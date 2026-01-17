„Jakby tego było mało, Dania, Norwegia, Szwecja, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Holandia i Finlandia udały się na Grenlandię w nieznanych celach. To bardzo niebezpieczna sytuacja dla bezpieczeństwa, ochrony i przetrwania naszej planety” – kontynuował Trump, przekonując, że państwa, które „grają w tę bardzo niebezpieczną grę” wprowadziły ryzyko na poziom, który nie może zostać utrzymany.

Donald Trump ogłasza cła na państwa z Europy. Mają obowiązywać do czasu zakupu Grenlandii przez USA

„Dlatego w celu ochrony pokoju i bezpieczeństwa na świecie niezbędne jest podjęcie zdecydowanych kroków, by ta potencjalnie niebezpieczna sytuacja zakończyła się szybko i bez żadnych wątpliwości” – oświadczył prezydent USA. „Począwszy od 1 lutego 2026 r., wszystkie wymienione wyżej kraje (Dania, Norwegia, Szwecja, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Holandia i Finlandia) będą obciążane 10-proc. stawką celną na wszystkie towary wysyłane do Stanów Zjednoczonych” – zakomunikował. Trump poinformował, że 1 czerwca 2026 r. omawiane cła zostaną podniesione do poziomu 25 proc. „Cło będzie należne i płatne do czasu zawarcia umowy w sprawie całkowitego i pełnego zakupu Grenlandii” – zadeklarował.

We wpisie czytamy, że Stany Zjednoczone starały się o dokonanie zakupu Grenlandii przez ponad 150 lat. „Wielu prezydentów próbowało i to z dobrych powodów, ale Dania zawsze odmawiała” – napisał Donald Trump, zaznaczając, że teraz, ze względu na amerykański projekt tarczy antyrakietowej o nazwie „Złota Kopuła” oraz współczesne systemy uzbrojenia, ofensywne i defensywne, potrzeba pozyskania Grenlandii jest szczególnie ważna. Trump zadeklarował, że Stany Zjednoczone są otwarte na podjęcie natychmiastowych negocjacji z Danią lub innymi państwami, wymienionymi wcześniej w jego wpisie.

Dania sprzeciwia się planom Donalda Trumpa w sprawie Grenlandii

O tym, że Stany Zjednoczone mogą nałożyć dodatkowe cła na państwa, które sprzeciwiają się jego planom przejęcia kontroli nad Grenlandią, Donald Trump mówił w piątek w Białym Domu. – Mogę nałożyć cła na kraje, które nie będą współpracować w tej kwestii, ponieważ Grenlandia jest nam potrzebna z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego – zadeklarował. Obecnie amerykańskie cła na eksport z Unii Europejskiej nie przekraczają 15 proc., a Unia jest największym partnerem handlowym Stanów Zjednoczonych i głównym źródłem importu do USA.

Grenlandia to autonomiczne terytorium zależne Danii. Duńskie władze odrzucają możliwość oddania kontroli nad tym terytorium Stanom Zjednoczonym. W piątek dwupartyjna delegacja amerykańskiego Kongresu spotkała się w Kopenhadze z władzami Danii i Grenlandii, by rozmawiać o ambicjach Białego Domu wobec wyspy.