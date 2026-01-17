Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Donald Trump ogłasza nowe cła na sojuszników USA z Europy. Poszło o Grenlandię

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił nałożenie ceł na osiem europejskich państw, w tym Niemcy, Francję i Wielką Brytanię, w związku z rozwijającym się sporem dotyczącym Grenlandii. Od 1 lutego taryfy wyniosą 10 proc., później mają zostać podniesione do poziomu 25 proc.

Aktualizacja: 17.01.2026 18:47 Publikacja: 17.01.2026 17:52

Prezydent USA Donald Trump

Prezydent USA Donald Trump

Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Jakub Czermiński

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego Donald Trump chce nałożyć cła na osiem europejskich państw?
  • Na jakie państwa od 1 lutego zostaną nałożone nowe cła?
  • Jak prezydent USA uzasadnia potrzebę pozyskania Grenlandii przez Stany Zjednoczone?

Amerykański przywódca ogłosił swoją decyzję w sobotę na należącej do niego platformie mediów społecznościowych Truth Social.

„Przez wiele lat dotowaliśmy Danię i wszystkie państwa Unii Europejskiej i inne kraje, nie pobierając od nich ceł ani żadnych innych form wynagrodzenia. Teraz, po wiekach, nadszedł czas, aby Dania się odwdzięczyła – stawką jest pokój na świecie!” – napisał Donald Trump.

Czytaj więcej

Protest w Kopenhadze
Społeczeństwo
Tysiące osób na ulicach duńskich miast. Nie chcą oddać USA Grenlandii

Donald Trump o Grenlandii: Nikt nie tknie tego świętego kawałka ziemi

Prezydent Stanów Zjednoczonych wyraził pogląd, że Chiny i Rosja chcą Grenlandii, a Dania „nie może nic na to poradzić”. Dodał, że Duńczycy mają do ochrony Grenlandii dwa psie zaprzęgi, w tym jeden niedawno dodany. „Tylko Stany Zjednoczone pod wodzą prezydenta Donalda J. Trumpa mogą grać w tę grę, i to z dużym powodzeniem! Nikt nie tknie tego świętego kawałka ziemi, szczególnie że bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych i całego świata jest zagrożone” – stwierdził.

Reklama
Reklama

„Jakby tego było mało, Dania, Norwegia, Szwecja, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Holandia i Finlandia udały się na Grenlandię w nieznanych celach. To bardzo niebezpieczna sytuacja dla bezpieczeństwa, ochrony i przetrwania naszej planety” – kontynuował Trump, przekonując, że państwa, które „grają w tę bardzo niebezpieczną grę” wprowadziły ryzyko na poziom, który nie może zostać utrzymany.

Donald Trump ogłasza cła na państwa z Europy. Mają obowiązywać do czasu zakupu Grenlandii przez USA

„Dlatego w celu ochrony pokoju i bezpieczeństwa na świecie niezbędne jest podjęcie zdecydowanych kroków, by ta potencjalnie niebezpieczna sytuacja zakończyła się szybko i bez żadnych wątpliwości” – oświadczył prezydent USA. „Począwszy od 1 lutego 2026 r., wszystkie wymienione wyżej kraje (Dania, Norwegia, Szwecja, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Holandia i Finlandia) będą obciążane 10-proc. stawką celną na wszystkie towary wysyłane do Stanów Zjednoczonych” – zakomunikował. Trump poinformował, że 1 czerwca 2026 r. omawiane cła zostaną podniesione do poziomu 25 proc. „Cło będzie należne i płatne do czasu zawarcia umowy w sprawie całkowitego i pełnego zakupu Grenlandii” – zadeklarował.

We wpisie czytamy, że Stany Zjednoczone starały się o dokonanie zakupu Grenlandii przez ponad 150 lat. „Wielu prezydentów próbowało i to z dobrych powodów, ale Dania zawsze odmawiała” – napisał Donald Trump, zaznaczając, że teraz, ze względu na amerykański projekt tarczy antyrakietowej o nazwie „Złota Kopuła” oraz współczesne systemy uzbrojenia, ofensywne i defensywne, potrzeba pozyskania Grenlandii jest szczególnie ważna. Trump zadeklarował, że Stany Zjednoczone są otwarte na podjęcie natychmiastowych negocjacji z Danią lub innymi państwami, wymienionymi wcześniej w jego wpisie.

Dania sprzeciwia się planom Donalda Trumpa w sprawie Grenlandii

O tym, że Stany Zjednoczone mogą nałożyć dodatkowe cła na państwa, które sprzeciwiają się jego planom przejęcia kontroli nad Grenlandią, Donald Trump mówił w piątek w Białym Domu. – Mogę nałożyć cła na kraje, które nie będą współpracować w tej kwestii, ponieważ Grenlandia jest nam potrzebna z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego – zadeklarował. Obecnie amerykańskie cła na eksport z Unii Europejskiej nie przekraczają 15 proc., a Unia jest największym partnerem handlowym Stanów Zjednoczonych i głównym źródłem importu do USA.

Czytaj więcej

Poseł PiS Paweł Jabłoński w rozmowie z „Rzeczpospolitą” odniósł się do polityki prezydenta USA Donal
Polityka
Czy Donald Trump weźmie Grenlandię siłą? Były wiceszef MSZ ma wątpliwości

Grenlandia to autonomiczne terytorium zależne Danii. Duńskie władze odrzucają możliwość oddania kontroli nad tym terytorium Stanom Zjednoczonym. W piątek dwupartyjna delegacja amerykańskiego Kongresu spotkała się w Kopenhadze z władzami Danii i Grenlandii, by rozmawiać o ambicjach Białego Domu wobec wyspy.

Reklama
Reklama

W ostatnich dniach kilka państw z Europy (m.in. Szwecja, Niemcy i Norwegia) wysłało na Grenlandię niewielką liczbę żołnierzy (od jednego do kilkunastu) w celu wzięcia udziału w ćwiczeniach Arctic Endurance.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Dyplomacja Miejsca Regiony Europa Dania Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Donald Trump Grenlandia
Donald Trump
Polityka
Krzysztof Wojczal o strategii Donalda Trumpa wobec Grenlandii: Nieprzypadkowo temat wypłynął teraz
Ajatollah Ali Chamenei:
Polityka
Ali Chamenei: Trump to przestępca. Celem USA jest połknięcie Iranu
Kobieta trzymająca transparent podczas wiecu poparcia dla ogólnokrajowych protestów w Iranie, Rzym.
Polityka
Iran trwale odcięty od globalnego internetu? „Wdrażany jest tajny plan”
Donald Trump
Polityka
Trump mówił o współpracy z następczynią Maduro. Dlaczego nie wybrał Machado?
Donald Trump
Polityka
Donald Trump znów grozi cłami. Tym razem w sporze o Grenlandię
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama