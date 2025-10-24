Wysłannik Putina w Stanach Zjednoczonych. Rozmowy o relacjach USA-Rosja trwają

Aktualizacja: 25.10.2025 00:15 Publikacja: 24.10.2025 22:27
Kirył Dmitriew
Foto: PAP/EPA
W środę wieczorem Stany Zjednoczone ogłosiły decyzję o nałożeniu sankcji na największe rosyjskie spółki naftowe - Rosnieft i Łukoil - oraz ich spółki zależne. Decyzja zapadła wkrótce po tym, jak USA odwołały zapowiadany wcześniej szczyt z Putinem w Budapeszcie.
Z nieoficjalnych doniesień wynika, że do szczytu nie dojdzie ze względu na odrzucenie przez Rosję możliwości ogłoszenia zawieszenia broni wzdłuż obecnych linii frontu. Moskwa ma domagać się wycofania Ukraińców z kontrolowanej jeszcze przez nich części obwodu donieckiego, oferując w zamian jakieś koncesje w kontrolowanych przez siebie częściach obwodów chersońskiego i zaporoskiego.
Władimir Putin nazwał amerykańskie sankcje wrogim aktem, który na pewno nie wzmocni „stosunków rosyjsko-amerykańskich, które dopiero zaczynają się odbudowywać”.
Przyznał, że mają one „poważny charakter”, ale jego zdaniem „nie wpłyną znacząco” na stan rosyjskiej gospodarki.
Donald Trump zareagował na to lekceważące stwierdzenie krótko: - Cieszę się, że tak uważa. Zobaczymy za pół roku.
Mimo ostatnich zgrzytów w stosunkach między Moskwą i Waszyngtonem do USA przybył Kirył Dmitriew, szef Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich (RDIF) i specjalny wysłannik Kremla. Ma spotkać się z przedstawicielami administracji Trumpa, „aby kontynuować dyskusje na temat relacji amerykańsko-rosyjskich”.
Jak powiedział Dmitriew, „dialog USA-Rosja będzie kontynuowany pomimo ostatnich nieprzyjaznych kroków”. W poście opublikowanym w piątek na X, Dmitriew stwierdził, że jego wizyta została „zaplanowana jakiś czas temu na zaproszenie strony amerykańskiej”. Dodał, że dialog między jego krajem a USA jest „kluczowy dla świata i musi być kontynuowany z pełnym zrozumieniem stanowiska Rosji i poszanowaniem jej interesów narodowych”.
Dmitriew twierdzi, że „różne siły”, w tym Wielka Brytania i państwa europejskie, próbują storpedować dialog między Putinem a Donaldem Trumpem.
Rosyjski wysłannik nie chciał powiedzieć w rozmowie z agencją Reuters, z kim ma prowadzić rozmowy podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych.
Portal Axios podał jednak, że Dmitriew ma się spotkać w sobotę w Miami na Florydzie ze Steve'em Witkoffem, a także z sekretarzem stanu USA Marco Rubio, który przebywa obecnie w Izraelu.
Jak pisze CNN, w kwietniu Dmitriew został pierwszym rosyjskim urzędnikiem, który odwiedził Waszyngton od czasu pełnej inwazji Rosji na Ukrainę. Wówczas jego wizyta – podczas której spotkał się z Witkoffem – została uznana za ważny krok w ocieplaniu się relacji między Kremlem a Białym Domem.
Wcześniej USA nałożyły na Dmitriewa sankcje, jako na „bliskiego współpracownika Putina” i jego rodziny.
W kwietniu rząd USA tymczasowo zniósł sankcje wobec Dmitriewa, aby Departament Stanu mógł wydać mu wizę do USA
