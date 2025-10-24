Nie żyje Maciej Karpiński, scenarzysta m.in. „Kobiety samotnej” i „Różyczki”

Był w środowisku ważną postacią. Sam tworzył i pomagał innym – jako wykładowca, szef literacki zespołu „Perspektywa”, dyrektor Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Urodził się 21 listopada 1950 r. w Warszawie. Skończył renomowane liceum im. Stefana Batorego, potem studiował historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim.

Debiut w STS-ie

W 1969 r., jako osiemnastolatek, zadebiutował tekstami satyrycznymi w programie pt. "Gościnny występ", wystawianym przez Teatr Satyryków STS. Współpracował jako krytyk z redakcjami wielu pism. W 1978 r. z Maciejem Zembatym napisał scenariusz do widowiska telewizyjnego z pieśniami Leonarda Cohena.

W latach 1980-81 organizował i reżyserował imprezy kulturalne dla NSZZ "Solidarność". W stanie wojennym działał w Prymasowskim Komitecie Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności. Potem wyjechał do USA, gdzie pracował jako wykładowca na kilku uniwersytetach. W 1987 powrócił do Polski. Dwa lata później został kierownikiem literackim w zespole „Perspektywa” Janusza Morgensterna.