Wynik PPK za 2025 r. wyraźnie powyżej prognozy. Pomogła giełda

– Pracownicze Plany Kapitałowe pobiły kolejny rekord! Aktywa zgromadzone w PPK 31 grudnia 2025 r. osiągnęły 45,06 mld zł, a liczba uczestników wyniosła 4,12 mln osób! Trudno o lepszy prezent na koniec mijającego roku – obwieścił PFR Portal PPK. Polski Fundusz Rozwoju nadzoruje funkcjonowanie PPK, zaś portal mojePPK.pl jest oficjalnym źródłem informacji na temat tego programu.
Ich prognozy mówiły o zamknięciu minionego roku w aktywach PPK na poziomie 41 mld zł. Wynik okazał się więc o ponad 4 mld zł lepszy. Na koniec 2024 r. wartość aktywów PPK sięgała 30,3 mld zł, 45,06 mld zł na koniec 2025 r. oznacza, że przez rok urosła o przeszło połowę. – To już nie jest tylko dobry wynik. To jasny sygnał, że program rozwija się szybciej, niż zakładano, a Pracownicze Plany Kapitałowe na stałe wpisały się w krajobraz długoterminowego oszczędzania w Polsce i z miesiąca na miesiąc zdobywają zaufanie kolejnych osób – twierdzi PFR Portal PPK. I wylicza, że rekordowa wartość aktywów to efekt: rosnącej liczby uczestników, regularnych wpłat pracowników i pracodawców, dopłat od państwa, bardzo dobrych wyników funduszy PPK i zaangażowania instytucji finansowych. Przekonuje też, że PPK pokazują, że nawet niewielkie, systematyczne kwoty, odkładane miesiąc po miesiącu, mogą z czasem zbudować znaczący kapitał.
– Te 45 mld zł to nie tylko symboliczna granica. To realne pieniądze, które pracują na przyszłość milionów uczestników. W 2019 r. Pracownicze Plany Kapitałowe zaczynały od zera. Dziś, 6 lat później, bijemy kolejny rekord, mimo wielu trudności, które spotkały nas na drodze do upowszechniania wiedzy o konieczności oszczędzania i społecznego braku zaufania do rozwiązań systemowych – komentuje Marta Damm-Świerkocka, członkini zarządu PFR Portal PPK. – Stabilność prostota zasad i zyski, jakich nie daje żaden inny program, to wystarczy, by Pracownicze Plany Kapitałowe rozwijały się w coraz szybszym tempie – dodaje. Przekonuje też, że przekroczenie poziomu 45 mld zł to także dowód na rosnące zaufanie do PPK jako narzędzia długoterminowego oszczędzania.
PFR Portal PPK ocenia ponadto, że wyniki funduszy PPK i skala zgromadzonych aktywów pokazują, że coraz więcej osób traktuje program nie jako obowiązek, ale jako realną inwestycję w swoją przyszłość. Wskazuje, że PPK to środki, które: są prywatną własnością uczestników, podlegają dziedziczeniu, pracują na rynku kapitałowym, są dostępne w sytuacjach szczególnych (choroba, wkład własny do kredytu hipotecznego), pozwalają na sprawdzanie stanu oszczędności 24/7, realnie zwiększają przyszłe bezpieczeństwo finansowe.
W całej tej wyliczance umknął jednak niezmiernie ważny element, jakim jest Giełda Papierów Wartościowych. Na oszczędności uczestników PPK składają się ich wpłaty własne, do których dokładają się ich pracodawcy i państwo. Tak zbudowane aktywa są dodatkowo inwestowane, głównie w akcje i w obligacje. I dlatego ważne dla nich jest to, co dzieje się na rynkach finansowych. A w 2025 r. działo się tam bardzo dobrze.
– Za nami bardzo dobry rok na Giełdzie Papierów Wartościowych. WIG zyskał ponad 47 proc., co było najlepszym wynikiem od 1996 r. i wyrównaniem rekordu z 2009 r. Gorszy był mWIG40 ze wzrostem o 33 proc. WIG20 zarobił natomiast 45 proc., co było drugim rezultatem w historii – podsumował na LinkedInie Marcin Materna, CFA, doradca inwestycyjny, dyrektor departamentu analiz w Millennium Domu Maklerskim.
Takie wyniki w sposób oczywisty korzystnie przełożyły się na aktywa PPK. Ale giełda nie zawsze będzie pomagać. Nie pomagała w 2022 r., gdy wyniki, zarówno w PPK, jak i innych produktach inwestycyjnych, były na minusie. Bez względu na to, czy oszczędzaliśmy na krajowym czy zagranicznym rynku, wiele funduszy notowało straty. Ówczesne kierownictwo PFR tłumaczyło wówczas, że PPK to program oszczędzania długoterminowego. A przy takim oszczędzaniu górki i dołki na rynkach finansowych są rzeczą normalną. Wskazywało też, że konstrukcja PPK, gdzie do wpłat oszczędzających dokładają się ich pracodawcy i państwo, i tak daje temu programowi przewagę nad innymi produktami długoterminowego oszczędzania.
Choć PPK cały czas systematycznie rosną, to na odtrąbienie sukcesu tego programu ciągle jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie. Daleko bowiem jeszcze do stwierdzenia, że Pracownicze Plany Kapitałowe są programem powszechnym. PFR Portal PPK podaje, że liczba uczestników tego programu przekroczyła 4 mln, a łączna partycypacja to ponad 56 proc., trzeba jednak pamiętać, że wyliczenie to dotyczy tylko tych firm i instytucji, które uruchomiły u siebie PPK. Szacuje się, że do uczestnictwa w tym programie uprawnionych jest 11,5 mln pracowników. Ciągle więc zdecydowana większość osób, które mogłyby oszczędzać w PPK jest poza nim.
Szansę na skokową poprawę tej sytuacji daje zbliżający się kolejny automatyczny zapis pracowników do programu, który nastąpi wiosną 2027 r. Póki co wzrostowi liczby uczestników sprzyjają wyniki PPK.
– Finisz 2025 r. daje solidne fundamenty pod dalszy rozwój PPK. Zamknięcie roku to nie tylko sukces statystyczny. To sygnał, że PPK rosną szybciej, niż przewidywano, a zaufanie do programu realnie się umacnia. Bo wystarczy zostawić oszczędności w PPK w spokoju, by czas zaczął działać na korzyść uczestników – przekonuje Marta Damm-Świerkocka, członkini zarządu PFR Portal PPK.
