O Grenlandii w Białym Domu. Szef MSZ Danii: Zgodziliśmy się, że się nie zgadzamy

Aktualizacja: 14.01.2026 20:16 Publikacja: 14.01.2026 16:31
Ministrowie spraw zagranicznych Grenlandii - Vivian Motzfeldt i Danii - Lars Løkke Rasmussena przed spotkaniem w sprawie przyszłości Grenlandii
Foto: Reuters, Mads Claus Rasmussen
Wiceprezydent J.D. Vance i sekretarz stanu Marco Rubio w środę spotkali się w Waszyngtonie z ministrami spraw zagranicznych Danii i Grenlandii – Larsem Løkke Rasmussenem i Vivian Motzfeldt. Rozmowa dotyczyła przyszłości Grenlandii.
Konferencję prasową po jej zakończeniu duński minister spraw zagranicznych Lars Løkke Rasmussen rozpoczął od stwierdzenia, że przybył do USA po kilku „niezwykłych komentarzach” na temat Grenlandii. Dzisiejsze rozmowy w Białym Domu nazwał „konstruktywnymi”, ale podkreślił, że „fundamentalny spór” nadal istnieje, a „strony zgadzają się, że się nie zgadzają”.
– Stany Zjednoczone zawsze mogą poprosić o zwiększenie swojej obecności na Grenlandii, dlatego chcielibyśmy usłyszeć, czy mają jakieś dalsze prośby – powiedział Rasmussen. – Rozważymy taką prośbę konstruktywnie.
Minister zauważył, że dyskusje koncentrowały się na tym, jak zapewnić długoterminowe bezpieczeństwo Grenlandii, i w tej kwestii punkty widzenia USA oraz Danii i samej Grenlandii „nadal się różnią”.
Rasmussen przekazał, że zostanie powołana grupa robocza wysokiego szczebla, aby zbadać, czy można znaleźć wspólne rozwiązanie. – Naszym zdaniem grupa powinna skupić się na tym, jak rozwiązać amerykańskie obawy dotyczące bezpieczeństwa, jednocześnie respektując czerwone linie Królestwa Danii – powiedział szef duńskiego MSZ.
Trump w ostatnich miesiącach znacząco zaostrzył swoją retorykę, otwarcie deklarując zamiar przejęcia strategicznie położonej i bogatej w surowce wyspy, zanim – jak twierdzi – wpływy zyskają tam Rosja lub Chiny. Jego zapowiedzi, zwłaszcza po amerykańskim ataku na Wenezuelę, wywołały niepokój wśród europejskich członków NATO. Zarówno Dania, jak i Grenlandia konsekwentnie odrzucają amerykańskie naciski.
Czytaj więcej
Własność jest bardzo ważna. Jest psychologicznie potrzebna do osiągnięcia sukcesu. Własność daje...
Tuż przed zaplanowanym na środę spotkaniem przedstawicieli Białego Domu z dyplomatami z Danii i Grenlandii prezydent USA Donald Trump dał jasno do zrozumienia, że nie zamierza wycofywać się ze swoich żądań dotyczących wyspy. Ponownie zabrał głos w mediach społecznościowych, podkreślając, że Grenlandia ma kluczowe znaczenie dla budowanego przez USA systemu obrony przeciwrakietowej „Golden Dome”. Według niego NATO powinno aktywnie wspierać przejęcie wyspy przez Stany Zjednoczone, a każde inne rozwiązanie uznał za niedopuszczalne.
„Militarnie, bez ogromnej potęgi Stanów Zjednoczonych, której znaczną część zbudowałem podczas mojej pierwszej kadencji, a teraz wprowadzam na nowy, jeszcze wyższy poziom, NATO nie byłoby skuteczną siłą ani środkiem odstraszającym – ani trochę!” – napisał Trump. „NATO staje się o wiele groźniejsze i skuteczniejsze, gdy Grenlandia jest w rękach STANÓW ZJEDNOCZONYCH. Cokolwiek innego jest niedopuszczalne. Dziękuję za uwagę!” – dodał.
Sondaż Reuters/Ipsos opublikowany w środę pokazuje, że tylko 17 proc. Amerykanów popiera starania Trumpa o przejęcie Grenlandii. Prawie połowa respondentów wyraziła sprzeciw, a ponad jedna trzecia nie ma w tej sprawie wyrobionego zdania.
