Nie żyje Maciej Karpiński, scenarzysta m.in. „Kobiety samotnej” i „Różyczki”

Maciej Karpiński (1950-2025)
Był w środowisku ważną postacią. Sam tworzył i pomagał innym – jako wykładowca, szef literacki zespołu „Perspektywa”, dyrektor Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
Urodził się 21 listopada 1950 r. w Warszawie. Skończył renomowane liceum im. Stefana Batorego, potem studiował historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim.
W 1969 r., jako osiemnastolatek, zadebiutował tekstami satyrycznymi w programie pt. "Gościnny występ", wystawianym przez Teatr Satyryków STS. Współpracował jako krytyk z redakcjami wielu pism. W 1978 r. z Maciejem Zembatym napisał scenariusz do widowiska telewizyjnego z pieśniami Leonarda Cohena.
W latach 1980-81 organizował i reżyserował imprezy kulturalne dla NSZZ "Solidarność". W stanie wojennym działał w Prymasowskim Komitecie Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności. Potem wyjechał do USA, gdzie pracował jako wykładowca na kilku uniwersytetach. W 1987 powrócił do Polski. Dwa lata później został kierownikiem literackim w zespole „Perspektywa” Janusza Morgensterna.
Przede wszystkim jednak Maciej Karpiński pisał dla kina. Był scenarzystą bądź współscenarzystą takich filmów, jak: "Pokój z widokiem na morze" Janusza Zaorskiego, "Kobieta samotna" Agnieszki Holland, "Pierścionek z orłem w koronie" Andrzej Wajdy, "Cud purymowy" Izabeli Cywińskiej, „Koniec gry” Feliksa Falka, "Różyczka", „Różyczka 2” i "W ukryciu" Jana Kidawy-Błońskiego, „Najlepszy” Łukasza Palkowskiego, „Córy szczęścia” Marty Meszaros. Napisał też scenariusz serialu "Osiecka" Michała Rosy i Roberta Glińskiego.
Wśród publikacji książkowych Macieja Karpińskiego jest też podręcznik scenariopisarstwa „Niedoskonałe odbicie”.
Był osobą znaną i ważną w środowisku filmowców. W latach 1989-1994 pełnił funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Od 1991 wykładał w Studium Scenariuszowym PWSFTviT w Łodzi. Był współzałożycielem i prezesem Zarządu Gildii Polskich Scenarzystów Filmowych. Do roku 2005 sprawował funkcję dyrektora artystycznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Starał się tam zawsze zakopywać rowy pomiędzy „młodymi” i „starymi” twórcami. „Ten konflikt jest sztucznie rozdmuchiwany przez media – mówił. – Nasz festiwal udowadnia, że ciekawe obrazy robią artyści, w których metrykach zapisane są różne daty”. Śledził z nadzieją zmiany w polskim kinie. Do końca.
Maciej Karpiński zmarł 24 października 2025 r., miesiąc przed 75 urodzinami. Był aktywny do końca, mocno związany z filmowym środowiskiem. Na Facebooku wspomnienie o nim zamieścił ksiądz i krytyk filmowy Andrzej Luter. Żegnają go też koledzy. „Odszedł przyjaciel” – napisał krótko Feliks Falk. Tak, dla wielu osób Maciej Karpiński był przyjacielem.
