinii.