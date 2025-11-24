Aktualizacja: 24.11.2025 20:46 Publikacja: 24.11.2025 18:42
Foto: Adobe Stock
Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje skargi obywateli i organizacji społecznych będących właścicielami nieruchomości w obrębie obwodów łowieckich na narzucanie im obowiązku znoszenia działalności myśliwych. Nie mają też realnego wpływu na tworzenie obwodów łowieckich.
Jak twierdzą właściciele nieruchomości, mają wprawdzie prawo zgłaszania uwag do projektu uchwały sejmiku wojewódzkiego o utworzeniu obwodu, ale ich uwzględnienie zależy od całkowicie uznaniowej decyzji marszałka lub sejmiku, która nie podlega kontroli sądowej. Tymczasem ustanowienie obwodu łowieckiego jest równoznaczne z powstaniem swego rodzaju "służebności" na rzecz Skarbu Państwa, którą właściciel nieruchomości musi znosić, nie otrzymując niczego w zamian. Ma jedynie prawo do odszkodowania za ewentualne szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez niektóre zwierzęta łowne oraz za szkody wyrządzone przy polowaniu. Właściciel może wprawdzie sprzeciwić się organizacji polowań na jego nieruchomości poprzez złożenie przed starostą oświadczenia o zakazie, ale tylko wtedy, gdy jest osobą fizyczną. A i wtedy może czekać wiele miesięcy na ustanowienie zakazu. Właściciel bądź użytkownik wieczysty niebędący osobą fizyczną nie ma natomiast żadnych narzędzi prawnych sprzeciwienia się polowaniom na swym terenie.
To nie wszystko. Dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego nie mają obowiązku informowania właściciela nieruchomości o zamiarze organizacji polowania indywidualnego. Istnieje jedynie obowiązek podania przez gminę do publicznej wiadomości zamiaru organizacji polowania zbiorowego, co wymaga od właściciela nieustannego śledzenia obwieszczeń gminy. Właściciel, gdy już dotrze do niego informacja o polowaniu, może wnieść sprzeciw, ale rozpatruje go organizator tj. dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego. Sprzeciw zostanie uwzględniony tylko wtedy, gdy polowanie będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.
RPO Marcin Wiącek zaapelował do minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski o zmianę przepisów Prawa łowieckiego. Ministerstwo przez kilka miesięcy zapewniało, że dostrzega problem, ale dopiero w ostatnim piśmie podało, jakie regulacje chce wprowadzić do Prawa łowieckiego. Minister Hennig-Kloska zaznaczyła, że wychodzą one naprzeciw ich postulatom zgłaszanym za pośrednictwem RPO.
Jak wynika z jej odpowiedzi, możliwość ustanowienia zakazu polowania ma być rozszerzona na właścicieli gruntów – podmioty prawne. Wprowadzone zostaną ułatwienia w procesie ustanawiania zakazów wykonywania polowania, a procedura wyłączania nieruchomości z obwodów łowieckich dla ich właścicieli (osoby fizyczne) zostanie uproszczona. System informowania o polowaniach będzie powszechny i łatwo dostępny. MKiŚ zapowiada także uzupełnienie procedury wniesienia przez obywateli i organizacje społeczne sprzeciwu wobec organizacji polowania zbiorowego. Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przygotowanie projektu zmian przepisów ustawy – Prawo łowieckie jest Departament Leśnictwa i Łowiectwa.
„Departament Leśnictwa i Łowiectwa wypracowuje obecnie zmianę przepisów ustawy – Prawo łowieckie w zakresie rozszerzenia art. 27 b, dotyczącego umożliwienia ustanowienia zakazu polowania również dla podmiotów prawnych a także wprowadzenia ułatwień w procesie ustanawiania takich zakazów. Pozostałe zmiany będą uwzględnione w trakcie wypracowywania rozwiązań systemowych w zakresie łowiectwa. Prace w tym zakresie planowane są na I półrocze 2026 r. Przedstawienie ostatecznych rekomendacji do zmian systemowych w ustawie – Prawo łowieckie planowane jest na 30 czerwca 2026 r. W drugiej połowie przyszłego roku możliwe będzie przedstawienie dokładnego harmonogramu prac legislacyjnych” - poinformowała minister klimatu i środowiska.
Źródło: rp.pl
