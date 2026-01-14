– Umowa z 1951 r. wiążąca Danię ze Stanami Zjednoczonymi pozwala Amerykanom na zwiększenie bez ograniczeń obecności wojskowej w Grenlandii. Skoro mają oni tam tylko 200 żołnierzy, najwyraźniej nie ma w tej chwili jakiegoś wyjątkowego zagrożenia. Nie jest prawdą, że Rosjanie czy Chińczycy są tam obecni. Amerykanie mają też nieograniczony dostęp do surowców Grenlandii. Jeśli z tego nie korzystają, to dlatego, że to wydobycie z uwagi na trudne warunki naturalne jest nieopłacalne. Naprawdę nie wiemy, po co Trump rozpoczął ten kryzys – mówi nasz rozmówca w Kopenhadze.

Aneksja Grenlandii miałaby katastrofalne skutki dla całego świata. Dałaby legitymizację inwazji Rosji na Ukrainę, a już z pewnością aneksji Krymu. Premier Danii Mette Frederiksen ostrzegła kilka dni temu, że oznaczałoby to de facto koniec NATO. Rozumowała: jeśli w chwili takiej próby alianci nie przyszliby na odsiecz Duńczykom, to dlaczego Polska czy Estonia miałyby liczyć na solidarność Sojuszu w razie ataku Rosji?

Amerykanie myślą też o przekupieniu Grenlandczyków

Aby zapobiec takiemu scenariuszowi w piątek do Kopenhagi poleci delegacja Kongresu. – Ta administracja nie wymieniła jeszcze ani jednej rzeczy, której oczekujemy od Grenlandii, jakiej ten suwerenny naród nie chciałby nam dać. Jeśli prezydent czegoś podobnego nie wskaże, to układ jest jasny: pogrzebiemy z trudem zdobyte zaufanie naszych lojalnych sojuszników, nie uzyskując w zamian żadnej istotnej korzyści w Arktyce – powiedział wpływowy republikański senator Mitch McConnell.

We wtorek premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen oświadczył, że jego kraj nie chce być częścią Stanów Zjednoczonych, tylko zamierza w przewidywalnej przyszłości pozostać częścią Królestwa Danii. Z sondaży wynika, że ledwie 6 proc. Grenlandczyków chciałoby aneksji przez Stany Zjednoczone.

Aneksja to nie jedyna możliwość, jaka najwyraźniej jest rozważana w Waszyngtonie. Rubio mówił o „zakupie” wyspy. Amerykańskie media podają, że Amerykanie próbowali wypłacić niesprecyzowaną kwotę każdemu spośród około 60 tys. Grenlandczyków. Nielsen podkreślił jednak, że „Grenlandia nie jest na sprzedaż”.

„New York Times” ujawnił także, że w ostatnich miesiącach amerykańskie służby próbowały wzniecić grenlandzki ruch niepodległościowy. Na wyspie wszystkie partie w parlamencie faktycznie chcą w długiej perspektywie uniezależnić się od Kopenhagi. Tylko jedno, populistyczno-nacjonalistyczne ugrupowanie naciska, aby stało się to natychmiast. Dziś około połowę budżetu Grenlandii pokrywają dotacje z Danii, a kolejne 1/4 – z Unii Europejskiej.