Z tego artykułu się dowiesz: Jakie straty poniosły rosyjskie koncerny paliwowe i ubezpieczeniowe na skutek ataków dronów?

Kiedy odnotowano najwyższą intensywność ataków dronowych na rosyjskie rafinerie?

Jakie zmiany zaszły w rosyjskim sektorze ubezpieczeń związanych z "atakami terrorystycznymi" w 2025 roku?

Jakie deklaracje w sprawie skuteczności odpierania ataków dronowych składa rosyjski rząd i siły zbrojne?

„Według naszych szacunków bezpośrednie straty w przemyśle naftowym i gazowym spowodowane atakami dronów już dawno przekroczyły 100 miliardów rubli, a wraz z utraconymi zyskami i stratami pośrednimi przekraczają bilion rubli” – powiedział Jewgienij Borowikow, zastępca dyrektora generalnego brokera ubezpieczeniowego Mains, w wywiadzie dla gazety „Kommiersant”.

Kiedy drony najczęściej atakowały rosyjskie rafinerie?

Według obliczeń Bloomberga, opartych na oświadczeniach ukraińskich i rosyjskich urzędników, w 2025 r. Ukraina przeprowadziła 120 ataków na rosyjskie instalacje naftowe. Najwięcej – 81 – ataków dronów uderzyło w rosyjskie rafinerie. Infrastruktura morska, w tym złoża ropy naftowej i gazu, została zaatakowana 27 razy, a rurociągi i tankowce – odpowiednio 8 i 4 razy. Rekordowy pod względem intensywności celnych uderzeń w rafinerie Rosji był sierpień 2025 r. (14). A w grudniu 2025 r. odnotowano największą liczbę ataków ogółem (24).

W wyniku celnych uderzeń Ukrainy dostawy ropy naftowej rurociągami do rosyjskich rafinerii zmniejszyły się w ubiegłym roku do najniższego poziomu od 15 lat, policzyła agencja Argus. Rosyjskie rafinerie otrzymały 228,34 mln ton ropy, co stanowi spadek o 1,6 proc. rok do roku. Całkowity przerób ropy naftowej w Rosji w 2025 r. był niższy o 1,7 proc. do 262,3 mln ton, poinformowało źródło branżowe w wywiadzie dla „Kommiersanta”.