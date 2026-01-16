Trump ogłosił wielki plan dla opieki zdrowotnej. Zapowiada niższe ceny leków i składki ubezpieczeniowe

Aktualizacja: 16.01.2026 18:17 Publikacja: 16.01.2026 17:41
– Z ogromną radością ogłaszam mój plan obniżenia kosztów opieki zdrowotnej dla wszystkich Amerykanów i sprawienia, by opieka zdrowotna znów była naprawdę przystępna cenowo – przekazał w czwartek prezydent Donald Trump.
Przedstawiony przez prezydenta Stanów Zjednoczonych The Great Healthcare Plan ma doprowadzić do obniżki kosztów leczenia dla obywateli USA. Dokument został skierowany do uchwalenia przez Kongres.
Filarem planu jest tzw. „zasada najbardziej uprzywilejowanego narodu”, zgodnie z którą Amerykanie mają płacić za leki na receptę tyle samo co mieszkańcy krajów, w których leki te są najtańsze. Przedstawione rozwiązanie ma spowodować, że ceny spadną o ok. 80-90 proc., a w przypadku niektórych farmaceutyków – zdaniem Trumpa – nawet o 400 proc. – Każde inne państwo, które płaci najniższą cenę – my będziemy płacić tyle samo. (…) Zapłacisz najniższą cenę na świecie. Wcześniej płaciłeś zdecydowanie najwyższą cenę na świecie, a politycy nic z tym nie zrobili – tłumaczył prezydent USA.
To kontynuacja krucjaty Trumpa przeciwko wysokim cenom leków w Stanach Zjednoczonych, zapoczątkowanej wiosną ubiegłego roku. Wówczas prezydent zasugerował, że to inne państwa – zwłaszcza kraje unijne – zmuszały koncerny farmaceutyczne do zawyżania cen leków dla pacjentów za oceanem. – Amerykańscy pacjenci de facto subwencjonowali socjalistyczne systemy opieki zdrowotnej w Niemczech i w całej UE – ocenił.
Kolejny element planu skierowanego przez Trumpa do uchwalenia przez Kongres to obniżenie składek zdrowotnych dla Amerykanów. W Stanach Zjednoczonych koszty leczenia pacjenta ponosi prywatny ubezpieczyciel – pod warunkiem, że pacjent zawarł umowę z takim podmiotem i opłaca składki. Ubezpieczyciele otrzymują subsydia z budżetu federalnego na pokrycie kosztów opieki zdrowotnej. Trump chce, żeby te pieniądze trafiały bezpośrednio do kieszeni Amerykanów, żeby umożliwić im zakup wybranego przez nich ubezpieczenia zdrowotnego.
– Obamacare zostało zaprojektowane tak, by wzbogacić firmy ubezpieczeniowe. Ja nazywam to ustawą o nieprzystępnej opiece zdrowotnej – z miliardami dolarów dopłat z pieniędzy podatników, które sprawiły, że ceny akcji tych firm poszybowały o ponad 1700 proc., podczas gdy ty co roku płaciłeś coraz więcej za opiekę zdrowotną – coraz więcej i więcej. Składki rosły coraz wyżej – tłumaczył Trump.
– Chcę zakończyć to bezczelne oszustwo i przekazać dodatkowe pieniądze bezpośrednio na konto oszczędnościowe na opiekę zdrowotną prowadzone na twoje nazwisko – a ty wyjdziesz i kupisz sobie własną opiekę zdrowotną, i zrobisz świetny interes – dodał.
Na razie brakuje jednak szczegółów, jakie kwoty miałyby trafiać bezpośrednio do obywateli. Przytaczani przez portal CNBC eksperci ds. polityki zdrowotnej twierdzą, że w zależności od sposobu wdrożenia zastąpienie dopłat bezpośrednimi płatnościami może w rzeczywistości doprowadzić do wzrostu liczby osób nieubezpieczonych oraz podnieść koszty ponoszone przez konsumentów.
Plan przedstawiony przez Trumpa ma też skończyć „z gigantycznymi prowizjami i zwrotami dla brokerów ubezpieczeniowych oraz korporacyjnych pośredników”. Oprócz tego proponuje standard „Ubezpieczenia w prostym języku”. – Jak mówi powiedzenie: światło słoneczne jest najlepszym środkiem dezynfekującym. Dlatego mój plan nakazuje wszystkim firmom ubezpieczeniowym publikowanie porównań stawek i zakresu ochrony w bardzo prostym, zrozumiałym języku – powiedział Trump.
Inny wymóg ma dotyczyć publikowania przez ubezpieczycieli na swoich stronach internetowych procentu przychodów, który jest wypłacany na roszczenia, w porównaniu do kosztów administracyjnych i zysków, oraz odsetek roszczeń ubezpieczeniowych, które odrzucają i średniego czasu oczekiwania na rutynową opiekę.
– Wielki plan dla opieki zdrowotnej nazywa się „wielkim”, bo to świetna opieka zdrowotna za niższą cenę. Wprowadza bezprecedensową odpowiedzialność i przejrzystość ze strony firm ubezpieczeniowych oraz wszystkich świadczeniodawców, tak aby grupy interesów nie mogły już czerpać zysków twoim kosztem – przekazał w swoim wystąpieniu prezydent Stanów Zjednoczonych.