Duńskie ministerstwo obrony poinformowało w odpowiedzi o rozszerzeniu obecności wojskowej w rejonie Grenlandii. Wzmocnienie ma objąć m.in. dodatkowe jednostki powietrzne i morskie oraz żołnierzy, także z państw sojuszniczych NATO.
Europejscy sojusznicy starają się przekonać Trumpa, że są w stanie wzmocnić bezpieczeństwo Arktyki i odpowiedzieć na amerykańskie obawy, m.in. poprzez większe zaangażowanie NATO w regionie.
Czytaj więcej
Jeśli Donald Trump zdecyduje się na siłową realizację planów aneksji Grenlandii, Europa nie zamie...
Francja zapowiedziała otwarcie konsulatu w Grenlandii, a jej minister spraw zagranicznych wezwał USA do zaprzestania nacisków na Danię i Grenlandię. Prezydent Emmanuel Macron ostrzegł z kolei, że naruszenie suwerenności europejskiego państwa-sojusznika miałoby daleko idące i bezprecedensowe konsekwencje. W Parlamencie Europejskim pojawiły się także głosy o możliwym wstrzymaniu wdrażania umowy handlowej UE–USA w reakcji na groźby Waszyngtonu.
Napięcie wokół wyspy odbija się na jej mieszkańcach. Grenlandzcy urzędnicy przyznają, że amerykańskie groźby powodują niepokój i bezsenne noce wśród ludności, zaniepokojonej o swoją przyszłość.
Duńscy dyplomaci podkreślają, że udział wiceprezydenta Vance’a w rozmowach znacząco podnosi rangę spotkania, które Kopenhaga postrzega jako kluczowy moment w próbach złagodzenia konfliktu z administracją Trumpa. Rasmussen zaznaczył, że celem rozmów jest przeniesienie narastającego sporu do bezpośredniego dialogu, umożliwiającego spokojną i rzeczową wymianę argumentów.
Czytaj więcej
Po doniesieniach mediów na temat rozmów o rozmieszczeniu m.in. brytyjskich sił na Grenlandii prze...
Swoje stanowisko jasno przedstawił również premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen. Podczas konferencji prasowej w Kopenhadze podkreślił, że Grenlandia nie chce ani należeć do USA, ani być przez nie rządzona, deklarując dalszą przynależność do Królestwa Danii.
Zapytany o te słowa Trump zbagatelizował wypowiedź premiera, twierdząc, że nie wie nawet, kim jest oraz sugerując, że jego sprzeciw może w przyszłości stać się dla niego problemem.
Czytaj więcej
Członek Izby Reprezentantów, Randy Fine z Florydy, zgłosił projekt ustawy, która ma ma umożliwić...
Prezydent USA wielokrotnie wspominał o możliwości użycia siły militarnej, argumentując to strategicznym znaczeniem i zasobami naturalnymi Grenlandii. Europejscy przywódcy ostrzegają jednak, że takie działania mogłyby poważnie podważyć jedność NATO, a nawet spowodować rozpad Sojuszu.
Alternatywą miałoby być wykupienie wyspy, co – według nieoficjalnych szacunków – mogłoby kosztować Stany Zjednoczone nawet 700 miliardów dolarów, choć Dania stanowczo podkreśla, że Grenlandia nie jest na sprzedaż.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Francja, Niemcy, Norwegia i Szwecja mają pomóc Duńczykom zabezpieczyć wyspę. I przeciwstawić się ewentualnej ame...
Główna partia opozycyjna na Węgrzech, Tisza, powiększyła swoje prowadzenie nad rządzącym Fideszem premiera Vikto...
Stany Zjednoczone zdecydowały się na czasowe, bezterminowe zawieszenie procedur wizowych dla obywateli 75 krajów...
Prezydent Karol Nawrocki powiedział w wywiadzie z brytyjskim nadawcą publicznym BBC, że Donald Trump jest jedyny...
Liczba ofiar śmiertelnych protestów w Iranie wzrosła do co najmniej 2 403 - podaje agencja informacyjna HRANA, k...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas