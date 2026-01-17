Aktualizacja: 17.01.2026 16:23 Publikacja: 17.01.2026 15:51
Protest w Kopenhadze
Foto: REUTERS/Ritzau Scanpix/Emil Helms
W sobotę Duńczycy w miastach w całym kraju maszerują, skandując hasła „ręce precz od Grenlandii” czy „Grenlandia nie jest na sprzedaż”.
Największa demonstracja odbywa się w Kopenhadze. Tysiące ludzi zebrały się tam na placu przed ratuszem miejskim i ruszyły w stronę amerykańskiej ambasady. Innuici wykonują pod placówką dyplomatyczną tradycyjne pieśni i wystąpienia w językach rdzennych ludów Grenlandii.
Organizatorzy manifestacji – Zrzeszenie Grenlandczyków w Danii (Uagut) – podkreślają, że nie chodzi jedynie o Grenlandię, lecz o ochronę demokracji na całym świecie. „Celem jest wysłanie jasnego i jednolitego komunikatu o szacunku dla demokracji i podstawowych praw człowieka w Grenlandii” – zaznacza Uagut w oświadczeniu.
Foto: PAP/Reuters
Demonstracje odbywają się także w Aarhus, Aalborgu i Esbjergu, a kolejne planowane są w Grenlandii oraz Kanadzie. Duńskie media podają, że protestujących jest tak wielu, że w części sklepów zabrakło grenlandzkich flag.
Czytaj więcej
Jens-Frederik Nielsen, premier Grenlandii (wyspa cieszy się szeroką autonomią w ramach Królestwa...
Trump wyraża zainteresowanie pozyskaniem Grenlandii przez USA od czasu pierwszej kadencji w Białym Domu. Już w 2019 r. miał wyrażać zainteresowanie zakupem wyspy od Danii – Kopenhaga odrzuciła jednak taką możliwość. Po wygraniu wyborów prezydenckich w 2024 r. , jeszcze jako prezydent elekt nie wykluczał użycia siły do przejęcia kontroli nad Grenlandią. Temat powrócił w ostatnich tygodniach – po interwencji wojskowej USA w Wenezueli Trump powtórzył swoje wcześniejsze słowa o tym, że USA potrzebują Grenlandii ze względów bezpieczeństwa. Sekretarz stanu USA Marco Rubio przekonywał amerykańskich parlamentarzystów, że Trump chce kupić Grenlandię od Danii. Jednak rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt poinformowała, że rozważane są różne opcje przejęcia przez USA kontroli nad wyspą i zaznaczyła, że prezydent USA zawsze ma możliwość użycia amerykańskiej armii.
Grenlandia - największa wyspa świata
Foto: PAP
Reuters podawał niedawno,że jedną z rozważanych przez USA opcji jest wypłacenie nawet po 100 tysięcy dol. każdemu mieszkańcowi Grenlandii w przypadku oderwania się wyspy od Danii.
We wtorek, na wspólnej konferencji prasowej z Mette Frederiksen, premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen stwierdził, że gdyby Grenlandczycy mieli wybierać „tu i teraz”, wówczas podjęliby decyzję, by pozostać częścią Danii. – To ich problem. Nie zgadzam się z nim. Nie wiem, kim jest, nic o nim nie wiem, ale to będzie dla niego duży problem – tak skomentował te słowa Donald Trump, pytany o wypowiedź Nielsena przez dziennikarzy.
Czytaj więcej
Grenlandia znalazła się w ostatnim czasie w centrum uwagi. Jej sytuacji z coraz większym zaintere...
Dania jest sojusznikiem USA z NATO, a premier Danii ostrzegała już wcześniej, że ewentualne użycie siły przez Stany Zjednoczone w celu zajęcia Grenlandii mogłoby oznaczać kres istnienia tego sojuszu. Resort obrony Danii przypominał niedawno, że w przypadku agresji na terytorium Danii żołnierze tego kraju mają obowiązek podjęcia działań zbrojnych przeciwko agresorowi, nie czekając na rozkazy.
Na Grenlandii znajduje się amerykańska baza wojskowa – Pituffik Space Base (d. Thule Air Base), która służy do wczesnego ostrzegania o rakietach balistycznych, monitorowania przestrzeni kosmicznej i prowadzenia nadzoru satelitarnego. W bazie stacjonuje obecnie na stałe ok. 150 żołnierzy. Stany Zjednoczone i Dania są stronami traktatu z 1951 r. , który daje USA prawo do obecności wojskowej na Grenlandii. Trump twierdzi jednak, że taka obecność USA na wyspie jest dziś niewystarczająca i nie gwarantuje Amerykanom takich możliwości, jakie dałoby im posiadanie wyspy.
Bogactwa naturalne Grenlandii
Foto: PAP
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W czasie, gdy Donald Trump mówi wprost o swoich ambicjach dotyczących przejęcia kontroli nad należącą do Danii G...
Wyraźnie widać, że Irańczycy, którzy protestują, nie mają już wiary w to, że Republika Islamska jest w stanie do...
Po raz pierwszy w historii gromadzenia takich danych liczba uczniów rozpoczynających w danym roku naukę w I klas...
Największy od trzech lat protest w Iranie zderzył się z całą machiną państwowych represji, łącznie z armią. Jedn...
Protesty wywołane zastrzeleniem przez funkcjonariusza służb imigracyjnych mieszkanki Minneapolis Renee Good rozc...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas