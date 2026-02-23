OFE nie chcą gasnąć w ciszy i biją kolejne rekordy. Może warto je uratować?

Czy czas OFE minął?

– OFE zawsze były kosztem dla budżetu, który na bieżąco przekazywał tam część składki ZUS, żeby potem – po wprowadzeniu suwaka – przejąć zgromadzone tam oszczędności. I dlatego reaktywacja OFE w pierwotnym kształcie przy obecnym stanie budżetu nie jest możliwa, pogłębiłaby jeszcze deficyt budżetowy – uważa Marcin Materna, CFA, doradca inwestycyjny, dyrektor departamentu analiz w Millennium Domu Maklerskim.

W jego ocenie mnogość programów emerytalnych ma swoje wady i zalety. – Zaletą jest właśnie ta „mnogość” – zawsze ktoś o którymś usłyszy i się zapisze. Wadą jest to, że Polacy już gubią się w tych wszystkich skrótach, a i tak dominuje narracja: „wszystko ukradną jak w OFE” – mówi nam Marcin Materna.

Jego zdaniem Pracownicze Plany Kapitałowe w praktyce przejęły rolę Otwartych Funduszy Emerytalnych, choć ze względu na wysokość składki nie oddziałują na rynek i przyszłe emerytury w takim stopniu jak OFE na początku działania. – Można by oczywiście wprowadzić możliwość zapisania się do OFE w dowolnym momencie albo umożliwić rezygnację z suwaka po spełnieniu określonych warunków, na przykład w sytuacji, gdy ktoś i tak będzie miał wysoką emeryturę i nie chce, aby środki przejął ZUS. To jednak oznaczałoby wzrost kosztów dla budżetu i nikt się na to nie zgodzi – mówi ekspert Millennium Dom Maklerskiego. – Pamiętajmy też, że przeciętnemu Kowalskiemu – za sprawą pewnego kroku z 2011 r. – OFE kojarzą się jednoznacznie źle: „ukradli”. Paradoksalnie ten krok okazał się później bardzo korzystny dla członków OFE, w przeciwieństwie do budżetu, który straci na tym do końca istnienia systemu OFE z powodu hojnej waloryzacji i mówimy tu o dużych dziesiątkach miliardów złotych. Nie zmienia to jednak faktu, że OFE to już przeszłość – uważa Marcin Materna. – Jedyne, co bym zrobił, to zlikwidował przymus suwaka. Niech każdy sam decyduje, co zrobić ze środkami na koncie w OFE, które i tak tylko nieznacznie wpływają na wysokość emerytury – dodaje.

Zdaniem dr Marcina Wojewódki, prezesa Instytutu Emerytalnego, czas na ewentualne zmiany w zakresie OFE już chyba minął. – Obecnie jesteśmy na takim etapie życia tego produktu, w którym oczywiście dobra koniunktura giełdowa oraz wysiłek zarządzających funduszami będą podtrzymywały, a czasami może nawet jeszcze zwiększały wartość aktywów w zarządzaniu w ramach OFE, ale w perspektywie najbliższych lat wartość aktywów musi maleć, a to z powodu tzw. suwaka oraz struktury demograficznej członków OFE – mówi Marcin Wojewódka.

Tłumaczy, że ta konstrukcja przewidująca rozpoczęcie przesuwania środków z OFE do ZUS na 10 lat przed uzyskaniem przez daną osobę powszechnego wieku emerytalnego oznacza, że w najbliższych latach rozpocznie się przekazywanie przez OFE środków za te roczniki urodzonych w latach 70. XX wieku, które posiadają relatywnie największe aktywa zgromadzone w OFE. Przy czym w przypadku kobiet to już ma przecież miejsce. – Nowych członków jest natomiast mało, wpłacane składki są mniejsze, więc siłą rzeczy bilans netto z roku na rok, nawet przy wzrostach giełdowych, będzie musiał być na minus – wyjaśnia szef Instytutu Emerytalnego. I dodaje, że w tej sytuacji, bez zmian w systemie OFE, są one skazane na powolne doczekanie swoich dni w perspektywie kilkunastu lat.