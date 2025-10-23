Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Jest decyzja ws. szczytu Donald Trump-Władimir Putin. „Odwołałem go”

Po prostu nie wydawało mi się to właściwe - powiedział w rozmowie z dziennikarzami w Białym Domu prezydent USA Donald Trump informując o odwołaniu szczytu w Budapeszcie, gdzie miał spotkać się z Władimirem Putinem.

Publikacja: 23.10.2025 06:00

Donald Trump i Władimir Putin

Donald Trump i Władimir Putin

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

O tym, że szczyt może zostać odwołany, spekulowano od poniedziałku, gdy okazało się, że po rozmowie telefonicznej między sekretarzem stanu USA Marco Rubio a szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem nie dojdzie do ich spotkania. Z nieoficjalnych doniesień wynikało, że jest to efekt postawy Rosji, która nie była skłonna zgodzić się na zawieszenie broni wzdłuż obecnej linii frontu, zamiast tego domagając się wycofania Ukraińców z kontrolowanej jeszcze przez nich części Donbasu. W zamian za to Rosja miała być skłonna do jakichś koncesji na rzecz Ukrainy w kontrolowanych przez siebie częściach obwodów zaporoskiego i chersońskiego. 

Donald Trump: Odwołałem szczyt z Putinem, ale zorganizujemy go w przyszłości

Wcześniej szczyt w Budapeszcie zapowiedział po rozmowie telefonicznej z Putinem sam Trump. We wtorek prezydent USA przyznał jednak, że los szczytu jest niepewny i zapowiedział, że opinia publiczna dowie się o decyzjach w tej sprawie w ciągu dwóch dni.

Czytaj więcej

Donald Trump
Dyplomacja
USA nakładają nowe sankcje na Rosję. Dotkną spółki naftowe

Dzień później, w czasie rozmowy z dziennikarzami w Białym Domu, przy okazji wizyty w Waszyngtonie sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego, Trump poinformował, że odwołał szczyt. - Po prostu nie wydawało mi się to właściwe - stwierdził. 

- Nie wydawało się, że dojdziemy do miejsca, do którego powinniśmy dojść - więc go odwołałem, ale zorganizujemy go w przyszłości – mówił Trump dziennikarzom.

Reklama
Reklama

 

Za każdym razem, gdy rozmawiam z Władimirem (Putinem), mamy dobre rozmowy, które nie zmierzają donikąd. One nie zmierzają donikąd

Donald Trump, prezydent USA

Tym samym potwierdziły się doniesienia agencji Reutera i CNN. We wtorek Reuters podał, że przedstawiciel Białego Domu oświadczył, iż w najbliższym czasie „nie ma w planach” spotkania Trumpa z Putinem. 

Donald Trump: Myślę, że Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski chcą pokoju

Mimo odwołania szczytu Trump, pytany przez dziennikarzy, czy jego zdaniem Putin chce zakończyć wojnę na Ukrainie, odpowiedział twierdząco. - Myślę, że chcą pokoju, myślę, że obaj (Putin i Wołodymyr Zełenski – red.) chcą pokoju – mówił Trump. - W tym momencie trwa ona niemal od czterech lat. Wchodzimy w czwarty rok. Gdybym był prezydentem, nigdy by się nie zaczęła. Ale, tak, przyszedł czas (by ją zakończyć - red.) - dodał. 

W dalszej rozmowie z dziennikarzami Putin wyraził frustrację w związku z wolnym tempem negocjacji z Rosją w kwestii zakończenia wojny. 

- Jedyna rzecz, jaką mogę stwierdzić, to że za każdym razem, gdy rozmawiam z Władimirem (Putinem), mamy dobre rozmowy, które nie zmierzają donikąd. One nie zmierzają donikąd - stwierdził.

Reklama
Reklama

Więcej informacji wkrótce

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Ukraina Węgry Budapeszt Osoby Władimir Putin Donald Trump

O tym, że szczyt może zostać odwołany, spekulowano od poniedziałku, gdy okazało się, że po rozmowie telefonicznej między sekretarzem stanu USA Marco Rubio a szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem nie dojdzie do ich spotkania. Z nieoficjalnych doniesień wynikało, że jest to efekt postawy Rosji, która nie była skłonna zgodzić się na zawieszenie broni wzdłuż obecnej linii frontu, zamiast tego domagając się wycofania Ukraińców z kontrolowanej jeszcze przez nich części Donbasu. W zamian za to Rosja miała być skłonna do jakichś koncesji na rzecz Ukrainy w kontrolowanych przez siebie częściach obwodów zaporoskiego i chersońskiego. 

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Donald Trump
Dyplomacja
USA nakładają nowe sankcje na Rosję. Dotkną spółki naftowe
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Abd al-Fatah Sisi
Dyplomacja
Wielka chwila Egiptu trwa. Teraz prezydent Sisi podbija Brukselę
Donald Trump i Władimir Putin
Dyplomacja
Co ze szczytem Donald Trump-Władimir Putin? Prezydent USA „nie chce marnować czasu”
Radosław Sikorski i Władimir Putin
Dyplomacja
Polska zmusiłaby samolot z Władimirem Putinem do lądowania?
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Władimir Putin i Donald Trump
Dyplomacja
Szczyt Donald Trump-Władimir Putin w Budapeszcie oddala się?
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Materiał Promocyjny
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Reklama
Reklama
e-Wydanie