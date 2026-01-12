Republikanin z Florydy przedstawił projekt ustawy. Grenlandia 51. stanem USA?

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są główne założenia projektu ustawy dotyczącej Grenlandii zgłoszonego przez Randy'ego Fine'a?

Jakie kroki jest uprawniony podjąć prezydent Trump w celu aneksji Grenlandii zgodnie z propozycją ustawy?

Dlaczego, według rzeczniczki Białego Domu, przejęcie Grenlandii jest priorytetem dla prezydenta Trumpa?

Jakie mogą być potencjalne skutki siłowego zajęcia Grenlandii przez USA dla sojuszu NATO?

Ustawa o aneksji i statusie stanowym Grenlandii została przedstawiona przez Randy'ego Fine'a w poniedziałek, poinformowało jego biuro w komunikacie prasowym. Zgodnie z jej treścią, cele ustawy obejmują umożliwienie „aneksji i późniejszego przyjęcia Grenlandii do grona stanów”.

„Grenlandia nie jest odległym bastionem, który możemy zignorować – to kluczowy atut bezpieczeństwa narodowego” – przekazało biuro Fine'a w komunikacie prasowym. „Ktokolwiek kontroluje Grenlandię, kontroluje kluczowe szlaki żeglugowe Arktyki i architekturę bezpieczeństwa chroniącą Stany Zjednoczone” – czytamy dalej. „Ameryka nie może pozostawić tej przyszłości w rękach reżimów, które gardzą naszymi wartościami i dążą do podważenia naszego bezpieczeństwa”.

Co mówi ustawa Randy'ego Fine'a

Ustawa stanowi, że prezydent Trump „jest upoważniony do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków, w tym do podjęcia negocjacji z Królestwem Danii, w celu aneksji lub w inny sposób nabycia Grenlandii jako terytorium Stanów Zjednoczonych”.