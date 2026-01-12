Unijny komisarz: Siłowe zajęcie Grenlandii przez USA oznaczałoby koniec NATO

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są możliwe konsekwencje siłowego zajęcia Grenlandii przez USA dla NATO?

Jakie stanowisko zajmuje Unia Europejska w sprawie bezpieczeństwa Grenlandii?

Jak reagują Dania i Grenlandia na propozycje prezydenta USA dotyczące ich terytorium?

Jakie znaczenie ma sojusz NATO w kontekście obecnych napięć związanych z Grenlandią?

Prezydent USA wielokrotnie powtarzał, że Stany Zjednoczone muszą przejąć kontrolę nad Grenlandią – autonomicznym terytorium w ramach Królestwa Danii – aby zapobiec dominacji Rosji lub Chin w strategicznie położonym, bogatym w surowce regionie Arktyki. Jego zdaniem sama obecność wojskowa USA nie wystarcza, a wokół Grenlandii już krążą rosyjskie i chińskie okręty.

Trump zaostrza przekaz

W ciągu ostatnich tygodni Trump radykalnie zaostrzył ton swoich wypowiedzi na temat przejęcia Grenlandii, twierdząc, że jeśli nie uda się jej przejąć łatwo, zostanie zastosowana metoda trudniejsza. Nie wyklucza też rozwiązania militarnego.

Na razie z wypowiedzi prezydenta USA wynika, że skupił się na opcji kupienia Grenlandii.