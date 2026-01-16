Donald Trump znów grozi cłami. Tym razem w sporze o Grenlandię

Aktualizacja: 16.01.2026 19:55 Publikacja: 16.01.2026 19:01
Donald Trump
Foto: Reuters, Nathan Howard
Prezydent USA zasugerował taki scenariusz w piątek podczas spotkania w Białym Domu poświęconego opiece zdrowotnej.
Prezydent nie wskazał konkretnych państw, które mogłyby zostać objęte restrykcjami handlowymi. Obecnie amerykańskie cła na eksport z Unii Europejskiej nie przekraczają 15 proc. UE pozostaje jednocześnie największym partnerem handlowym USA i głównym źródłem importu.
– Być może zrobię to także w sprawie Grenlandii – powiedział Trump, nawiązując do swojej polityki celnej. – Mogę nałożyć cła na kraje, które nie będą współpracować w tej kwestii, ponieważ Grenlandia jest nam potrzebna z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego.
Trump odniósł się również do sprawy toczącej się przed Sądem Najwyższym, dotyczącej kompetencji administracji w zakresie ceł. Zaznaczył, że jeśli orzeczenie nie będzie korzystne dla rządu, „byłby to wstyd dla kraju”.
W piątek dwupartyjna delegacja amerykańskiego Kongresu spotkała się w Kopenhadze z władzami Danii i Grenlandii, by rozmawiać o ambicjach Białego Domu wobec arktycznej wyspy. Zarówno rząd w Kopenhadze, jak i władze Grenlandii konsekwentnie odrzucają możliwość przejęcia terytorium przez USA.
Sprzeciw wobec planów Trumpa wyrażają także inni kluczowi sojusznicy Stanów Zjednoczonych. W ostatnich dniach na Grenlandii pojawiły się oddziały wojskowe kilku europejskich państw, co jest postrzegane jako sygnał wsparcia dla Danii i regionalnej stabilności.
W ostatnich tygodniach Trump zaostrzył swoją retorykę, przekonując, że przejęcie Grenlandii jest konieczne ze względu na rosnącą aktywność Rosji i Chin w Arktyce. W jego ocenie wyspa ma kluczowe znaczenie w kontekście budowy amerykańskiego systemu obronnego określanego jako „Złota Kopuła”.
– Naprawdę jej potrzebujemy – mówił Trump w środę. – Jeśli my tam nie wejdziemy, zrobią to Rosja i Chiny. Dania nie ma narzędzi, by temu zapobiec, a my mamy wszystkie.
Prezydent USA nie wykluczył użycia siły militarnej, choć zaznaczył, że preferowałby rozwiązanie dyplomatyczne. – Tak czy inaczej, Grenlandia będzie nasza – stwierdził.
Jednym z rozważanych scenariuszy miałby być zakup Grenlandii przez Stany Zjednoczone. Według informacji medialnych koszt takiej transakcji mógłby sięgnąć nawet 700 miliardów dolarów.
W tym tygodniu do Waszyngtonu przybyli szef duńskiej dyplomacji Lars Løkke Rasmussen oraz minister spraw zagranicznych Grenlandii Vivian Motzfeldt, którzy spotkali się m.in. z wiceprezydentem J.D. Vance’em i sekretarzem stanu Marco Rubio.
Po rozmowach Rasmussen przyznał, że strony „zgodziły się, że się nie zgadzają”, ale zdecydowały się kontynuować dialog. – Prezydent USA jasno wyraża chęć przejęcia Grenlandii. My równie jasno powiedzieliśmy, że nie leży to w interesie Królestwa Danii – podkreślił, zapowiadając powołanie wspólnej grupy roboczej wysokiego szczebla.
Źródło: rp.pl
