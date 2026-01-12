Biały Dom nie wyklucza możliwości przyłączenia siłą terytorium, które jako autonomiczna część Danii jest jednak członkiem NATO. A to oznaczałoby bezprecedensowy atak członka NATO na innego członka Sojuszu. Generał Roman Polko w rozmowie z WP wskazał, że USA już mają bazę na Grenlandii i jeśli Trump zechce przejąć tę wyspę, to nie będzie bitwy, przejmie ją, tak „jak zielone ludziki przejęły kiedyś Krym”. USA rozważają też zaoferowanie Grenlandii Paktu Wolnego Stowarzyszenia (COFA), podobnego jak mają z Wyspami Marshalla, Palau czy Sfederowanymi Stanami Mikronezji na Pacyfiku.

Z kolei Reuters pisał, że amerykańscy urzędnicy rozważali wypłacenie mieszkańcom Grenlandii do 100 tys. dol. na osobę, aby przekonać ich do odłączenia się od Danii i przyłączenia do Stanów Zjednoczonych.

Mapa ukazuje Grenlandię oraz bazy wojskowe USA i Rosji w rejonie koła podbiegunowego Foto: PAP

Dlatego zdaniem Falińskiego, Grenlandia musi szybko zmienić swój status, bo słabość militarna tego terytorium prowokuje zakusy światowych potęg. – Gdyby to była Wielka Brytania, Niemcy czy nawet Polska, to nie byłoby problemu. Ale Dania nie ma porządnych sił zbrojnych, lądowych, powietrznych, ani morskich. Ich służby też nie są za mocne. To nie jest kraj, który jest w stanie się przeciwstawić potędze rosyjskiego wojska, nie ma zdolności ani obronnych ani ofensywnych, by zabezpieczyć te tereny. – Do Kopenhagi wlatują obce drony i oni nie potrafią z tym nic zrobić - mówi Faliński. Tymczasem to z Grenlandii można zabezpieczyć Syberię, a Chińczycy już eksploatują ten obszar. Dlatego USA nie mogą tu zostawić białej plamy na mapie.

Czy warto brać na poważnie zapowiedzi Trumpa? Autorzy „Podcastu Amerykańskiego” w najnowszym odcinku zauważają, że prezydent USA informuje wcześniej, co zamierza zrobić, ale brzmi to tak niewiarygodnie, że opinia publiczna w zapowiedzi nie wierzy.

Czy Grenlandia chce do USA?

Na razie Grenlandia i Dania odrzucają propozycje Trumpa, a sojusznicy z Europy planują „akcje zniechęcające”. Wielka Brytania, Niemcy, Francja i inne europejskie kraje opracowują plany ewentualnej misji NATO w Grenlandii, rozmieszczenie brytyjskich żołnierzy, okrętów wojennych i samolotów dla ochrony Grenlandii „przed Rosją i Chinami”. Niemcy mają zaproponować utworzenie wspólnej misji NATO dla ochrony regionu arktycznego.