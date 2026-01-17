Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Tysiące osób na ulicach duńskich miast. Nie chcą oddać USA Grenlandii

Po tym, jak Donald Trump po raz kolejny wyraził zainteresowanie pozyskaniem Grenlandii przez USA, na ulice Kopenhagi wyszły tysiące protestujących. Do podobnych manifestacji doszło także w innych miastach Danii oraz na samej Grenlandii.

Publikacja: 17.01.2026 15:51

Protest w Kopenhadze

Protest w Kopenhadze

Foto: REUTERS/Ritzau Scanpix/Emil Helms

Ada Michalak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie wydarzenia wywołały masowe protesty w Danii i na Grenlandii?
  • Jakie stanowisko zajmują organizatorzy demonstracji i jakie są ich główne postulaty?
  • Jaka była reakcja Donalda Trumpa na wypowiedzi liderów Grenlandii i Danii?
  • Jakie znaczenie strategiczne ma Grenlandia w kontekście relacji USA i NATO?
  • Jakie potencjalne działania rozważają Stany Zjednoczone w kontekście Grenlandii?
  • Jakie są możliwe konsekwencje dla stosunków międzynarodowych w przypadku eskalacji konfliktu?

W sobotę Duńczycy w miastach w całym kraju maszerują, skandując hasła „ręce precz od Grenlandii” czy „Grenlandia nie jest na sprzedaż”.

Masowe protesty. Obywatele nie chcą oddania Grenlandii

Największa demonstracja odbywa się w Kopenhadze. Tysiące ludzi zebrały się tam na placu przed ratuszem miejskim i ruszyły w stronę amerykańskiej ambasady. Innuici wykonują pod placówką dyplomatyczną tradycyjne pieśni i wystąpienia w językach rdzennych ludów Grenlandii.

Organizatorzy manifestacji – Zrzeszenie Grenlandczyków w Danii (Uagut) – podkreślają, że nie chodzi jedynie o Grenlandię, lecz o ochronę demokracji na całym świecie. „Celem jest wysłanie jasnego i jednolitego komunikatu o szacunku dla demokracji i podstawowych praw człowieka w Grenlandii” – zaznacza Uagut w oświadczeniu.

Reklama
Reklama

Foto: PAP/Reuters

Demonstracje odbywają się także w Aarhus, Aalborgu i Esbjergu, a kolejne planowane są w Grenlandii oraz Kanadzie. Duńskie media podają, że protestujących jest tak wielu, że w części sklepów zabrakło grenlandzkich flag.

Czytaj więcej

Donald Trump i Jens-Frederik Nielsen
Dyplomacja
Premier Grenlandii: Wybieramy Danię. Donald Trump: Nie wiem kim on jest

Donald Trump chce Grenlandii

Trump wyraża zainteresowanie pozyskaniem Grenlandii przez USA od czasu pierwszej kadencji w Białym Domu. Już w 2019 r. miał wyrażać zainteresowanie zakupem wyspy od Danii – Kopenhaga odrzuciła jednak taką możliwość. Po wygraniu wyborów prezydenckich w 2024 r. , jeszcze jako prezydent elekt nie wykluczał użycia siły do przejęcia kontroli nad Grenlandią. Temat powrócił w ostatnich tygodniach – po interwencji wojskowej USA w Wenezueli Trump powtórzył swoje wcześniejsze słowa o tym, że USA potrzebują Grenlandii ze względów bezpieczeństwa. Sekretarz stanu USA Marco Rubio przekonywał amerykańskich parlamentarzystów, że Trump chce kupić Grenlandię od Danii. Jednak rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt poinformowała, że rozważane są różne opcje przejęcia przez USA kontroli nad wyspą i zaznaczyła, że prezydent USA zawsze ma możliwość użycia amerykańskiej armii.

Grenlandia - największa wyspa świata

Grenlandia - największa wyspa świata

Foto: PAP

Reuters podawał niedawno,że jedną z rozważanych przez USA opcji jest wypłacenie nawet po 100 tysięcy dol. każdemu mieszkańcowi Grenlandii w przypadku oderwania się wyspy od Danii. 

Reklama
Reklama

We wtorek, na wspólnej konferencji prasowej z Mette Frederiksen, premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen stwierdził, że gdyby Grenlandczycy mieli wybierać „tu i teraz”, wówczas podjęliby decyzję, by pozostać częścią Danii– To ich problem. Nie zgadzam się z nim. Nie wiem, kim jest, nic o nim nie wiem, ale to będzie dla niego duży problem – tak skomentował te słowa Donald Trump, pytany o wypowiedź Nielsena przez dziennikarzy. 

Czytaj więcej

Grenlandia budzi coraz większe zainteresowanie
IT
Co skrywa Grenlandia? Największa wyspa świata przyciąga uwagę nie tylko największych mocarstw

Premier Danii ostrzegała, że ewentualne użycie siły przez USA mogłoby oznaczać kres istnienia NATO

Dania jest sojusznikiem USA z NATO, a premier Danii ostrzegała już wcześniej, że ewentualne użycie siły przez Stany Zjednoczone w celu zajęcia Grenlandii mogłoby oznaczać kres istnienia tego sojuszu. Resort obrony Danii przypominał niedawno, że w przypadku agresji na terytorium Danii żołnierze tego kraju mają obowiązek podjęcia działań zbrojnych przeciwko agresorowi, nie czekając na rozkazy. 

Na Grenlandii znajduje się amerykańska baza wojskowa – Pituffik Space Base (d. Thule Air Base), która służy do wczesnego ostrzegania o rakietach balistycznych, monitorowania przestrzeni kosmicznej i prowadzenia nadzoru satelitarnego. W bazie stacjonuje obecnie na stałe ok. 150 żołnierzy. Stany Zjednoczone i Dania są stronami traktatu z 1951 r. , który daje USA prawo do obecności wojskowej na Grenlandii. Trump twierdzi jednak, że taka obecność USA na wyspie jest dziś niewystarczająca i nie gwarantuje Amerykanom takich możliwości, jakie dałoby im posiadanie wyspy. 

Bogactwa naturalne Grenlandii

Bogactwa naturalne Grenlandii

Foto: PAP

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Dania Kopenhaga Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Donald Trump Grenlandia
Mark Carney
Społeczeństwo
Sondaż: Niemal co trzeci Kanadyjczyk obawia się najazdu USA
Funkcjonariusze irańskich służb bezpieczeństwa
Społeczeństwo
Dr Mateusz Kłagisz: Iran z okresu monarchii też był krajem niesprawiedliwym
Liczba uczniów w Korei Południowej regularnie spada
Społeczeństwo
Korea Płd.: W XXI wieku „zniknęło” niemal 58 proc. uczniów I klas szkół podstawowych
Iran – rewolta inna niż zwykle
Społeczeństwo
Iran – rewolta inna niż zwykle
Minnesota to jeden z demokratycznych stanów będących na celowniku prezydenta Donalda Trumpa.
Społeczeństwo
Znowu szok w Minneapolis. Jak daleko mogą się posunąć służby imigracyjne Trumpa
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama