Premier Kanady Mark Carney spróbował w piątek, 24 października, ugasić pożar, który wybuchł po tym, jak rząd prowincji Ontario wyemitował reklamę z udziałem Ronalda Reagana. W spocie użyto przemowy byłego prezydenta USA – stanowiącego ikonę Republikanów – w trakcie której wypowiada się on krytycznie o cłach, twierdząc, że prowadzą one do wojen handlowych i katastrofy gospodarczej.

Prezydent USA Donald Trump zerwał w czwartek rozmowy z Kanadą z powodu tego nagrania wideo. „W związku z ich rażącym zachowaniem WSZYSTKIE NEGOCJACJE HANDLOWE Z KANADĄ ZOSTAJĄ NINIEJSZYM ZAKOŃCZONE” – napisał późnym wieczorem na platformie Truth Social.

Głośną reklamę opublikował w mediach społecznościowych premier Ontario Doug Ford, który wielokrotnie w przeszłości w ostrych słowach krytykował cła Donalda Trumpa. – Słyszałem, że prezydent widział naszą reklamę. Jestem pewien, że nie był z tego powodu zadowolony – powiedział Ford wcześniej w tym tygodniu.

Premier Kanady Mark Carney: Jesteśmy gotowi wznowić rozmowy handlowe

Szef kanadyjskiego rządu Mark Carney próbuje załagodzić coraz bardziej napiętą sytuację pomiędzy krajami. Jak zadeklarował w piątek, jego rząd jest gotowy wznowić rozmowy handlowe ze Stanami Zjednoczonymi.