Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Europa wysyła wojsko na Grenlandię. Dania planuje stałą obecność NATO

Państwa europejskie wysłały w czwartek niewielkie kontyngenty wojskowe na Grenlandię, gdy Dania ogłosiła plany "większej i bardziej stałej" obecności NATO na wyspie, której domaga się prezydent USA Donald Trump.

Publikacja: 15.01.2026 19:53

Samolot Królewskich Duńskich Sił Powietrznych z personelem wojskowym ląduje na lotnisku Nuuk na Gren

Samolot Królewskich Duńskich Sił Powietrznych z personelem wojskowym ląduje na lotnisku Nuuk na Grenlandii, 14 stycznia 2026 r.

Foto: Reuters, Janis Laizans

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie działania podejmują państwa europejskie w odpowiedzi na sytuację na Grenlandii?
  • Dlaczego Dania dąży do zwiększenia obecności NATO na Grenlandii?
  • Jakie stanowisko zajmują USA w kontekście Grenlandii i co chce osiągnąć prezydent Trump?
  • Jakie są reakcje Rosji na zarzuty dotyczące zagrożeń w Arktyce?
  • Jakie kroki dyplomatyczne podjęto po niedawnych rozmowach USA, Danii i Grenlandii?
  • Jakie mogą być konsekwencje militarnego przejęcia Grenlandii przez USA dla NATO?

Choć rozmiary europejskich kontyngentów są skromne i mają pomóc Danii w przygotowaniu ćwiczeń wojskowych, to dzień po spotkaniu przedstawicieli USA, Danii i Grenlandii, które nie przyniosło przełomu w impasie, wysłały silny sygnał wsparcia.

Po tym środowym spotkaniu Trump powtórzył swoje twierdzenie, że nie można polegać na Danii w kwestii ochrony jej autonomicznego terytorium, czyli Grenlandii – gdyby Rosja lub Chiny kiedykolwiek chciały je zająć.

Trump twierdzi, że strategicznie położona i bogata w minerały wyspa jest kluczowa dla bezpieczeństwa USA i nie wykluczył użycia siły w celu jej przejęcia. Grenlandia i Dania stanowczo odpowiadają, że wyspa nie jest na sprzedaż, a groźby użycia siły są nieodpowiedzialne.

Czytaj więcej

Donald Trump
Polityka
Donald Trump dla „New York Timesa”: Ogranicza mnie tylko moja własna moralność
Reklama
Reklama

Plany rozbudowy obecności NATO

Duński minister obrony Troels Lund Poulsen powiedział dziennikarzom w Kopenhadze w czwartek, że nie ma jeszcze ostatecznej liczby żołnierzy w ramach planowanej rozszerzonej obecności NATO na Grenlandii.

–  Ale jest jasne, że teraz będziemy mogli planować większą i bardziej stałą obecność przez cały rok 2026, co jest kluczowe, aby pokazać, że bezpieczeństwo w Arktyce to sprawa nie tylko Królestwa Danii, ale całego NATO – powiedział.

Obawy o przyszłość NATO. Dwa sygnały do USA

Czołowe kraje UE poparły Danię, ostrzegając, że militarne przejęcie przez USA terytorium należącego do państwa NATO mogłoby oznaczać koniec Sojuszu.

Czytaj więcej

Komisarz UE ds. Obrony i Przestrzeni Kosmicznej Andrius Kubilius
Polityka
Unijny komisarz: Siłowe zajęcie Grenlandii przez USA oznaczałoby koniec NATO

– Europejskie rozmieszczenie wojska na Grenlandii wysyła dwa przesłania do administracji USA. Jedno to odstraszanie, pokazanie, że jeśli zdecydujecie się na coś militarnie, jesteśmy gotowi bronić Grenlandii – powiedział Marc Jacobsen, profesor nadzwyczajny w Królewskiej Duńskiej Uczelni Obronnej. – A drugi cel to powiedzenie: Cóż, traktujemy waszą krytykę poważnie, zwiększamy naszą obecność, dbamy o naszą suwerenność i poprawiamy nadzór nad Grenlandią.

Kto wysyła wojsko?

  • Niemcy: zespół rozpoznawczy liczący 13 osób, najpierw do Kopenhagi, potem na Grenlandię
Reklama
Reklama
  • Szwecja: trzech oficerów
  • Norwegia: dwóch oficerów
  • Francja: około 15 specjalistów górskich, którzy zostaną wzmocnieni w nadchodzących dniach przez siły lądowe, powietrzne i morskie
  • Wielka Brytania: jeden oficer dołączający do grupy rozpoznawczej
  • Holandia: jeden oficer marynarki
  • Finlandia: dwóch oficerów łącznikowych
Reklama
Reklama

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że Francja i UE muszą być "nieugięte w podtrzymywaniu suwerenności terytorialnej".

Późnym  wieczorem w środę duński samolot wojskowy wylądował na lotnisku w Nuuk, a personel w wojskowych mundurach opuścił pokład.

Czytaj więcej

Ministrowie spraw zagranicznych Grenlandii - Vivian Motzfeldt i Danii - Lars Løkke Rasmussen
Polityka
Po spotkaniu w Waszyngtonie. Czy Europa może obronić Grenlandię

Rosja odrzuca "mit o zagrożeniu"

Rosja stwierdziła w czwartek, że mówienie o tym, że Moskwa i Pekin stanowią zagrożenie dla Grenlandii, to mit zaprojektowany w celu podsycania histerii. Ostrzegła przed niebezpieczeństwami eskalacji konfrontacji w regionie.

Mimo to rzeczniczka rosyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych powiedziała później, że jakakolwiek próba zignorowania rosyjskich interesów w Arktyce nie pozostanie bez odpowiedzi.

Reklama
Reklama

Obecnie istnieje niewiele dowodów na to, że duża liczba chińskich i rosyjskich statków pływa w pobliżu wybrzeży Grenlandii, o czym wcześniej alarmował Donald Trump. 

Powstanie grupa robocza

Po środowych rozmowach przedstawicieli administracji Trumpa, J.D. Vance'a i Marka Rubio z ministrami spraw zagranicznych Danii i Grenlandii, strony ogłosiły, że „zgodziły się, że się nie zgadzają”. Jedynym konkretem była zapowiedź utworzenia grupy roboczej do omówienia obaw dotyczących wyspy.

W piątek do Kopenhagi przybędzie dwupartyjna delegacja amerykańskich kongresmenów, by spotkać się z premier Danii Mette Frederiksen i premierem Grenlandii Jensem-Frederikiem Nielsenem. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Dania Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Donald Trump Organizacje NATO Grenlandia
Prezydent Karol Nawrocki
Polityka
Ministrowie i szefowie służb u Karola Nawrockiego. „Nowa epoka w kontaktach”
Zdjęcia z oficjalnej wizyty Władimira Putina w Mariupolu
Polityka
Jest potwierdzenie: Władimir Putin korzysta z sobowtórów. Dlaczego?
Działania administracji Trumpa, w tym interwencja w Wenezueli czy ambicje wobec Grenlandii, sugerują
Polityka
America First? W oczach świata polityka Trumpa wzmacnia Chiny, a nie USA
Lufthansa już omija przestrzeń powietrzną Iranu
Polityka
Iran na kilka godzin zamknął swoją przestrzeń powietrzną
Viktor Orbán chce pokazać Węgrom swoją sprawczość w dyplomacji
Polityka
Węgry. To nie koniec reżimu w Budapeszcie
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama