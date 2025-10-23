O tym, że szczyt może zostać odwołany, spekulowano od poniedziałku, gdy okazało się, że po rozmowie telefonicznej między sekretarzem stanu USA Marco Rubio a szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem nie dojdzie do ich spotkania. Z nieoficjalnych doniesień wynikało, że jest to efekt postawy Rosji, która nie była skłonna zgodzić się na zawieszenie broni wzdłuż obecnej linii frontu, zamiast tego domagając się wycofania Ukraińców z kontrolowanej jeszcze przez nich części Donbasu. W zamian za to Rosja miała być skłonna do jakichś koncesji na rzecz Ukrainy w kontrolowanych przez siebie częściach obwodów zaporoskiego i chersońskiego.

Donald Trump: Odwołałem szczyt z Putinem, ale zorganizujemy go w przyszłości

Wcześniej szczyt w Budapeszcie zapowiedział po rozmowie telefonicznej z Putinem sam Trump. We wtorek prezydent USA przyznał jednak, że los szczytu jest niepewny i zapowiedział, że opinia publiczna dowie się o decyzjach w tej sprawie w ciągu dwóch dni.

Dzień później, w czasie rozmowy z dziennikarzami w Białym Domu, przy okazji wizyty w Waszyngtonie sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego, Trump poinformował, że odwołał szczyt. - Po prostu nie wydawało mi się to właściwe - stwierdził.

- Nie wydawało się, że dojdziemy do miejsca, do którego powinniśmy dojść - więc go odwołałem, ale zorganizujemy go w przyszłości – mówił Trump dziennikarzom.