Do wizyty delegacji Kongresu w Kopenhadze dochodzi w momencie, gdy relacje USA z Danią skomplikowały się, w związku z wyrażaną wprost przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa chęcią przejęcia Grenlandii, która jest autonomicznym terytorium zależnym Królestwa Danii. Władze Danii i autonomiczne władze Grenlandii wielokrotnie podkreślały, że Grenlandia nie jest na sprzedaż, a premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen mówił, że Grenlandczycy mają do wyboru USA i Danię, wybierają Danię. Mimo to Trump przekonuje, że przejmie kontrolę nad Grenlandią „tak lub inaczej”, a rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt mówiła w tym kontekście o opcji militarnej, którą zawsze dysponuje prezydent USA. Sekretarz stanu USA Marco Rubio podczas spotkania z amerykańskimi parlamentarzystami mówił jednak, że USA chcą kupić Grenlandię i nie planują działań militarnych przeciwko sojusznikowi z NATO.
Trump argumentuje, że USA muszą kontrolować Grenlandię ze względów bezpieczeństwa. Strategiczne położenie wyspy sprawia, że odgrywa ona dużą rolę przy wykrywaniu ewentualnego ataku na terytorium USA przy użyciu międzykontynentalnych pocisków balistycznych. Jednak na mocy umowy z 1951 roku armia USA ma dostęp do Grenlandii, a Dania zapewnia, że gdyby Amerykanie chcieli tam zbudować kolejne bazy wojskowe (obecnie na wyspie jest jedna taka baza Pituffik, w której stacjonuje ok. 150 żołnierzy) mogą to zrobić. Trump twierdzi jednak, że kontrola nad wyspą dałaby USA możliwości, jakich obecnie Stany Zjednoczone nie mają, jeśli chodzi o wyspę.
Prezydent USA przekonuje też, że Dania nie obroni Grenlandii przed zakusami Chin i Rosji, tymczasem USA są w stanie to zrobić.
W piątek do Kopenhagi przybyła 11-osobowa delegacja Kongresu USA, na czele z senatorem Partii Demokratycznej Chrisem Coonsem. Delegacja ma spotkać się z premier Danii, Mette Frederiksen i premierem Grenlandii.
– W czasie rosnącej niestabilności na arenie międzynarodowej, musimy zbliżać się do naszych sojuszników, a nie odpychać ich – podkreślał Coons przed wyjazdem do Danii.
Senator Jeanne Shaheen (Partia Demokratyczna) z senackiej komisji spraw międzynarodowych powiedziała, że retoryka o przejmowaniu Grenlandii przez USA osłabia NATO i służy przeciwnikom Stanów Zjednoczonych, Rosji i Chin.
– Wiem, że są realne, głębokie obawy tutaj w Danii i na Grenlandii. Te obawy są zrozumiałe, gdy zaufanie zostaje zachwiane. Ale wierzę, że zdrowy rozsądek zwycięży – powiedziała przed wygłoszeniem przemówienia w Kopenhadze. – I wierzę w to, ponieważ instytucje już działają. Po obu stronach w Kongresie jest przytłaczające poparcie dla NATO i dla relacji USA z Danią – dodała.
Do wizyty dochodzi po spotkaniu szefa MSZ Danii Larsa Løkke Rasmussena i szefowej MSZ Grenlandii Vivian Motzfeldt z wiceprezydentem USA J.D. Vancem i sekretarzem Rubio. Po spotkaniu przedstawiciele Danii poinformowali, że strony zgodziły się co do tego, że ich stanowiska w sprawie Grenlandii się różnią.
Rasmussen, który w czasie wizyty w Waszyngtonie spotkał się z amerykańskimi parlamentarzystami, napisał na Instagramie, że Dania jest gotowa do współpracy ws. bezpieczeństwa Arktyki, ale – jak dodał – współpraca musi być oparta na poszanowaniu „integralności terytorialnej, prawa międzynarodowego i Karty Narodów Zjednoczonych”.
W Kongresie pojawił się projekt złożony przez jednego z kongresmenów Partii Republikańskiej, Randy'ego Fine'a mający umożliwić aneksję Grenlandii. Jednocześnie parlamentarzyści z obu największych partii w USA zapowiedzieli, że poprą ustawy, które ograniczą możliwości Trumpa, jeśli chodzi o zajęcie Grenlandii.
Z sondażu Reuters/Ipsos wynika, że tylko 17 proc. Amerykanów popiera starania Trumpa o przejęcie Grenlandii. Trump stwierdził jednak, że nie wierzy w prawdziwość tego sondażu.
