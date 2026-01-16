Trump ogłosił wielki plan dla opieki zdrowotnej. Zapowiada niższe ceny leków i składki ubezpieczeniowe

– Z ogromną radością ogłaszam mój plan obniżenia kosztów opieki zdrowotnej dla wszystkich Amerykanów i sprawienia, by opieka zdrowotna znów była naprawdę przystępna cenowo – przekazał w czwartek prezydent Donald Trump.

Przedstawiony przez prezydenta Stanów Zjednoczonych The Great Healthcare Plan ma doprowadzić do obniżki kosztów leczenia dla obywateli USA. Dokument został skierowany do uchwalenia przez Kongres.

Najniższa cena leków na świecie dla Amerykanów

Filarem planu jest tzw. „zasada najbardziej uprzywilejowanego narodu”, zgodnie z którą Amerykanie mają płacić za leki na receptę tyle samo co mieszkańcy krajów, w których leki te są najtańsze. Przedstawione rozwiązanie ma spowodować, że ceny spadną o ok. 80-90 proc., a w przypadku niektórych farmaceutyków – zdaniem Trumpa – nawet o 400 proc. – Każde inne państwo, które płaci najniższą cenę – my będziemy płacić tyle samo. (…) Zapłacisz najniższą cenę na świecie. Wcześniej płaciłeś zdecydowanie najwyższą cenę na świecie, a politycy nic z tym nie zrobili – tłumaczył prezydent USA.

To kontynuacja krucjaty Trumpa przeciwko wysokim cenom leków w Stanach Zjednoczonych, zapoczątkowanej wiosną ubiegłego roku. Wówczas prezydent zasugerował, że to inne państwa – zwłaszcza kraje unijne – zmuszały koncerny farmaceutyczne do zawyżania cen leków dla pacjentów za oceanem. – Amerykańscy pacjenci de facto subwencjonowali socjalistyczne systemy opieki zdrowotnej w Niemczech i w całej UE – ocenił.