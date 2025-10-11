Aktualizacja: 11.10.2025 10:17 Publikacja: 11.10.2025 09:38
Przed dwoma tygodniami Szymon Hołownia zapowiedział, że nie będzie ponownie ubiegał się o stanowisko przewodniczącego Polski 2050, partii, którą założył. Wkrótce poinformował też, że ubiega się o posadę Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców ONZ. Gdyby został wybrany na to stanowisko na co najmniej pięć lat – tyle trwa kadencja Komisarza – zniknąłby z polskiej polityki (urząd ten mógłby sprawować maksymalnie przez dwie kadencje, a więc 10 lat).
Hołownia oddaje przywództwo w Polsce 2050 w momencie, gdy partia ta w sondażach spadła poniżej progu gwarantującego wejście do Sejmu. W ostatnim badaniu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” Polska 2050 uzyskała 1 proc. wskazań.
Po wyborach prezydenckich Polska 2050 zakończyła współpracę z PSL w ramach koalicji pod nazwą Trzecia Droga. Wcześniej obie partie – właśnie jako Trzecia Droga – startowały w wyborach parlamentarnych, samorządowych, europejskich, a także wystawiły wspólnego kandydata na prezydenta – właśnie Szymona Hołownię. Hołownia w wyborach zajął piąte miejsce uzyskując 4,99 proc. głosów.
Hołownia wszedł do polskiej polityki przed wyborami prezydenckimi w 2020 roku. Wówczas, jako kandydat niezależny, zajął trzecie miejsce uzyskując 13,87 proc. głosów. Na bazie swojej popularności stworzył ruch społeczny Polska 2050, który potem przekształcił się w partię. W koalicji z PSL weszła ona do Sejmu w 2023 r. uzyskując 14,4 proc. głosów. Po wyborach Polska 2050 i PSL weszły w koalicję z KO oraz Nową Lewicą. Zgodnie z umową koalicyjną podpisaną 10 listopada 2023 roku Szymon Hołownia objął na pierwszą połowę kadencji Sejmu fotel marszałka.
Na przełomie 2023 i 2024 roku Hołownia był liderem rankingów zaufania, w lutowym sondażu prezydenckim IBRiS dla Onetu poparcie dla lidera Polski 2050 wynosiło 24,6 proc., co oznaczało, że do drugiego w zestawieniu, wymienianego wówczas jako potencjalny kandydat PiS na prezydenta, tracił tylko 0,3 punktu proc. poparcia.
Od tego czasu Hołownia, a także cała Trzecia Droga, zaczęli tracić poparcie. W wyborach do Parlamentu Europejskiego koalicja Polski 2050 i PSL uzyskała zaledwie 6,91 proc. głosów. Hołownia był ostro krytykowany przez Lewicę za zablokowanie procedowania przez Sejm ustaw liberalizujących przepisy aborcyjne przed wyborami samorządowymi. Na notowaniach Hołowni i Polski 2050 odbijało się negatywnie rozczarowanie całą koalicją rządzącą związaną z nierealizowaniem przez nią obietnic wyborczych (przy czym PSL i Polska 2050 były krytykowane za blokowanie zmian w kwestiach światopoglądowych – m.in. uniemożliwianie liberalizacji przepisów aborcyjnych).
Po wyborach prezydenckich wiele kontrowersji wzbudziło ujawnione przez media spotkanie Hołowni z Jarosławem Kaczyńskim w prywatnym mieszkaniu europosła PiS Adama Bielana oraz wypowiedź marszałka Sejmu na antenie Polsat News, gdy Hołownia mówił, że różne osoby, w tym osoby z koalicji rządzącej, namawiały go do dokonania zamachu stanu – czyli niezaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta w związku z wątpliwościami dotyczącymi prawidłowego przeliczenia głosów oddanych w wyborach. Później marszałek Sejmu tłumaczył, że słów tych użył nie w znaczeniu prawnym, lecz jako „politycznej diagnozy”.
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy – ich zdaniem – Hołownia powinien odejść z polskiej polityki.
„Tak” odpowiedziało 55,8 proc. badanych.
Odpowiedzi „nie” udzieliło 19,7 proc. respondentów.
24,5 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
– Wycofanie się Szymona Hołowni z krajowej polityki za słuszne nieco częściej uważają kobiety (58 proc.) niż mężczyźni (53 proc.). Odsetek respondentów podzielających takie zdanie wzrasta wraz z wiekiem (43 proc. – najmłodsi, 60 proc. – najstarsi). Częściej niż pozostali wycofanie się obecnego marszałka z polskiego życia politycznego popierają osoby o dochodach nie wyższych niż 3000 zł netto (62 proc.) – komentuje wyniki badania Wiktoria Maruszczak, senior project manager w SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 7-8 października 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
