Unijny komisarz: Siłowe zajęcie Grenlandii przez USA oznaczałoby koniec NATO

Aktualizacja: 12.01.2026 22:47 Publikacja: 12.01.2026 21:37
Komisarz UE ds. Obrony i Przestrzeni Kosmicznej Andrius Kubilius
Foto: PAP/EPA, KIMMO BRANDT
Prezydent USA wielokrotnie powtarzał, że Stany Zjednoczone muszą przejąć kontrolę nad Grenlandią – autonomicznym terytorium w ramach Królestwa Danii – aby zapobiec dominacji Rosji lub Chin w strategicznie położonym, bogatym w surowce regionie Arktyki. Jego zdaniem sama obecność wojskowa USA nie wystarcza, a wokół Grenlandii już krążą rosyjskie i chińskie okręty.
W ciągu ostatnich tygodni Trump radykalnie zaostrzył ton swoich wypowiedzi na temat przejęcia Grenlandii, twierdząc, że jeśli nie uda się jej przejąć łatwo, zostanie zastosowana metoda trudniejsza. Nie wyklucza też rozwiązania militarnego.
Na razie z wypowiedzi prezydenta USA wynika, że skupił się na opcji kupienia Grenlandii.
W mediach pojawiły się sugestie, że administracja Trumpa będzie próbowała przekupić innuickich polityków albo zaoferuje każdemu, kto zechce porzucić Danię, 100 tys. dolarów.
Dania i Grenlandia stanowczo odrzucają sprzedaż i przejęcie kontroli nad wyspą przez USA. Spotkanie przedstawicieli Danii i USA w tej sprawie zaplanowano na ten tydzień.
Komisarz Andrius Kubilius, wypowiadając się na konferencji bezpieczeństwa w Szwecji, ocenił, że siłowe przejęcie przez Stany Zjednoczone kontroli nad Grenlandią oznaczałby „koniec NATO”.
– To byłoby bardzo negatywne nie tylko dla sojuszu, ale i dla opinii publicznej oraz naszych relacji transatlantyckich – ostrzegł.
W poniedziałek, w tajemniczym wpisie na Truth Social Trump oświadczył: „I’m the one who SAVED NATO!!! President DJT” („To ja uratowałem NATO!!! Prezydent DJT”), nie rozwijając tematu ani nie odnosząc się bezpośrednio do Grenlandii.
Kubilius wątpi w rychłą inwazję, ale przywołał artykuł 42.7 traktatu UE, zobowiązujący państwa członkowskie do wzajemnej pomocy w razie agresji zbrojnej.
– Dużo zależy od stanowiska Danii, ale obowiązek solidarności jest jasny – zaznaczył. Komisarz zakwestionował sens okupacji: – Kto uznałby taki ruch? Jakie skutki dla handlu, gdzie Amerykanie mogliby ponieść bolesne straty?
Stanowisko Białego Domu stawia Unię Europejską i NATO w niezwykle trudnej sytuacji. Grenlandia, będąca w dużej mierze autonomicznym terytorium Królestwa Danii, nie należy do UE, ale Dania już tak. Jednocześnie wyspa objęta jest gwarancjami obronnymi NATO właśnie poprzez członkostwo Danii.
UE mogłaby zwiększyć ochronę Grenlandii na życzenie Danii, dostarczając żołnierzy, okręty, systemy antydronowe czy infrastrukturę obronną.
– Eksperci wojskowi określą potrzeby Arktyki – wszystko jest możliwe – stwierdził Kubilius. Podkreślił konieczność budowania europejskich zdolności obronnych niezależnie od USA.
– Brak amerykańskiego wsparcia to ogromne wyzwanie. NATO bez USA przestałoby istnieć w obecnej formie, choć jego struktury mogłyby służyć jako podstawa europejskiego filaru – ocenił litewski polityk.
Trump tydzień temu zapewnił o wiecznym poparciu dla NATO, dodając też, że Rosja i Chiny szanują sojusz tylko dzięki Stanom. W ostatnich latach wiele państw NATO podniosło wydatki na obronę po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 r. i naciskach Trumpa na większe inwestycje sojuszników.
Źródło: rp.pl
