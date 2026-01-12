Republikanin z Florydy przedstawił projekt ustawy. Grenlandia 51. stanem USA?

Aktualizacja: 13.01.2026 00:36 Publikacja: 12.01.2026 23:22
Protesty przed ambasadą USA w Kopenhadze, marzec 2025. Już wtedy Donald Trump forsował pomysł przejęcia Grenlandii
Foto: PAP/EPA, NILS MEILVANG
Ustawa o aneksji i statusie stanowym Grenlandii została przedstawiona przez Randy'ego Fine'a w poniedziałek, poinformowało jego biuro w komunikacie prasowym. Zgodnie z jej treścią, cele ustawy obejmują umożliwienie „aneksji i późniejszego przyjęcia Grenlandii do grona stanów”.
„Grenlandia nie jest odległym bastionem, który możemy zignorować – to kluczowy atut bezpieczeństwa narodowego” – przekazało biuro Fine'a w komunikacie prasowym. „Ktokolwiek kontroluje Grenlandię, kontroluje kluczowe szlaki żeglugowe Arktyki i architekturę bezpieczeństwa chroniącą Stany Zjednoczone” – czytamy dalej. „Ameryka nie może pozostawić tej przyszłości w rękach reżimów, które gardzą naszymi wartościami i dążą do podważenia naszego bezpieczeństwa”.
Ustawa stanowi, że prezydent Trump „jest upoważniony do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków, w tym do podjęcia negocjacji z Królestwem Danii, w celu aneksji lub w inny sposób nabycia Grenlandii jako terytorium Stanów Zjednoczonych”.
Po przejęciu Grenlandii przez Stany Zjednoczone, zgodnie z ustawą, Trump musi przesłać Kongresowi raport zawierający możliwe zmiany w prawie federalnym, „które prezydent uzna za konieczne do uznania nowo nabytego terytorium za stan”.
– Zbyt długo amerykańskie przywództwo biernie przyglądało się, jak nasi przeciwnicy podkopywali naszą geopolityczną dominację – mówił kongresmen Fine, przedstawiając ustawę. – Mój projekt ustawy ochroni naszą ojczyznę, zabezpieczy naszą przyszłość gospodarczą i zapewni, że Ameryka – a nie Chiny czy Rosja – będzie ustalać zasady w Arktyce. Tak właśnie wygląda amerykańskie przywództwo i siła – dodał.
Rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt powiedziała w poniedziałek, że nie ma „harmonogramu” przejęcia Grenlandii przez Stany Zjednoczone.
– Prezydent Trump nie ustalił harmonogramu, ale jest to dla niego zdecydowanie priorytet – powiedziała Leavitt dziennikarzom.
– Myślę, że prezydent wyraził się wczoraj bardzo jasno – kontynuowała. – Powiedział, że chce, aby Stany Zjednoczone przejęły Grenlandię, ponieważ uważa, że jeśli tego nie zrobimy, zostanie ona ostatecznie przejęta, a może nawet wrogo przejęta przez Chiny lub Rosję.
Senator Chris Murphy (demokrata z Connecticut) powiedział w niedzielę, że podjęcie przez Stany Zjednoczone działań mających na celu siłowe zajęcie Grenlandii oznaczałoby koniec sojuszu NATO.
– To byłby koniec NATO – powiedział Murphy prowadzącej Kristen Welker w programie „Meet the Press” stacji NBC.
Podobnego zdania jest unijny komisarz ds. obrony i przestrzeni kosmicznej Andrius Kubilius. Wypowiadając się na konferencji bezpieczeństwa w Szwecji, Kubilius ocenił, że siłowe przejęcie przez Stany Zjednoczone kontroli nad Grenlandią oznaczałoby „koniec NATO”.
Źródło: rp.pl
