Gdzie więc oddawać ubrania? We Wrocławiu jeżdżą pojazdy SZOT (Samochody Zbierające Odzież i Tekstylia) w ramach mobilnych PSZOK-ów. Odzież w dobrym stanie przyjmują również organizacje pomocowe czy schroniska dla zwierząt, sklepy odzieżowe prowadzące specjalne punkty zbiórki, organizowane są również akcje przez rady osiedli.

Spółka Ekosystem, która odpowiada za utrzymanie czystości i porządku w mieście, już w grudniu informowała, że na terenie Wrocławia nie pojawią się dodatkowe pojemniki na używane tekstylia. W swoim komunikacie poinformowała wówczas: „Ogólna masa odpadów we Wrocławiu wynosi około 300 tys. ton, a odpady tekstylne to zaledwie 6 tys. ton i stanowią jedynie 2 proc. całego strumienia. Jako spółka miejska finansowana z opłaty za gospodarowanie odpadami, opłacanej przez mieszkańców, kierujemy się troską o ich budżety i zasadnością nakładu do efektu. Nie występuje ekonomiczne uzasadnienie dla wprowadzania dodatkowych pojemników w całym mieście na tak niewielką frakcję. We Wrocławiu odpady są odbierane selektywnie i po każdą frakcję przyjeżdża osobny pojazd. Takie rozwiązanie byłoby nieracjonalne, a dodatkowe samochody odbierające tekstylia jeździłyby puste. Taki krok byłby bardzo kosztowny dla systemu i wiązałby się z podwyższeniem stawek za wywóz odpadów, co jest nieuzasadnione”.

Warszawa zachęca do drugiego obiegu

Problem z kontenerami PCK dotyczy również Warszawy. Ze stolicy znikną pojemniki, a mieszkańcy muszą znaleźć inne sposoby na pozbycie się tekstyliów, które nadają się do użytku.

Te zniszczone można oddać do PSZOK-ów lub skorzystać z mobilnych PSZOK-ów, które poruszają się po mieście. Pozostałe materiały można oddać do wielu instytucji wprowadzających ubrania i tekstylia do drugiego obiegu. Urząd Miasta wymienia tutaj na przykład punkty zarządzane przez organizacje pozarządowe, punkty bezpłatnej wymiany, sklepy charytatywne, wymianki i grupy w mediach społecznościowych.

Gliwice postawią kontenery

Jak informuje Interia, jednym z miast, które zdecydowało się na publiczne kontenery, są Gliwice. Aktualnie już od wiosny działają mobilne PSZOK-i. Od 1 stycznia 2026 roku zostaną one zastąpione publicznymi kontenerami przy domach wielorodzinnych i nowymi fioletowymi workami na odpady dla domów jednorodzinnych – chodzi o tekstylia nienadające się do ponownego użycia. Również w Gliwicach pojawił się problem zaśmiecania przestrzeni przy kontenerach PCK. Dlatego też podobnie jak w innych miastach, znikną one z przestrzeni publicznej.