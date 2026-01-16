Donald Trump znów grozi cłami. Tym razem w sporze o Grenlandię

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie państwa są zagrożone nowymi cłami ze strony USA w związku z Grenlandią?

Dlaczego Donald Trump uważa Grenlandię za strategicznie istotną dla USA?

Jakie państwa i instytucje sprzeciwiają się planom USA dotyczącym Grenlandii?

Jakie są opcje rozważane w kontekście przejęcia przez USA kontroli nad Grenlandią?

Prezydent USA zasugerował taki scenariusz w piątek podczas spotkania w Białym Domu poświęconego opiece zdrowotnej.

Prezydent nie wskazał konkretnych państw, które mogłyby zostać objęte restrykcjami handlowymi. Obecnie amerykańskie cła na eksport z Unii Europejskiej nie przekraczają 15 proc. UE pozostaje jednocześnie największym partnerem handlowym USA i głównym źródłem importu.

– Być może zrobię to także w sprawie Grenlandii – powiedział Trump, nawiązując do swojej polityki celnej. – Mogę nałożyć cła na kraje, które nie będą współpracować w tej kwestii, ponieważ Grenlandia jest nam potrzebna z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego.

Trump odniósł się również do sprawy toczącej się przed Sądem Najwyższym, dotyczącej kompetencji administracji w zakresie ceł. Zaznaczył, że jeśli orzeczenie nie będzie korzystne dla rządu, „byłby to wstyd dla kraju”.