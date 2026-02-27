Fragment książki Arkadego Rzegockiego „Dyplomacja otwarta, czyli jak skutecznie realizować rację stanu”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Księgarni Akademickiej, Kraków 2025

Jednym z naszych najpilniejszych wyzwań jest współcześnie propagowanie wiedzy o Polsce na arenie międzynarodowej. Ponad dwieście lat braku państwowości i polskich instytucji wraz z ogromną pauperyzacją społeczeństwa sprawiło, że znajomość historii, kultury i dziedzictwa Polski za granicą nie jest czymś powszechnym. Przez dziesięciolecia to inni snuli opowieści, budowali narracje, w których rola Polski i szerzej – Europy Środkowej była marginalizowana lub po prostu pomijana. Tymczasem dbanie o popularyzację tej wiedzy, nie wspominając już o dobrze przemyślanej poprawie wizerunku Polski, pozwoli nie tylko przyspieszyć rozwój naszego kraju, lecz także umożliwi Polsce odgrywanie jeszcze większej roli w Europie i na świecie. Negatywne skojarzenia bądź stereotypy stanowią mocne obciążenie naszych aspiracji indywidualnych i wspólnotowych. W ostatniej dekadzie proces rozpowszechniania wiedzy o Polsce znacząco przyspieszył. Katalizatorem i inspiratorem tych pozytywnych przemian często była polska dyplomacja, która po ponad trzech dekadach od upadku komunizmu zaczęła zdecydowanie lepiej korzystać z dostępnych zasobów. Dzięki temu była ona w stanie korygować wizerunek Polski, walcząc z fałszywymi stwierdzeniami, prostując nieprawdziwe informacje oraz prezentując na arenie międzynarodowej polską perspektywę i interesy.