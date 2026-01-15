Europa wysyła wojsko na Grenlandię. Dania planuje stałą obecność NATO

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie działania podejmują państwa europejskie w odpowiedzi na sytuację na Grenlandii?

Dlaczego Dania dąży do zwiększenia obecności NATO na Grenlandii?

Jakie stanowisko zajmują USA w kontekście Grenlandii i co chce osiągnąć prezydent Trump?

Jakie są reakcje Rosji na zarzuty dotyczące zagrożeń w Arktyce?

Jakie kroki dyplomatyczne podjęto po niedawnych rozmowach USA, Danii i Grenlandii?

Jakie mogą być konsekwencje militarnego przejęcia Grenlandii przez USA dla NATO?

Choć rozmiary europejskich kontyngentów są skromne i mają pomóc Danii w przygotowaniu ćwiczeń wojskowych, to dzień po spotkaniu przedstawicieli USA, Danii i Grenlandii, które nie przyniosło przełomu w impasie, wysłały silny sygnał wsparcia.

Reklama Reklama

Po tym środowym spotkaniu Trump powtórzył swoje twierdzenie, że nie można polegać na Danii w kwestii ochrony jej autonomicznego terytorium, czyli Grenlandii – gdyby Rosja lub Chiny kiedykolwiek chciały je zająć.

Trump twierdzi, że strategicznie położona i bogata w minerały wyspa jest kluczowa dla bezpieczeństwa USA i nie wykluczył użycia siły w celu jej przejęcia. Grenlandia i Dania stanowczo odpowiadają, że wyspa nie jest na sprzedaż, a groźby użycia siły są nieodpowiedzialne.