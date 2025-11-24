Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Łatwiej będzie wyłączyć nieruchomość z obszaru polowania. MKiŚ ujawnia, co się zmieni w prawie łowieckim

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje nowelizację Prawa łowieckiego rozwiązań, która zmieni procedurę tworzenia obwodów łowieckich z uwzględnieniem ochrony praw właścicieli nieruchomości, na których prowadzone są polowania.

Publikacja: 24.11.2025 18:42

Łatwiej będzie wyłączyć nieruchomość z obszaru polowania. MKiŚ ujawnia, co się zmieni w prawie łowieckim

Foto: Adobe Stock

Dorota Gajos-Kaniewska

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje skargi obywateli i organizacji społecznych będących właścicielami nieruchomości w obrębie obwodów łowieckich na narzucanie im obowiązku znoszenia działalności myśliwych. Nie mają też realnego wpływu na tworzenie obwodów łowieckich.

Iluzoryczne prawa właścicieli gruntów w obwodach łowieckich

Jak twierdzą właściciele nieruchomości, mają wprawdzie prawo zgłaszania uwag do projektu uchwały sejmiku wojewódzkiego o utworzeniu obwodu, ale ich uwzględnienie zależy od całkowicie uznaniowej decyzji marszałka lub sejmiku, która nie podlega kontroli sądowej. Tymczasem ustanowienie obwodu łowieckiego jest równoznaczne z powstaniem swego rodzaju "służebności" na rzecz Skarbu Państwa, którą właściciel nieruchomości musi znosić, nie otrzymując niczego w zamian. Ma jedynie prawo do odszkodowania za ewentualne szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez niektóre zwierzęta łowne oraz za szkody wyrządzone przy polowaniu. Właściciel może wprawdzie sprzeciwić się organizacji polowań na jego nieruchomości poprzez złożenie przed starostą oświadczenia o zakazie, ale tylko wtedy, gdy jest osobą fizyczną. A i wtedy może czekać wiele miesięcy na ustanowienie zakazu. Właściciel bądź użytkownik wieczysty niebędący osobą fizyczną nie ma natomiast żadnych narzędzi prawnych sprzeciwienia się polowaniom na swym terenie.

Czytaj więcej

W Polsce jest około 130 tys. myśliwych.
Prawo w Polsce
Wraca głośna sprawa badań myśliwych. Jest skarga do Komisji Europejskiej

To nie wszystko. Dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego nie mają obowiązku informowania właściciela nieruchomości o zamiarze organizacji polowania indywidualnego. Istnieje jedynie obowiązek podania przez gminę do publicznej wiadomości zamiaru organizacji polowania zbiorowego, co wymaga od właściciela nieustannego śledzenia obwieszczeń gminy. Właściciel, gdy już dotrze do niego informacja o polowaniu, może wnieść sprzeciw, ale rozpatruje go organizator tj. dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego. Sprzeciw zostanie uwzględniony tylko wtedy, gdy polowanie będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. 

Prawo łowieckie ma się zmienić, ale nieprędko

RPO Marcin Wiącek zaapelował do minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski o zmianę przepisów Prawa łowieckiego. Ministerstwo  przez kilka miesięcy zapewniało, że dostrzega problem, ale dopiero w ostatnim piśmie podało, jakie regulacje chce wprowadzić do Prawa łowieckiego. Minister  Hennig-Kloska zaznaczyła, że wychodzą one naprzeciw ich postulatom zgłaszanym za pośrednictwem RPO. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Nowy obowiązek dla myśliwych. Każdy sprawdzi, gdzie będzie polowanie
Prawo w Polsce
Nowy obowiązek dla myśliwych. Każdy sprawdzi, gdzie będzie polowanie

Jak wynika z jej odpowiedzi, możliwość ustanowienia zakazu polowania ma być rozszerzona na właścicieli gruntów – podmioty prawne. Wprowadzone zostaną ułatwienia w procesie ustanawiania zakazów wykonywania polowania, a procedura wyłączania nieruchomości z obwodów łowieckich dla ich właścicieli (osoby fizyczne) zostanie uproszczona. System informowania o polowaniach będzie powszechny i łatwo dostępny. MKiŚ zapowiada także uzupełnienie procedury wniesienia przez obywateli i organizacje społeczne sprzeciwu wobec organizacji polowania zbiorowego. Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przygotowanie projektu zmian przepisów ustawy – Prawo łowieckie jest Departament Leśnictwa i Łowiectwa.

„Departament Leśnictwa i Łowiectwa wypracowuje obecnie zmianę przepisów ustawy – Prawo łowieckie w zakresie rozszerzenia art. 27 b, dotyczącego umożliwienia ustanowienia zakazu polowania również dla podmiotów prawnych a także wprowadzenia ułatwień w procesie ustanawiania takich zakazów. Pozostałe zmiany będą uwzględnione w trakcie wypracowywania rozwiązań systemowych w zakresie łowiectwa. Prace w tym zakresie planowane są na I półrocze 2026 r. Przedstawienie ostatecznych rekomendacji do zmian systemowych w ustawie – Prawo łowieckie planowane jest na 30 czerwca 2026 r. W drugiej połowie przyszłego roku możliwe będzie przedstawienie dokładnego harmonogramu prac legislacyjnych” - poinformowała minister klimatu i środowiska.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Rolnictwo Myślistwo i Łowiectwo Prawo Łowieckie Nieruchomości Własność Nieruchomości Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje skargi obywateli i organizacji społecznych będących właścicielami nieruchomości w obrębie obwodów łowieckich na narzucanie im obowiązku znoszenia działalności myśliwych. Nie mają też realnego wpływu na tworzenie obwodów łowieckich.

Iluzoryczne prawa właścicieli gruntów w obwodach łowieckich

Pozostało jeszcze 92% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Zbigniew Ziobro nie pokazuje się publicznie, ale jest aktywny w mediach społecznościowych
Prawo karne
Zabezpieczenie majątku Zbigniewa Ziobry to nie represja
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Materiał Promocyjny
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Rozliczenia rządów PiS przez Waldemara Żurka. Przeważają negatywne oceny
Prawo w Polsce
Rozliczenia rządów PiS przez Waldemara Żurka. Przeważają negatywne oceny
Frankowicze. Sąd nie zawsze związany stanowiskiem sądu odwoławczego
Konsumenci
Frankowicze. Sąd nie zawsze związany stanowiskiem sądu odwoławczego
Jak prawidłowo napisać testament?
Spadki i darowizny
Jak napisać skuteczny testament? O ważności wydziedziczenia i zachowku
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Prostsze formalności spadkowe. Sejm znowelizował ustawę o księgach wieczystych
Spadki i darowizny
Prostsze formalności spadkowe. Sejm znowelizował ustawę o księgach wieczystych
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama