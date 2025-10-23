Aktualizacja: 23.10.2025 06:05 Publikacja: 23.10.2025 06:00
Donald Trump i Władimir Putin
O tym, że szczyt może zostać odwołany, spekulowano od poniedziałku, gdy okazało się, że po rozmowie telefonicznej między sekretarzem stanu USA Marco Rubio a szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem nie dojdzie do ich spotkania. Z nieoficjalnych doniesień wynikało, że jest to efekt postawy Rosji, która nie była skłonna zgodzić się na zawieszenie broni wzdłuż obecnej linii frontu, zamiast tego domagając się wycofania Ukraińców z kontrolowanej jeszcze przez nich części Donbasu. W zamian za to Rosja miała być skłonna do jakichś koncesji na rzecz Ukrainy w kontrolowanych przez siebie częściach obwodów zaporoskiego i chersońskiego.
Wcześniej szczyt w Budapeszcie zapowiedział po rozmowie telefonicznej z Putinem sam Trump. We wtorek prezydent USA przyznał jednak, że los szczytu jest niepewny i zapowiedział, że opinia publiczna dowie się o decyzjach w tej sprawie w ciągu dwóch dni.
Dzień później, w czasie rozmowy z dziennikarzami w Białym Domu, przy okazji wizyty w Waszyngtonie sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego, Trump poinformował, że odwołał szczyt. - Po prostu nie wydawało mi się to właściwe - stwierdził.
- Nie wydawało się, że dojdziemy do miejsca, do którego powinniśmy dojść - więc go odwołałem, ale zorganizujemy go w przyszłości – mówił Trump dziennikarzom.
Donald Trump, prezydent USA
Tym samym potwierdziły się doniesienia agencji Reutera i CNN. We wtorek Reuters podał, że przedstawiciel Białego Domu oświadczył, iż w najbliższym czasie „nie ma w planach” spotkania Trumpa z Putinem.
Mimo odwołania szczytu Trump, pytany przez dziennikarzy, czy jego zdaniem Putin chce zakończyć wojnę na Ukrainie, odpowiedział twierdząco. - Myślę, że chcą pokoju, myślę, że obaj (Putin i Wołodymyr Zełenski – red.) chcą pokoju – mówił Trump. - W tym momencie trwa ona niemal od czterech lat. Wchodzimy w czwarty rok. Gdybym był prezydentem, nigdy by się nie zaczęła. Ale, tak, przyszedł czas (by ją zakończyć - red.) - dodał.
W dalszej rozmowie z dziennikarzami Putin wyraził frustrację w związku z wolnym tempem negocjacji z Rosją w kwestii zakończenia wojny.
- Jedyna rzecz, jaką mogę stwierdzić, to że za każdym razem, gdy rozmawiam z Władimirem (Putinem), mamy dobre rozmowy, które nie zmierzają donikąd. One nie zmierzają donikąd - stwierdził.
