Wysłannik Putina w Stanach Zjednoczonych. Rozmowy o relacjach USA-Rosja trwają

Krótko po ogłoszeniu przez USA zaostrzonych sankcji wobec Rosji, do Stanów Zjednoczonych przybył główny przedstawiciel Rosji ds. gospodarczego dialogu z USA, Kirył Dmitriew.

Publikacja: 24.10.2025 22:27

Kirył Dmitriew

Kirył Dmitriew

Foto: PAP/EPA

Agnieszka Kazimierczuk

W środę wieczorem Stany Zjednoczone ogłosiły decyzję o nałożeniu sankcji na największe rosyjskie spółki naftowe - Rosnieft i Łukoil - oraz ich spółki zależne. Decyzja zapadła wkrótce po tym, jak USA odwołały zapowiadany wcześniej szczyt z Putinem w Budapeszcie. 

Z nieoficjalnych doniesień wynika, że do szczytu nie dojdzie ze względu na odrzucenie przez Rosję możliwości ogłoszenia zawieszenia broni wzdłuż obecnych linii frontu. Moskwa ma domagać się wycofania Ukraińców z kontrolowanej jeszcze przez nich części obwodu donieckiego, oferując w zamian jakieś koncesje w kontrolowanych przez siebie częściach obwodów chersońskiego i zaporoskiego.

Putin lekceważy amerykańskie sankcje

Władimir Putin nazwał amerykańskie sankcje wrogim aktem, który na pewno nie wzmocni stosunków rosyjsko-amerykańskich, które dopiero zaczynają się odbudowywać”.

Przyznał, że  mają one „poważny charakter”, ale jego zdaniem „nie wpłyną znacząco” na stan rosyjskiej gospodarki.

Donald Trump zareagował na to lekceważące stwierdzenie krótko: - Cieszę się, że tak uważa. Zobaczymy za pół roku. 

Rozmowy o relacjach USA-Rosja trwają

Mimo ostatnich zgrzytów w stosunkach między Moskwą i Waszyngtonem do USA przybył  Kirył Dmitriew, szef  Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich  (RDIF) i specjalny wysłannik Kremla.  Ma spotkać się z przedstawicielami administracji Trumpa, „aby kontynuować dyskusje na temat relacji amerykańsko-rosyjskich”.

Jak powiedział Dmitriew,  dialog USA-Rosja będzie kontynuowany pomimo ostatnich nieprzyjaznych kroków”.  W poście opublikowanym w piątek na X, Dmitriew stwierdził, że jego wizyta została „zaplanowana jakiś czas temu na zaproszenie strony amerykańskiej”. Dodał, że dialog między jego krajem a USA jest „kluczowy dla świata i musi być kontynuowany z pełnym zrozumieniem stanowiska Rosji i poszanowaniem jej interesów narodowych”.

Spotkania Dmitriewa w Stanach Zjednoczonych

Dmitriew twierdzi, że „różne siły”, w tym Wielka Brytania i państwa europejskie, próbują storpedować dialog między Putinem a Donaldem Trumpem.

Rosyjski wysłannik nie chciał powiedzieć w rozmowie z agencją Reuters, z kim ma prowadzić rozmowy podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych. 

Portal Axios podał jednak, że Dmitriew ma się spotkać w sobotę w Miami na Florydzie ze Steve'em Witkoffem, a także z sekretarzem stanu USA Marco Rubio, który przebywa obecnie w Izraelu.   

Jak pisze CNN,  w kwietniu Dmitriew został pierwszym rosyjskim urzędnikiem, który odwiedził Waszyngton od czasu pełnej inwazji Rosji na Ukrainę. Wówczas jego wizyta – podczas której spotkał się z Witkoffem – została uznana za ważny krok w ocieplaniu się relacji między Kremlem a Białym Domem.

Wcześniej USA nałożyły na Dmitriewa sankcje, jako na  „bliskiego współpracownika Putina” i jego rodziny.

W kwietniu rząd USA tymczasowo zniósł sankcje wobec Dmitriewa, aby Departament Stanu mógł wydać mu wizę do USA

Źródło: rp.pl

