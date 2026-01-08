Aktualizacja: 08.01.2026 15:46 Publikacja: 08.01.2026 14:12
Prace nad reformą Państwowej Inspekcji Pracy zostały wstrzymane przez premiera
Foto: Adobe Stock
Jak donosi Rynek Zdrowia, większość lekarzy (według danych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nawet 74 proc.) pracuje na B2B i nie chce przekształcenia tej formy zatrudnienia w etat. Umowy cywilnoprawne pozwalają im bowiem na pracę w kilku miejscach. Ta sama sytuacja dotyczy pielęgniarek. Umowy cywilnoprawne są preferowaną formą zatrudnienia również w branży IT oraz w mediach.
Przekształcenie umów cywilnoprawnych w umowy o pracę dla wielu specjalistów, w tym z sektora zdrowia, jest po prostu nieopłacalne. Tomasz Kopiec, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Orłowskiego w Warszawie w rozmowie z Rynkiem Zdrowia stwierdził, że pracownicy ochrony zdrowia chcą mieć swobodę w kształtowaniu swojego grafiku pracy oraz współpracy z innymi podmiotami, dlatego też często preferują kontrakty. Zauważa jednak, że na zmianach, jakie zaproponowano w nowelizacji ustawy, mógłby skorzystać personel pomocniczy, np. osoby sprzątające, ponieważ zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oznaczałoby dla nich większą stabilność.
Grażyna Cebula-Kubat z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy podkreśla z kolei, że gdyby pracownicy zatrudnieni na B2B musieli teraz przejść na etaty, a tym samym zrezygnować z pracy w kilku miejscach, w dużym stopniu uszczupliłoby to zasoby kadrowe szpitali. Tomasz Kopiec dodaje również, że zatrudnienie lekarza lub pielęgniarki na umowie o pracę utrudniłoby „spięcie” dyżurowych grafików, ponieważ w przypadku etatu obowiązują inne regulacje dotyczące m.in. godzin pracy.
Mimo że spora grupa specjalistów może cieszyć się ze wstrzymania prac nad nowelizacją, oznacza to, że Polska, póki co, nie zrealizuje jednego z kamieni milowych związanych z rynkiem pracy. Od tego zależy z kolei uzyskanie 11 mld zł z KPO.
Jak donosi Rynek Zdrowia, decyzja o rezygnacji z dalszych prac nad ustawą o PIP została podjęta przez premiera praktycznie jednoosobowo. Została przy tym mocno skrytykowana z uwagi na ryzyko potencjalnej utraty środków z KPO oraz z powodu zmarnowania dużej ilości czasu na prace nad nowelizacją. Lewica nie chce jednak porzucać sprawy i ma zamiar zaproponować premierowi inne rozwiązania w tym temacie.
