Republikanin z Florydy przedstawił projekt ustawy. Grenlandia 51. stanem USA?

Członek Izby Reprezentantów, Randy Fine z Florydy, zgłosił projekt ustawy, która ma ma umożliwić „aneksję i późniejsze przyjęcie Grenlandii do grona stanów”.

Publikacja: 12.01.2026 23:22

Protesty przed ambasadą USA w Kopenhadze, marzec 2025. Już wtedy Donald Trump forsował pomysł przej

Protesty przed ambasadą USA w Kopenhadze, marzec 2025. Już wtedy Donald Trump forsował pomysł przejęcia Grenlandii

Foto: PAP/EPA, NILS MEILVANG

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są główne założenia projektu ustawy dotyczącej Grenlandii zgłoszonego przez Randy'ego Fine'a?
  • Jakie kroki jest uprawniony podjąć prezydent Trump w celu aneksji Grenlandii zgodnie z propozycją ustawy?
  • Dlaczego, według rzeczniczki Białego Domu, przejęcie Grenlandii jest priorytetem dla prezydenta Trumpa?
  • Jakie mogą być potencjalne skutki siłowego zajęcia Grenlandii przez USA dla sojuszu NATO?

Ustawa o aneksji i statusie stanowym Grenlandii została przedstawiona przez Randy'ego Fine'a w poniedziałek, poinformowało jego biuro w komunikacie prasowym. Zgodnie z jej treścią, cele ustawy obejmują umożliwienie „aneksji i późniejszego przyjęcia Grenlandii do grona stanów”.

„Grenlandia nie jest odległym bastionem, który możemy zignorować – to kluczowy atut bezpieczeństwa narodowego” – przekazało biuro Fine'a w komunikacie prasowym. „Ktokolwiek kontroluje Grenlandię, kontroluje kluczowe szlaki żeglugowe Arktyki i architekturę bezpieczeństwa chroniącą Stany Zjednoczone” – czytamy dalej. „Ameryka nie może pozostawić tej przyszłości w rękach reżimów, które gardzą naszymi wartościami i dążą do podważenia naszego bezpieczeństwa”.

Wybór USA: NATO albo Grenlandia
Polityka
Wybór USA: NATO albo Grenlandia

Co mówi ustawa  Randy'ego Fine'a

Ustawa stanowi, że prezydent Trump „jest upoważniony do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków, w tym do podjęcia negocjacji z Królestwem Danii, w celu aneksji lub w inny sposób nabycia Grenlandii jako terytorium Stanów Zjednoczonych”.

Po przejęciu Grenlandii przez Stany Zjednoczone, zgodnie z ustawą, Trump musi przesłać Kongresowi raport zawierający możliwe zmiany w prawie federalnym, „które prezydent uzna za konieczne do uznania nowo nabytego terytorium za stan”.

–   Zbyt długo amerykańskie przywództwo biernie przyglądało się, jak nasi przeciwnicy podkopywali naszą geopolityczną dominację – mówił kongresmen Fine, przedstawiając ustawę.  –  Mój projekt ustawy ochroni naszą ojczyznę, zabezpieczy naszą przyszłość gospodarczą i zapewni, że Ameryka – a nie Chiny czy Rosja – będzie ustalać zasady w Arktyce. Tak właśnie wygląda amerykańskie przywództwo i siła – dodał. 

Rzeczniczka Białego Domu: Priorytet bez harmonogramu

Rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt powiedziała w poniedziałek, że nie ma „harmonogramu” przejęcia Grenlandii przez Stany Zjednoczone.

–   Prezydent Trump nie ustalił harmonogramu, ale jest to dla niego zdecydowanie priorytet – powiedziała Leavitt dziennikarzom.

–   Myślę, że prezydent wyraził się wczoraj bardzo jasno – kontynuowała.   – Powiedział, że chce, aby Stany Zjednoczone przejęły Grenlandię, ponieważ uważa, że jeśli tego nie zrobimy, zostanie ona ostatecznie przejęta, a może nawet wrogo przejęta przez Chiny lub Rosję.

Samolot United Airlines przygotowuje się do lądowania na lotnisku w Nuuk
Polityka
Donald Trump chce Grenlandii. Jak UE i NATO mogą powstrzymać prezydenta USA?

„To byłby koniec NATO”

Senator Chris Murphy (demokrata z Connecticut) powiedział w niedzielę, że podjęcie przez Stany Zjednoczone działań mających na celu siłowe zajęcie Grenlandii oznaczałoby koniec sojuszu NATO.

–   To byłby koniec NATO – powiedział Murphy prowadzącej Kristen Welker w programie „Meet the Press” stacji NBC.

Podobnego zdania jest unijny komisarz  ds. obrony i przestrzeni kosmicznej Andrius Kubilius. Wypowiadając się na konferencji bezpieczeństwa w Szwecji, Kubilius ocenił, że siłowe przejęcie przez Stany Zjednoczone kontroli nad Grenlandią oznaczałoby „koniec NATO”.

Źródło: rp.pl

Komisarz UE ds. Obrony i Przestrzeni Kosmicznej Andrius Kubilius
