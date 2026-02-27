Rzeczpospolita

„Dyplomacja otwarta, czyli jak skutecznie realizować rację stanu”: Jak docenić to, co udało się nam osiągnąć

Skok cywilizacyjny, okupiony ciężką pracą, który się dokonał w Polsce, nastąpił w ciągu jednego pokolenia. To materiał na niezwykłą opowieść.

Warszawa w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat przekształciła się w nowoczesną metropolię, co coraz

Warszawa w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat przekształciła się w nowoczesną metropolię, co coraz częściej podkreślają obcokrajowcy przyjeżdżający do Polski

Arkady Rzegocki

Fragment książki Arkadego Rzegockiego „Dyplomacja otwarta, czyli jak skutecznie realizować rację stanu”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Księgarni Akademickiej, Kraków 2025

Jednym z naszych najpilniejszych wyzwań jest współcześnie propagowanie wiedzy o Polsce na arenie międzynarodowej. Ponad dwieście lat braku państwowości i polskich instytucji wraz z ogromną pauperyzacją społeczeństwa sprawiło, że znajomość historii, kultury i dziedzictwa Polski za granicą nie jest czymś powszechnym. Przez dziesięciolecia to inni snuli opowieści, budowali narracje, w których rola Polski i szerzej – Europy Środkowej była marginalizowana lub po prostu pomijana. Tymczasem dbanie o popularyzację tej wiedzy, nie wspominając już o dobrze przemyślanej poprawie wizerunku Polski, pozwoli nie tylko przyspieszyć rozwój naszego kraju, lecz także umożliwi Polsce odgrywanie jeszcze większej roli w Europie i na świecie. Negatywne skojarzenia bądź stereotypy stanowią mocne obciążenie naszych aspiracji indywidualnych i wspólnotowych. W ostatniej dekadzie proces rozpowszechniania wiedzy o Polsce znacząco przyspieszył. Katalizatorem i inspiratorem tych pozytywnych przemian często była polska dyplomacja, która po ponad trzech dekadach od upadku komunizmu zaczęła zdecydowanie lepiej korzystać z dostępnych zasobów. Dzięki temu była ona w stanie korygować wizerunek Polski, walcząc z fałszywymi stwierdzeniami, prostując nieprawdziwe informacje oraz prezentując na arenie międzynarodowej polską perspektywę i interesy.

