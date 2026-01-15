Europa wysyła wojsko na Grenlandię. Dania planuje stałą obecność NATO

Aktualizacja: 15.01.2026 22:15 Publikacja: 15.01.2026 19:53
Samolot Królewskich Duńskich Sił Powietrznych z personelem wojskowym ląduje na lotnisku Nuuk na Grenlandii, 14 stycznia 2026 r.
Foto: Reuters, Janis Laizans
Choć rozmiary europejskich kontyngentów są skromne i mają pomóc Danii w przygotowaniu ćwiczeń wojskowych, to dzień po spotkaniu przedstawicieli USA, Danii i Grenlandii, które nie przyniosło przełomu w impasie, wysłały silny sygnał wsparcia.
Po tym środowym spotkaniu Trump powtórzył swoje twierdzenie, że nie można polegać na Danii w kwestii ochrony jej autonomicznego terytorium, czyli Grenlandii – gdyby Rosja lub Chiny kiedykolwiek chciały je zająć.
Trump twierdzi, że strategicznie położona i bogata w minerały wyspa jest kluczowa dla bezpieczeństwa USA i nie wykluczył użycia siły w celu jej przejęcia. Grenlandia i Dania stanowczo odpowiadają, że wyspa nie jest na sprzedaż, a groźby użycia siły są nieodpowiedzialne.
Duński minister obrony Troels Lund Poulsen powiedział dziennikarzom w Kopenhadze w czwartek, że nie ma jeszcze ostatecznej liczby żołnierzy w ramach planowanej rozszerzonej obecności NATO na Grenlandii.
– Ale jest jasne, że teraz będziemy mogli planować większą i bardziej stałą obecność przez cały rok 2026, co jest kluczowe, aby pokazać, że bezpieczeństwo w Arktyce to sprawa nie tylko Królestwa Danii, ale całego NATO – powiedział.
Czołowe kraje UE poparły Danię, ostrzegając, że militarne przejęcie przez USA terytorium należącego do państwa NATO mogłoby oznaczać koniec Sojuszu.
– Europejskie rozmieszczenie wojska na Grenlandii wysyła dwa przesłania do administracji USA. Jedno to odstraszanie, pokazanie, że jeśli zdecydujecie się na coś militarnie, jesteśmy gotowi bronić Grenlandii – powiedział Marc Jacobsen, profesor nadzwyczajny w Królewskiej Duńskiej Uczelni Obronnej. – A drugi cel to powiedzenie: Cóż, traktujemy waszą krytykę poważnie, zwiększamy naszą obecność, dbamy o naszą suwerenność i poprawiamy nadzór nad Grenlandią.
Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że Francja i UE muszą być "nieugięte w podtrzymywaniu suwerenności terytorialnej".
Późnym wieczorem w środę duński samolot wojskowy wylądował na lotnisku w Nuuk, a personel w wojskowych mundurach opuścił pokład.
Rosja stwierdziła w czwartek, że mówienie o tym, że Moskwa i Pekin stanowią zagrożenie dla Grenlandii, to mit zaprojektowany w celu podsycania histerii. Ostrzegła przed niebezpieczeństwami eskalacji konfrontacji w regionie.
Mimo to rzeczniczka rosyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych powiedziała później, że jakakolwiek próba zignorowania rosyjskich interesów w Arktyce nie pozostanie bez odpowiedzi.
Obecnie istnieje niewiele dowodów na to, że duża liczba chińskich i rosyjskich statków pływa w pobliżu wybrzeży Grenlandii, o czym wcześniej alarmował Donald Trump.
Po środowych rozmowach przedstawicieli administracji Trumpa, J.D. Vance'a i Marka Rubio z ministrami spraw zagranicznych Danii i Grenlandii, strony ogłosiły, że „zgodziły się, że się nie zgadzają”. Jedynym konkretem była zapowiedź utworzenia grupy roboczej do omówienia obaw dotyczących wyspy.
W piątek do Kopenhagi przybędzie dwupartyjna delegacja amerykańskich kongresmenów, by spotkać się z premier Danii Mette Frederiksen i premierem Grenlandii Jensem-Frederikiem Nielsenem.
