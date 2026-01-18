Aktualizacja: 18.01.2026 14:53 Publikacja: 18.01.2026 13:18
Umowa handlowa między Unią Europejską a USA może zostać zawieszona w związku z narastającym konfliktem o Grenlandię. Unijni decydenci poinformowali już, że pakt nie zostanie zatwierdzony wobec gróźb Donalda Trumpa o nałożeniu nowych ceł na europejskie państwa wspierające Grenlandię, nad którą kontrolę chcą przejąć Stany Zjednoczone.
Transatlantyckie porozumienie handlowe zostało podpisane przez prezydenta USA i przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen w lipcu 2025 roku. Zgodnie z treścią umowy, cła USA na import ze Wspólnoty mają wynieść 15 proc., a w zamian za to UE zobowiązuje się do niestosowania opłat na amerykański eksport. Pakt wciąż czeka na ratyfikację Parlamentu Europejskiego, co w świetle nowych wydarzeń może nie nastąpić.
Manfred Weber, przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej (EPL), stwierdził, że eskalacja napięć na linii USA–Europa oznacza, iż Parlament Europejski nie zagłosuje za nowym porozumieniem handlowym.
„EPL opowiada się za umową handlową UE–USA, ale biorąc pod uwagę groźby Donalda Trumpa dotyczące Grenlandii, zatwierdzenie jej na tym etapie nie jest możliwe. Zerowe cła na produkty z USA muszą zostać wstrzymane” – napisał Weber na portalu X.
W sobotę, 17 stycznia, prezydent USA poinformował o nałożeniu ceł na osiem europejskich państw w związku z eskalującym sporem dotyczącym Grenlandii. Chodzi o Danię, Norwegię, Szwecję, Francję, Niemcy, Wielką Brytanię, Holandię i Finlandię. Jak zapowiedział Donald Trump, nowe taryfy celne wejdą w życie 1 lutego i wyniosą 10 proc., a później zostaną podniesione do poziomu 25 proc.
„Przez wiele lat dotowaliśmy Danię i wszystkie państwa Unii Europejskiej i inne kraje, nie pobierając od nich ceł ani żadnych innych form wynagrodzenia. Teraz, po wiekach, nadszedł czas, aby Dania się odwdzięczyła – stawką jest pokój na świecie!” – wyjaśnił amerykański prezydent we wpisie opublikowanym na platformie Truth Social.
Jego zdaniem, Chiny i Rosja chcą przejąć Grenlandię, a Dania „nie może nic na to poradzić”. „Tylko Stany Zjednoczone pod wodzą prezydenta Donalda J. Trumpa mogą grać w tę grę, i to z dużym powodzeniem! Nikt nie tknie tego świętego kawałka ziemi, szczególnie że bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych i całego świata jest zagrożone” – przekonuje Trump.
Jak dodał, „Dania, Norwegia, Szwecja, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Holandia i Finlandia udały się na Grenlandię w nieznanych celach”, co uznał „za bardzo niebezpieczną sytuację dla bezpieczeństwa, ochrony i przetrwania naszej planety”.
