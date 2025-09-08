Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego sąd zgodził się na rejestrację nowej partii o łudząco podobnej nazwie do Konfederacji?

Jakie były okoliczności powstania nowej partii Janusza Korwin-Mikkego?

Co zadecydowało o losach wcześniejszych partii związanych Janusza Korwin-Mikkego?

Konfederacja to partia dowodzona przez Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena, która ma 16 posłów w Sejmie i cieszy się sondażowym poparciem na poziomie kilkunastu procent. To również nazwa najnowszej partii w Polsce. Ugrupowanie założył Janusz Korwin-Mikke.

Ten ostatni był też założycielem „starej” Konfederacji, która na samym początku w 2019 roku funkcjonowała jako komitet wyborczy Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy, a potem przekształciła się w partię polityczną. Z trzech polityków użyczających jej swoje nazwiska do pierwotnej nazwy obecnie z Konfederacją nie jest związany ani jeden. Jako pierwszy, jeszcze w 2019 roku, opuścił ją Piotr Liroy-Marzec. Korwin-Mikke został zawieszony po kampanii wyborczej w 2023 roku, w czasie której rzekomo szkodził partii swoimi wypowiedziami, a wykluczony kilkanaście miesięcy później. Grzegorza Brauna z Konfederacji wyrzucono w styczniu – to kara za start w wyborach prezydenckich w opozycji do oficjalnego kandydata Konfederacji Sławomira Mentzena.

Janusz Korwin-Mikke potwierdza, że to on stoi za nową partią, ale nie chce powiedzieć nic więcej

Janusz Korwin-Mikke mówi nam, że jako współzałożyciel Konfederacji ma prawo do nazwy. I potwierdza, że to on stoi za partią Konfederacja (oficjalny skrót: KonFed), która właśnie pojawiła się w dostępnym przez internet rejestrze partii politycznych, prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Obecnie nie ma w nim jeszcze żadnych danych poza nazwą nowej partii, adresem siedziby i datą rejestracji: 2 września. Do jej zarejestrowania trzeba było zebrać co najmniej tysiąc podpisów. Kto ją współtworzy? O tym Janusz Korwin-Mikke nie chce rozmawiać.