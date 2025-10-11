Przed dwoma tygodniami Szymon Hołownia zapowiedział, że nie będzie ponownie ubiegał się o stanowisko przewodniczącego Polski 2050, partii, którą założył. Wkrótce poinformował też, że ubiega się o posadę Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców ONZ. Gdyby został wybrany na to stanowisko na co najmniej pięć lat – tyle trwa kadencja Komisarza – zniknąłby z polskiej polityki (urząd ten mógłby sprawować maksymalnie przez dwie kadencje, a więc 10 lat).

Szymon Hołownia w polskiej polityce – od 13,87 proc. w 2020 roku do 4,99 proc. w 2025 roku

Hołownia oddaje przywództwo w Polsce 2050 w momencie, gdy partia ta w sondażach spadła poniżej progu gwarantującego wejście do Sejmu. W ostatnim badaniu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” Polska 2050 uzyskała 1 proc. wskazań.

Po wyborach prezydenckich Polska 2050 zakończyła współpracę z PSL w ramach koalicji pod nazwą Trzecia Droga. Wcześniej obie partie – właśnie jako Trzecia Droga – startowały w wyborach parlamentarnych, samorządowych, europejskich, a także wystawiły wspólnego kandydata na prezydenta – właśnie Szymona Hołownię. Hołownia w wyborach zajął piąte miejsce uzyskując 4,99 proc. głosów.

Hołownia wszedł do polskiej polityki przed wyborami prezydenckimi w 2020 roku. Wówczas, jako kandydat niezależny, zajął trzecie miejsce uzyskując 13,87 proc. głosów. Na bazie swojej popularności stworzył ruch społeczny Polska 2050, który potem przekształcił się w partię. W koalicji z PSL weszła ona do Sejmu w 2023 r. uzyskując 14,4 proc. głosów. Po wyborach Polska 2050 i PSL weszły w koalicję z KO oraz Nową Lewicą. Zgodnie z umową koalicyjną podpisaną 10 listopada 2023 roku Szymon Hołownia objął na pierwszą połowę kadencji Sejmu fotel marszałka.