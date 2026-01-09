Wynik PPK za 2025 r. wyraźnie powyżej prognozy. Pomogła giełda

PFR Portal PPK ocenia ponadto, że wyniki funduszy PPK i skala zgromadzonych aktywów pokazują, że coraz więcej osób traktuje program nie jako obowiązek, ale jako realną inwestycję w swoją przyszłość. Wskazuje, że PPK to środki, które: są prywatną własnością uczestników, podlegają dziedziczeniu, pracują na rynku kapitałowym, są dostępne w sytuacjach szczególnych (choroba, wkład własny do kredytu hipotecznego), pozwalają na sprawdzanie stanu oszczędności 24/7, realnie zwiększają przyszłe bezpieczeństwo finansowe.

A gdzie giełda?

W całej tej wyliczance umknął jednak niezmiernie ważny element, jakim jest Giełda Papierów Wartościowych. Na oszczędności uczestników PPK składają się ich wpłaty własne, do których dokładają się ich pracodawcy i państwo. Tak zbudowane aktywa są dodatkowo inwestowane, głównie w akcje i w obligacje. I dlatego ważne dla nich jest to, co dzieje się na rynkach finansowych. A w 2025 r. działo się tam bardzo dobrze.

– Za nami bardzo dobry rok na Giełdzie Papierów Wartościowych. WIG zyskał ponad 47 proc., co było najlepszym wynikiem od 1996 r. i wyrównaniem rekordu z 2009 r. Gorszy był mWIG40 ze wzrostem o 33 proc. WIG20 zarobił natomiast 45 proc., co było drugim rezultatem w historii – podsumował na LinkedInie Marcin Materna, CFA, doradca inwestycyjny, dyrektor departamentu analiz w Millennium Domu Maklerskim.

Takie wyniki w sposób oczywisty korzystnie przełożyły się na aktywa PPK. Ale giełda nie zawsze będzie pomagać. Nie pomagała w 2022 r., gdy wyniki, zarówno w PPK, jak i innych produktach inwestycyjnych, były na minusie. Bez względu na to, czy oszczędzaliśmy na krajowym czy zagranicznym rynku, wiele funduszy notowało straty. Ówczesne kierownictwo PFR tłumaczyło wówczas, że PPK to program oszczędzania długoterminowego. A przy takim oszczędzaniu górki i dołki na rynkach finansowych są rzeczą normalną. Wskazywało też, że konstrukcja PPK, gdzie do wpłat oszczędzających dokładają się ich pracodawcy i państwo, i tak daje temu programowi przewagę nad innymi produktami długoterminowego oszczędzania.

PPK rosną, ale do sukcesu jeszcze daleko

Choć PPK cały czas systematycznie rosną, to na odtrąbienie sukcesu tego programu ciągle jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie. Daleko bowiem jeszcze do stwierdzenia, że Pracownicze Plany Kapitałowe są programem powszechnym. PFR Portal PPK podaje, że liczba uczestników tego programu przekroczyła 4 mln, a łączna partycypacja to ponad 56 proc., trzeba jednak pamiętać, że wyliczenie to dotyczy tylko tych firm i instytucji, które uruchomiły u siebie PPK. Szacuje się, że do uczestnictwa w tym programie uprawnionych jest 11,5 mln pracowników. Ciągle więc zdecydowana większość osób, które mogłyby oszczędzać w PPK jest poza nim.

Szansę na skokową poprawę tej sytuacji daje zbliżający się kolejny automatyczny zapis pracowników do programu, który nastąpi wiosną 2027 r. Póki co wzrostowi liczby uczestników sprzyjają wyniki PPK.