Premier Kanady odpowiada Donaldowi Trumpowi. Jest gotowy wznowić rozmowy handlowe

Premier Kanady Mark Carney oświadczył w piątek, że jego gabinet jest gotowy wznowić rozmowy handlowe ze Stanami Zjednoczonymi, które prezydent USA Donald Trump wstrzymał z powodu bijącej w cła reklamy z udziałem Ronalda Reagana.

Publikacja: 24.10.2025 21:30

Prezydent USA Donald Trump i premier Kanady Mark Carney przed Białym Domem 7 października 2025 roku

Foto: JIM WATSON / AFP

Alicja Podskoczy

Premier Kanady Mark Carney spróbował w piątek, 24 października, ugasić pożar, który wybuchł po tym, jak rząd prowincji Ontario wyemitował reklamę z udziałem Ronalda Reagana. W spocie użyto przemowy byłego prezydenta USA – stanowiącego ikonę Republikanów – w trakcie której wypowiada się on krytycznie o cłach, twierdząc, że prowadzą one do wojen handlowych i katastrofy gospodarczej.

Prezydent USA Donald Trump zerwał w czwartek rozmowy z Kanadą z powodu tego nagrania wideo. „W związku z ich rażącym zachowaniem WSZYSTKIE NEGOCJACJE HANDLOWE Z KANADĄ ZOSTAJĄ NINIEJSZYM ZAKOŃCZONE” – napisał późnym wieczorem na platformie Truth Social.

Głośną reklamę opublikował w mediach społecznościowych premier Ontario Doug Ford, który wielokrotnie w przeszłości w ostrych słowach krytykował cła Donalda Trumpa. – Słyszałem, że prezydent widział naszą reklamę. Jestem pewien, że nie był z tego powodu zadowolony – powiedział Ford wcześniej w tym tygodniu.

Premier Kanady Mark Carney: Jesteśmy gotowi wznowić rozmowy handlowe

Szef kanadyjskiego rządu Mark Carney próbuje załagodzić coraz bardziej napiętą sytuację pomiędzy krajami. Jak zadeklarował w piątek, jego rząd jest gotowy wznowić rozmowy handlowe ze Stanami Zjednoczonymi.

– Moi współpracownicy prowadzili rozmowy ze swoimi amerykańskimi odpowiednikami w celu ustalenia szczegółów konstruktywnych negocjacji na temat konkretnych sektorów – powiedział Carney, cytowany przez agencję Reutera, przed wylotem z Ottawy w swoją pierwszą oficjalną wizytę w Azji, gdzie zamierza zdywersyfikować więzi handlowe, odchodząc od Stanów Zjednoczonych.

Jak przypomina agencja, Carney od czasu objęcia urzędu premiera podczas dwóch wizyt w Białym Domu próbował zawrzeć porozumienie w sprawie obniżenia ceł importowych na stal, aluminium i samochody, nałożonych przez Trumpa. Sam zniósł już większość kanadyjskich ceł odwetowych na import towarów z USA.

Źródło: rp.pl, Reuters

