Dyrektor Narodowej Rady Gospodarczej stwierdził, że naukowcy z nowojorskiego oddziału Rezerwy Federalnej, którzy opracowali badanie wskazujące, iż amerykańskie przedsiębiorstwa i konsumenci ponoszą 90 proc. kosztów ceł prezydenta Donalda Trumpa, powinni zostać „zdyscyplinowani”. – To, moim zdaniem, najgorsza praca naukowa, jaką kiedykolwiek widziałem w historii Systemu Rezerwy Federalnej – powiedział Hassett w wywiadzie dla CNBC.
– Osoby związane z tym opracowaniem powinny prawdopodobnie zostać zdyscyplinowane, ponieważ opublikowały wniosek, który wywołał wiele medialnych reakcji o wyraźnie partyjnym charakterze, oparty na analizie, która nie zostałaby zaakceptowana nawet na pierwszym semestrze studiów ekonomicznych – dodał Hassett.
Według badania nowojorskiego Fed niemal 90 proc. kosztów ceł wprowadzonych przez Trumpa zostało poniesionych przez amerykańskich konsumentów i firmy.
Główny zarzut Kevina Hassetta wobec badania dotyczył tego, że koncentrowało się ono wyłącznie na cenowych skutkach ceł, a nie na zmianach w wolumenie importu – informuje CNN.
Nie jest to jednak do końca prawdą. CNN informuje, że autorzy, analizując obciążenia wynikające z ceł, obliczali średnie stawki celne w różnych okresach. Definiowali je jako „całkowite miesięczne wpływy z ceł podzielone przez całkowitą wartość importu w danym miesiącu”, co oznacza, że wolumen importu był brany pod uwagę. Badacze analizowali także, w jaki sposób „globalne łańcuchy dostaw zmieniały się w odpowiedzi na wyższe cła”.
Podobnie jak członkowie Fed głosujący nad decyzjami w sprawie stóp procentowych, badacze z 12 regionalnych banków Rezerwy Federalnej oraz z Rady Gubernatorów dokładają wszelkich starań, aby zachować niezależność od zewnętrznych aktorów politycznych – przypomina CNN. Przygotowywane przez nich analizy pomagają decydentom podejmować bardziej świadome decyzje, dając lepszy obraz bieżącej i przyszłej kondycji gospodarki. Sami badacze nie formułują jednak rekomendacji politycznych.
Kevin Hassett był jednym z głównych kandydatów do zastąpienia prezesa Fed Jerome’a Powella, którego kadencja na stanowisku szefa amerykańskiego banku centralnego wygasa w maju. W ubiegłym miesiącu Trump ogłosił jednak, że nominował na to stanowisko byłego członka Rady Gubernatorów Fed Kevina Warsha. Nominacja wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Senat.
Podobnie jak Trump, Warsh jest zdecydowanym krytykiem Fed i Jerome’a Powella oraz zapowiada gruntowne zmiany w funkcjonowaniu banku centralnego, jeśli jego nominacja zostanie zatwierdzona.
