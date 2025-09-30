Aktualizacja: 30.09.2025 12:04 Publikacja: 30.09.2025 12:00
Foto: PAP/Andrzej Jackowski
– Jeden zgon i żadnego wesela – tak prof. Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego komentuje najnowszy sondaż preferencji partyjnych przeprowadzony przez IBRiS dla „Rzeczpospolitej”. – To koniec Szymona Hołowni i krótkoterminowej partii, jaką okazała się Polska 2050. Nikt nie ma powodów do radości poza Grzegorzem Braunem i trochę Lewicą, która obecnie ma nieznacznie lepsze poparcie. Sondaż pokazuje, że po wyborach parlamentarnych sojusz PiS z Konfederacją byłby najbardziej oczywisty, przy czym Sławomir Mentzen wystawiłby wysoki rachunek Jarosławowi Kaczyńskiemu za współrządzenie, na wzór tego, jaki przed lat mający mniejsze poparcie PSL wystawił cieszącemu się większą popularnością koalicjantowi z SLD – uważa ekspert z UW.
W badaniu na pierwsze miejsce wysunęła się formacja Donalda Tuska. Koalicję Obywatelską popiera 28,7 proc. wyborców. Na drugim miejscu plasuje się formacja Jarosława Kaczyńskiego z poparciem 28,1 proc. Trzecią pozycję zajmuje Konfederacja z wynikiem 13,4 proc. Tuż za podium jest Lewica (7,6 proc.) i Konfederacja Korony Polskiej (5,7 proc.). Formacja Grzegorza Brauna zamyka pulę partii, które przekraczają próg wyborczy przepuszczający do Sejmu.
Foto: Tomasz Sitarski
Do izby niższej nie weszłoby dzisiaj Polskie Stronnictwo Ludowe, na które chce głosować 4,1 proc. wyborców, Partia Razem z wynikiem 2,6 proc. i Polska 2050 Szymona Hołowni z ledwo 1 proc. poparcia. Co to oznacza?
– Wszystko jest prawie jak było, oprócz pozycji partii Grzegorza Brauna. Mamy zmianę lidera, bo ostatnie wybory wygrało PiS. KO bierze to, co miała dwa lata temu. PiS straciło na rzecz Konfederacji. Mamy system naczyń połączonych między tymi ugrupowaniami – komentuje sondaż prof. Marek Migalski, politolog z Uniwersytetu Śląskiego.
Ekspert zauważa również, że badanie potwierdza polityczny koniec Szymona Hołowni i jego partii oraz pokazuje, że „skończył się czas Hołowni w polityce”. Również prof. Chwedoruk twierdzi, że „polityczny zgon” Polski 2050 stał się faktem, a Szymon Hołownia ucieka z tonącego statku. – O partii marszałka Sejmu możemy mówić już w czasie przeszłym. Polska 2050 dołączyła do formacji Janusza Palikota i Pawła Kukiza – mówi nam politolog z UW.
Jakie zmiany nastąpiły w najnowszym sondażu IBRiS w porównaniu z poprzednim?
KO zyskała i wyszła na prowadzenie, a PiS, Konfederacja i Nowa Lewica tracą (w badaniu publikowanym 4 września partia Jarosława Kaczyńskiego miała 30,6 proc. poparcia, formacja Donalda Tuska 29,9 proc., Konfederacja 15,1 proc., a Lewica 8 proc.).
Foto: Paweł Krupecki
– Spadek PiS wzmacnia Konfederację. Między oboma ugrupowaniami będzie dochodzić do walki o wyborców – mówi nam prof. Migalski, dostrzegając przepływ elektoratów. Czy elektoraty przenikają się jedynie między partią Jarosława Kaczyńskiego i Sławomira Mentzena? – Zaryzykuję tezę, że po części wyborcy Brauna to wyborcy Hołowni, którzy co elekcję szukają czegoś nowego. Wcześniej był Palikot, później Kukiz, Petru, ostatnio Hołownia, a teraz jest Braun – uważa politolog z UŚ.
Czy Braun utrzyma swoją pozycję do wyborów, czy może ją wzmocni? W poprzednim badaniu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” Konfederacja Korony Polskiej mogła liczyć na mniejsze poparcie, rzędu 2,8 proc.
Co jeszcze wynika z badania?
Migalski zwraca uwagę, że partia Władysława Kosiniaka-Kamysza jest bliska przekroczenia progu wyborczego. 4,1 proc. to wzrost względem poprzedniego badania IBRiS, które dawało PSL zaledwie 2,8 proc. Czy ludowcy mają powody do zmartwień? – Są niedoszacowani i poradzą sobie samodzielnie w wyborach. Sondaż pokazuje, że stronnictwo Władysława Kosiniaka-Kamysza zachowuje zdolność do samodzielnego przekroczenia progu – mówi nam prof. Marek Migalski. Naukowiec uważa, że jeśli ludowcy utrzymają poparcie, to przed następnymi wyborami nie muszą szukać koalicjanta, co będzie ewenementem od lat.
Według najnowszego sondażu w wyborach wzięłoby udział 52,6 proc. Polaków. 38,4 proc. badanych deklaruje, że na głosowanie nie pójdzie. – W krajach zachodniej demokracji deklarowana frekwencja zazwyczaj jest wyższa od realnej, a w Polsce odwrotnie. Wyborcy wstydzą się przyznać, że pójdą na wybory. To również coś nam mówi o obecnych nastrojach społecznych – konkluduje prof. Migalski.
