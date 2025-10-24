Wysłannik Putina w Stanach Zjednoczonych. Rozmowy o relacjach USA-Rosja trwają

W środę wieczorem Stany Zjednoczone ogłosiły decyzję o nałożeniu sankcji na największe rosyjskie spółki naftowe - Rosnieft i Łukoil - oraz ich spółki zależne. Decyzja zapadła wkrótce po tym, jak USA odwołały zapowiadany wcześniej szczyt z Putinem w Budapeszcie.

Reklama Reklama

Z nieoficjalnych doniesień wynika, że do szczytu nie dojdzie ze względu na odrzucenie przez Rosję możliwości ogłoszenia zawieszenia broni wzdłuż obecnych linii frontu. Moskwa ma domagać się wycofania Ukraińców z kontrolowanej jeszcze przez nich części obwodu donieckiego, oferując w zamian jakieś koncesje w kontrolowanych przez siebie częściach obwodów chersońskiego i zaporoskiego.

Putin lekceważy amerykańskie sankcje

Władimir Putin nazwał amerykańskie sankcje wrogim aktem, który na pewno nie wzmocni „stosunków rosyjsko-amerykańskich, które dopiero zaczynają się odbudowywać”.

Przyznał, że mają one „poważny charakter”, ale jego zdaniem „nie wpłyną znacząco” na stan rosyjskiej gospodarki.