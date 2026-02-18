Dyrektor Narodowej Rady Gospodarczej stwierdził, że naukowcy z nowojorskiego oddziału Rezerwy Federalnej, którzy opracowali badanie wskazujące, iż amerykańskie przedsiębiorstwa i konsumenci ponoszą 90 proc. kosztów ceł prezydenta Donalda Trumpa, powinni zostać „zdyscyplinowani”. – To, moim zdaniem, najgorsza praca naukowa, jaką kiedykolwiek widziałem w historii Systemu Rezerwy Federalnej – powiedział Hassett w wywiadzie dla CNBC.

– Osoby związane z tym opracowaniem powinny prawdopodobnie zostać zdyscyplinowane, ponieważ opublikowały wniosek, który wywołał wiele medialnych reakcji o wyraźnie partyjnym charakterze, oparty na analizie, która nie zostałaby zaakceptowana nawet na pierwszym semestrze studiów ekonomicznych – dodał Hassett.

Co ustalili badacze Fed w kwestii ceł Trumpa

Według badania nowojorskiego Fed niemal 90 proc. kosztów ceł wprowadzonych przez Trumpa zostało poniesionych przez amerykańskich konsumentów i firmy.

Główny zarzut Kevina Hassetta wobec badania dotyczył tego, że koncentrowało się ono wyłącznie na cenowych skutkach ceł, a nie na zmianach w wolumenie importu – informuje CNN.