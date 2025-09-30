Z tego artykułu się dowiesz: Jakie trendy polityczne ujawnia najnowszy sondaż preferencji wyborczych IBRiS dla „Rzeczpospolitej”?

– Jeden zgon i żadnego wesela – tak prof. Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego komentuje najnowszy sondaż preferencji partyjnych przeprowadzony przez IBRiS dla „Rzeczpospolitej”. – To koniec Szymona Hołowni i krótkoterminowej partii, jaką okazała się Polska 2050. Nikt nie ma powodów do radości poza Grzegorzem Braunem i trochę Lewicą, która obecnie ma nieznacznie lepsze poparcie. Sondaż pokazuje, że po wyborach parlamentarnych sojusz PiS z Konfederacją byłby najbardziej oczywisty, przy czym Sławomir Mentzen wystawiłby wysoki rachunek Jarosławowi Kaczyńskiemu za współrządzenie, na wzór tego, jaki przed lat mający mniejsze poparcie PSL wystawił cieszącemu się większą popularnością koalicjantowi z SLD – uważa ekspert z UW.

Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna przekracza próg wyborczy. Polska 2050 Szymona Hołowni tuż nad zerem

W badaniu na pierwsze miejsce wysunęła się formacja Donalda Tuska. Koalicję Obywatelską popiera 28,7 proc. wyborców. Na drugim miejscu plasuje się formacja Jarosława Kaczyńskiego z poparciem 28,1 proc. Trzecią pozycję zajmuje Konfederacja z wynikiem 13,4 proc. Tuż za podium jest Lewica (7,6 proc.) i Konfederacja Korony Polskiej (5,7 proc.). Formacja Grzegorza Brauna zamyka pulę partii, które przekraczają próg wyborczy przepuszczający do Sejmu.

Do izby niższej nie weszłoby dzisiaj Polskie Stronnictwo Ludowe, na które chce głosować 4,1 proc. wyborców, Partia Razem z wynikiem 2,6 proc. i Polska 2050 Szymona Hołowni z ledwo 1 proc. poparcia. Co to oznacza?