Aktualizacja: 17.01.2026 18:47 Publikacja: 17.01.2026 17:52
Prezydent USA Donald Trump
Foto: REUTERS/Kevin Lamarque
Amerykański przywódca ogłosił swoją decyzję w sobotę na należącej do niego platformie mediów społecznościowych Truth Social.
„Przez wiele lat dotowaliśmy Danię i wszystkie państwa Unii Europejskiej i inne kraje, nie pobierając od nich ceł ani żadnych innych form wynagrodzenia. Teraz, po wiekach, nadszedł czas, aby Dania się odwdzięczyła – stawką jest pokój na świecie!” – napisał Donald Trump.
Czytaj więcej
Po tym, jak Donald Trump po raz kolejny wyraził zainteresowanie pozyskaniem Grenlandii przez USA,...
Prezydent Stanów Zjednoczonych wyraził pogląd, że Chiny i Rosja chcą Grenlandii, a Dania „nie może nic na to poradzić”. Dodał, że Duńczycy mają do ochrony Grenlandii dwa psie zaprzęgi, w tym jeden niedawno dodany. „Tylko Stany Zjednoczone pod wodzą prezydenta Donalda J. Trumpa mogą grać w tę grę, i to z dużym powodzeniem! Nikt nie tknie tego świętego kawałka ziemi, szczególnie że bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych i całego świata jest zagrożone” – stwierdził.
„Jakby tego było mało, Dania, Norwegia, Szwecja, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Holandia i Finlandia udały się na Grenlandię w nieznanych celach. To bardzo niebezpieczna sytuacja dla bezpieczeństwa, ochrony i przetrwania naszej planety” – kontynuował Trump, przekonując, że państwa, które „grają w tę bardzo niebezpieczną grę” wprowadziły ryzyko na poziom, który nie może zostać utrzymany.
„Dlatego w celu ochrony pokoju i bezpieczeństwa na świecie niezbędne jest podjęcie zdecydowanych kroków, by ta potencjalnie niebezpieczna sytuacja zakończyła się szybko i bez żadnych wątpliwości” – oświadczył prezydent USA. „Począwszy od 1 lutego 2026 r., wszystkie wymienione wyżej kraje (Dania, Norwegia, Szwecja, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Holandia i Finlandia) będą obciążane 10-proc. stawką celną na wszystkie towary wysyłane do Stanów Zjednoczonych” – zakomunikował. Trump poinformował, że 1 czerwca 2026 r. omawiane cła zostaną podniesione do poziomu 25 proc. „Cło będzie należne i płatne do czasu zawarcia umowy w sprawie całkowitego i pełnego zakupu Grenlandii” – zadeklarował.
We wpisie czytamy, że Stany Zjednoczone starały się o dokonanie zakupu Grenlandii przez ponad 150 lat. „Wielu prezydentów próbowało i to z dobrych powodów, ale Dania zawsze odmawiała” – napisał Donald Trump, zaznaczając, że teraz, ze względu na amerykański projekt tarczy antyrakietowej o nazwie „Złota Kopuła” oraz współczesne systemy uzbrojenia, ofensywne i defensywne, potrzeba pozyskania Grenlandii jest szczególnie ważna. Trump zadeklarował, że Stany Zjednoczone są otwarte na podjęcie natychmiastowych negocjacji z Danią lub innymi państwami, wymienionymi wcześniej w jego wpisie.
O tym, że Stany Zjednoczone mogą nałożyć dodatkowe cła na państwa, które sprzeciwiają się jego planom przejęcia kontroli nad Grenlandią, Donald Trump mówił w piątek w Białym Domu. – Mogę nałożyć cła na kraje, które nie będą współpracować w tej kwestii, ponieważ Grenlandia jest nam potrzebna z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego – zadeklarował. Obecnie amerykańskie cła na eksport z Unii Europejskiej nie przekraczają 15 proc., a Unia jest największym partnerem handlowym Stanów Zjednoczonych i głównym źródłem importu do USA.
Czytaj więcej
Powinniśmy unikać zajmowania jednoznacznego stanowiska antyamerykańskiego lub antyduńskiego. Tema...
Grenlandia to autonomiczne terytorium zależne Danii. Duńskie władze odrzucają możliwość oddania kontroli nad tym terytorium Stanom Zjednoczonym. W piątek dwupartyjna delegacja amerykańskiego Kongresu spotkała się w Kopenhadze z władzami Danii i Grenlandii, by rozmawiać o ambicjach Białego Domu wobec wyspy.
W ostatnich dniach kilka państw z Europy (m.in. Szwecja, Niemcy i Norwegia) wysłało na Grenlandię niewielką liczbę żołnierzy (od jednego do kilkunastu) w celu wzięcia udziału w ćwiczeniach Arctic Endurance.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
- Uważam to za blef, ale żeby okazał się skuteczny, musi być wiarygodny – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” ana...
Celem Stanów Zjednoczonych jest połknięcie Iranu i ponowne poddanie kraju dominacji militarnej, politycznej i go...
Władze Iranu chcą całkowicie odciąć kraj od globalnego internetu. Dostęp mają mieć do niego jedynie osoby, który...
Cóż, jeśli pamiętacie miejsce zwane Irakiem, gdzie wszyscy zostali zwolnieni: policja, generałowie, wszyscy zost...
Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone mogą nałożyć cła na państwa, które sprzeciwiają się jego planom...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas