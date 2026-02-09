Rzeczpospolita
Ukraińskie drony topią sektor paliwowy i ubezpieczeniowy Rosji. Ogromne straty

Równowartość ponad 50 mld zł straciły w minionym roku rosyjskie koncerny paliwowe w wyniku ataków ukraińskich dronów. Uderzały one celnie w rafinerie, złoża, rurociągi, tankowce i... rosyjskich ubezpieczycieli.

Publikacja: 09.02.2026 16:20

Ukraiński dron

Ukraiński dron

Foto: Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy

Iwona Trusewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie straty poniosły rosyjskie koncerny paliwowe i ubezpieczeniowe na skutek ataków dronów?
  • Kiedy odnotowano najwyższą intensywność ataków dronowych na rosyjskie rafinerie?
  • Jakie zmiany zaszły w rosyjskim sektorze ubezpieczeń związanych z "atakami terrorystycznymi" w 2025 roku?
  • Jakie deklaracje w sprawie skuteczności odpierania ataków dronowych składa rosyjski rząd i siły zbrojne?

„Według naszych szacunków bezpośrednie straty w przemyśle naftowym i gazowym spowodowane atakami dronów już dawno przekroczyły 100 miliardów rubli, a wraz z utraconymi zyskami i stratami pośrednimi przekraczają bilion rubli” – powiedział Jewgienij Borowikow, zastępca dyrektora generalnego brokera ubezpieczeniowego Mains, w wywiadzie dla gazety „Kommiersant”.

Kiedy drony najczęściej atakowały rosyjskie rafinerie?

Według obliczeń Bloomberga, opartych na oświadczeniach ukraińskich i rosyjskich urzędników, w 2025 r. Ukraina przeprowadziła 120 ataków na rosyjskie instalacje naftowe. Najwięcej – 81 – ataków dronów uderzyło w rosyjskie rafinerie. Infrastruktura morska, w tym złoża ropy naftowej i gazu, została zaatakowana 27 razy, a rurociągi i tankowce – odpowiednio 8 i 4 razy. Rekordowy pod względem intensywności celnych uderzeń w rafinerie Rosji był sierpień 2025 r. (14). A w grudniu 2025 r. odnotowano największą liczbę ataków ogółem (24).

Czytaj więcej

Uszkodzenia, które według rosyjskich władz okupacyjnych powstały w wyniku ataku ukraińskich dronów n
Konflikty zbrojne
Kilkadziesiąt zabitych w ataku dronów. Rosja oskarża Ukrainę

W wyniku celnych uderzeń Ukrainy dostawy ropy naftowej rurociągami do rosyjskich rafinerii zmniejszyły się w ubiegłym roku do najniższego poziomu od 15 lat, policzyła agencja Argus. Rosyjskie rafinerie otrzymały 228,34 mln ton ropy, co stanowi spadek o 1,6 proc. rok do roku. Całkowity przerób ropy naftowej w Rosji w 2025 r. był niższy o 1,7 proc. do 262,3 mln ton, poinformowało źródło branżowe w wywiadzie dla „Kommiersanta”.

Trzeba tutaj zaznaczyć, że od agresji na Ukrainę, Rosja nie publikuje danych o sektorze paliwowym. Czasami pojawiają się jakieś wybiórcze liczby. Niezależni eksperci wiele razy podkreślali, że podawane przez stronę rosyjską dane mogą nie odpowiadać rzeczywistości, nikt bowiem z zewnątrz ich nie weryfikuje.

Rosyjscy ubezpieczyciele płacą ogromne odszkodowania rafineriom

W rezultacie w Rosji współczynnik strat w ubezpieczeniu ryzyka od „ataków terrorystycznych i sabotażu” w 2025 r. przekroczył 100 proc., zwiększając się kilkukrotnie, przyznali rosyjscy uczestnicy rynku. Przypisali to wzrostowi liczby zdarzeń objętych ubezpieczeniem, co doprowadziło do znacznego wzrostu stawek.

Aleksiej Chutoriański, dyrektor ds. ubezpieczeń korporacyjnych w państwowym ubezpieczycielu Sogaz (kontroluje go Gazprom) poinformował, że wskaźnik szkodowości w portfelu firmy wzrósł ponad dziesięciokrotnie. „Trend rynkowy jest prawdopodobnie podobny do naszego. Składki ubezpieczeniowe na te ryzyka są obecnie niższe niż wypłaty odszkodowań” – powiedział. Inna duża firma ubezpieczeniowa poinformowała „Kommiersanta”, że jej współczynnik strat portfela wzrósł o co najmniej 200 proc.

Rosyjski broker ubezpieczeniowy Remind zauważa, że liczba ubezpieczonych zdarzeń i powodowane przez nie szkody „wzrosły wielokrotnie” w 2025 r. Firma szacuje średnie straty z tytułu ataków na rafinerie na kilkaset milionów rubli na jeden atak dronów.

Kreml twierdzi, że skutecznie odpiera ataki dronów

Państwowy Sogaz odnotował również znaczny wzrost częstotliwości strat związanych z „terroryzmem”. Tak rosyjska propaganda i rosyjskie firmy nazywają ataki ukraińskich dronów na obiekty rafineryjne. Jak nazywają ataki swoich wojsk na bezbronnych cywilów, elektrociepłownie, budynki mieszkalne, szkoły i szpitale? Jest to „ofensywa wojskowa”.

Czytaj więcej

Ukraiński dron
Przemysł Obronny
Dron trafił w największe zakłady akumulatorów Rosji. Bez nich rakiety nie polecą
„Dotkliwość konsekwencji (dla ubezpieczycieli – red.) wynika ze zmiany taktyki terrorystycznej – znacznego wzrostu liczby bezzałogowych statków powietrznych i innych rodzajów broni używanych w pojedynczym ataku” – wyjaśnił Dmitrij Gawriłow, szef centrum ubezpieczeń majątkowych rosyjskiej firmy „Jugoria”.

Tymczasem Kreml zapewnia, że doskonale radzi sobie z ukraińskimi atakami. W grudniu 2025 r. minister obrony Andriej Biełousow stwierdził, że skuteczność rosyjskich sił obrony powietrznej wyniosła średnio 97 proc. Według niego, w ubiegłym roku Ukraina zwiększyła średnią liczbę dronów, którymi atakowała Rosję do 3700 sztuk miesięcznie.

Szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), Wasyl Maluk, poinformował, że w 2025 r. siły ukraińskie przeprowadziły około 160 udanych ataków na obiekty wydobywcze i rafineryjne w Rosji. Zauważył, że większość celów została zaatakowana we wrześniu i październiku, w tym sześć rafinerii ropy naftowej, dwa terminale naftowe, trzy magazyny ropy naftowej i dziewięć stacji pomp.

