Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wydarzenia wywołały masowe protesty w Danii i na Grenlandii?

Jakie stanowisko zajmują organizatorzy demonstracji i jakie są ich główne postulaty?

Jaka była reakcja Donalda Trumpa na wypowiedzi liderów Grenlandii i Danii?

Jakie znaczenie strategiczne ma Grenlandia w kontekście relacji USA i NATO?

Jakie potencjalne działania rozważają Stany Zjednoczone w kontekście Grenlandii?

Jakie są możliwe konsekwencje dla stosunków międzynarodowych w przypadku eskalacji konfliktu?

W sobotę Duńczycy w miastach w całym kraju maszerują, skandując hasła „ręce precz od Grenlandii” czy „Grenlandia nie jest na sprzedaż”.

Masowe protesty. Obywatele nie chcą oddania Grenlandii

Największa demonstracja odbywa się w Kopenhadze. Tysiące ludzi zebrały się tam na placu przed ratuszem miejskim i ruszyły w stronę amerykańskiej ambasady. Innuici wykonują pod placówką dyplomatyczną tradycyjne pieśni i wystąpienia w językach rdzennych ludów Grenlandii.

Organizatorzy manifestacji – Zrzeszenie Grenlandczyków w Danii (Uagut) – podkreślają, że nie chodzi jedynie o Grenlandię, lecz o ochronę demokracji na całym świecie. „Celem jest wysłanie jasnego i jednolitego komunikatu o szacunku dla demokracji i podstawowych praw człowieka w Grenlandii” – zaznacza Uagut w oświadczeniu.