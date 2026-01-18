Umowa handlowa między Unią Europejską a USA może zostać zawieszona w związku z narastającym konfliktem o Grenlandię. Unijni decydenci poinformowali już, że pakt nie zostanie zatwierdzony wobec gróźb Donalda Trumpa o nałożeniu nowych ceł na europejskie państwa wspierające Grenlandię, nad którą kontrolę chcą przejąć Stany Zjednoczone.

Transatlantyckie porozumienie handlowe zostało podpisane przez prezydenta USA i przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen w lipcu 2025 roku. Zgodnie z treścią umowy, cła USA na import ze Wspólnoty mają wynieść 15 proc., a w zamian za to UE zobowiązuje się do niestosowania opłat na amerykański eksport. Pakt wciąż czeka na ratyfikację Parlamentu Europejskiego, co w świetle nowych wydarzeń może nie nastąpić.

Manfred Weber: Parlament Europejski nie ratyfikuje umowy handlowej UE–USA

Manfred Weber, przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej (EPL), stwierdził, że eskalacja napięć na linii USA–Europa oznacza, iż Parlament Europejski nie zagłosuje za nowym porozumieniem handlowym.

„EPL opowiada się za umową handlową UE–USA, ale biorąc pod uwagę groźby Donalda Trumpa dotyczące Grenlandii, zatwierdzenie jej na tym etapie nie jest możliwe. Zerowe cła na produkty z USA muszą zostać wstrzymane” – napisał Weber na portalu X.