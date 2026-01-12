Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Unijny komisarz: Siłowe zajęcie Grenlandii przez USA oznaczałoby koniec NATO

Unia Europejska może pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa Grenlandii, jeśli Dania o to poprosi – powiedział w poniedziałek europejski komisarz ds. obrony i przestrzeni kosmicznej Andrius Kubilius.

Publikacja: 12.01.2026 21:37

Komisarz UE ds. Obrony i Przestrzeni Kosmicznej Andrius Kubilius

Komisarz UE ds. Obrony i Przestrzeni Kosmicznej Andrius Kubilius

Foto: PAP/EPA, KIMMO BRANDT

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są możliwe konsekwencje siłowego zajęcia Grenlandii przez USA dla NATO?
  • Jakie stanowisko zajmuje Unia Europejska w sprawie bezpieczeństwa Grenlandii?
  • Jak reagują Dania i Grenlandia na propozycje prezydenta USA dotyczące ich terytorium?
  • Jakie znaczenie ma sojusz NATO w kontekście obecnych napięć związanych z Grenlandią?

Prezydent USA wielokrotnie powtarzał, że Stany Zjednoczone muszą przejąć kontrolę nad Grenlandią – autonomicznym terytorium w ramach Królestwa Danii – aby zapobiec dominacji Rosji lub Chin w strategicznie położonym, bogatym w surowce regionie Arktyki. Jego zdaniem sama obecność wojskowa USA nie wystarcza, a wokół Grenlandii już krążą rosyjskie i chińskie okręty. 

Czytaj więcej

Wybór USA: NATO albo Grenlandia
Polityka
Wybór USA: NATO albo Grenlandia

Trump zaostrza przekaz

W ciągu ostatnich tygodni Trump radykalnie zaostrzył ton swoich wypowiedzi na temat przejęcia Grenlandii, twierdząc, że jeśli nie uda się jej przejąć łatwo, zostanie zastosowana metoda trudniejsza. Nie wyklucza też  rozwiązania militarnego.

Na razie z wypowiedzi prezydenta USA wynika, że skupił się na opcji kupienia Grenlandii.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Donald Trump
Polityka
Donald Trump dla „New York Timesa”: Ogranicza mnie tylko moja własna moralność

W mediach pojawiły się sugestie, że administracja Trumpa będzie próbowała przekupić innuickich polityków albo zaoferuje każdemu, kto zechce porzucić Danię, 100 tys. dolarów.

Dania i Grenlandia stanowczo odrzucają sprzedaż i przejęcie kontroli nad wyspą przez USA. Spotkanie przedstawicieli Danii i USA w tej sprawie zaplanowano na ten tydzień.

Oferta pomocy militarnej UE dla Grenlandii

Komisarz Andrius Kubilius, wypowiadając się na konferencji bezpieczeństwa w Szwecji, ocenił, że siłowe przejęcie przez Stany Zjednoczone kontroli nad Grenlandią oznaczałby „koniec NATO”.

– To byłoby bardzo negatywne nie tylko dla sojuszu, ale i dla opinii publicznej oraz naszych relacji transatlantyckich – ostrzegł.

W poniedziałek, w tajemniczym wpisie na Truth Social Trump oświadczył: „I’m the one who SAVED NATO!!! President DJT” („To ja uratowałem NATO!!! Prezydent DJT”), nie rozwijając tematu ani nie odnosząc się bezpośrednio do Grenlandii.

Reklama
Reklama

Kubilius wątpi w rychłą inwazję, ale przywołał artykuł 42.7 traktatu UE, zobowiązujący państwa członkowskie do wzajemnej pomocy w razie agresji zbrojnej.

– Dużo zależy od stanowiska Danii, ale obowiązek solidarności jest jasny – zaznaczył. Komisarz zakwestionował sens okupacji:  – Kto uznałby taki ruch? Jakie skutki dla handlu, gdzie Amerykanie mogliby ponieść bolesne straty?

Stanowisko Białego Domu stawia Unię Europejską i NATO w niezwykle trudnej sytuacji. Grenlandia, będąca w dużej mierze autonomicznym terytorium Królestwa Danii, nie należy do UE, ale Dania już tak. Jednocześnie wyspa objęta jest gwarancjami obronnymi NATO właśnie poprzez członkostwo Danii.

Czytaj więcej

Jean-Noel Barrot
Dyplomacja
Francja, Niemcy i Polska rozmawiają o planie na wypadek zajęcia Grenlandii przez USA

Możliwy koniec NATO, jakie znamy

UE mogłaby zwiększyć ochronę Grenlandii na życzenie Danii, dostarczając żołnierzy, okręty, systemy antydronowe czy infrastrukturę obronną.

Reklama
Reklama

– Eksperci wojskowi określą potrzeby Arktyki – wszystko jest możliwe – stwierdził Kubilius. Podkreślił konieczność budowania europejskich zdolności obronnych niezależnie od USA.

Czytaj więcej

Mural w Nuuk, stolicy Grenlandii
Gospodarka
Grenlandia musi wejść do UE. Inaczej wpadnie w ręce USA, a może Rosji lub Chin

– Brak amerykańskiego wsparcia to ogromne wyzwanie. NATO bez USA przestałoby istnieć w obecnej formie, choć jego struktury mogłyby służyć jako podstawa europejskiego filaru – ocenił litewski polityk.

Trump tydzień temu zapewnił o wiecznym poparciu dla NATO, dodając też, że Rosja i Chiny szanują sojusz tylko dzięki Stanom. W ostatnich latach wiele państw NATO podniosło wydatki na obronę po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 r. i naciskach Trumpa na większe inwestycje sojuszników.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Unia Europejska (UE) Miejsca Regiony Europa Dania Osoby Donald Trump Grenlandia
W wielu miastach w Europie trwają manifestacje poparcia dla protestujących w Iranie
Polityka
Unia Europejska reaguje na kryzys w Iranie. Metsola zamyka PE, Kallas zapowiada sankcje
Samolot United Airlines przygotowuje się do lądowania na lotnisku w Nuuk
Polityka
Donald Trump chce Grenlandii. Jak UE i NATO mogą powstrzymać prezydenta USA?
Nursułtan Nazarbajew
Polityka
Pałace Kazachów w Londynie. Co się dzieje z klanem Nazarbajewa?
Demonstracja przed budynkiem sądu federalnego im. Daniela Patricka Moynihana w Nowym Jorku, przed kt
Polityka
Latynosi rozliczą Donalda Trumpa za Wenezuelę
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Żołnierze Danii podczas ćwiczeń wojskowych na Grenlandii we wrześniu 2025 r. (fot. ilustracyjna)
Polityka
Wielka Brytania rozważa wysłanie wojska na Grenlandię? Minister mówi o normalnych rozmowach
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama