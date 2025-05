Trump: „Dlaczego ozempic kosztuje dziesięć razy więcej w Stanach Zjednoczonych?”

To kolejny etap zawirowań w relacjach handlowych na linii USA–Europa, po tym jak w kwietniu amerykański prezydent groził Europie wprowadzeniem ceł na leki. To też druga próba obniżenia ich cen w USA, na którą zdecydował się Trump. Pierwszą – podjętą podczas poprzedniej kadencji republikańskiego prezydenta – zablokował sąd. Teraz działania Trumpa są wymierzone przede wszystkim w Europę, a w tle jest unijny przemysł farmaceutyczny. W wypowiedziach przywódcy Stanów Zjednoczonych przewinął się ozempic, czyli popularny lek na cukrzycę stosowany również w walce z otyłością. Produkuje go duńska firma Novo Nordisk.

– Mój znajomy, bardzo znany biznesmen – większość z was go kojarzy: niezwykle neurotyczny, genialny biznesmen, poważnie otyły i bierze ten lek na odchudzanie – zadzwonił do mnie i powiedział: „Prezydencie (…). Jestem w Londynie i zapłaciłem za ten cholerny lek na odchudzanie 88 dolarów, a w Nowym Jorku płacę 1300. Co się, do diabła, dzieje?” – relacjonował Trump.

I później: – Lek na odchudzanie, kosztuje dziesięć razy więcej w Stanach Zjednoczonych niż w pozostałych krajach rozwiniętych. Dziesięć razy więcej. Dlaczego? Co zrobiliśmy? Frajerzy.

Prezydent USA: „Europa zapłaci więcej. Reszta świata zapłaci więcej”

Trump podkreślił, że Amerykanie płacą o 70 proc. więcej za leki na receptę niż w roku 2000 r. i mają najwyższe ceny leków na świecie.

– Przez lata firmy farmaceutyczne mówiły, że to wszystko przez koszty badań i rozwoju. I z jakiegoś powodu to Ameryka miała te koszty pokrywać sama. Ale koniec z tym. To oznacza, że amerykańscy pacjenci de facto subwencjonowali socjalistyczne systemy opieki zdrowotnej w Niemczech i w całej UE. Oni byli najgorsi. Brutalni. Widzę to także w handlu. Unia Europejska jest pod wieloma względami paskudniejsza niż Chiny – powiedział.