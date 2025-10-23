– Sądzę, że przyszedł na to czas. Czekaliśmy długo – mówił Trump w rozmowie z dziennikarzami w Białym Domu dodając, że wydawało mu się, że wojna na Ukrainie zakończy się na długo przed wojną na Bliskim Wschodzie. Na pytanie czy sankcje zmuszą Putina do tego, by usiadł przy stole negocjacyjnym, Trump odparł, że tego nie wie. Podkreślił jednak, że objęte sankcjami spółki należą do największych spółek naftowych na świecie i produkują „mnóstwo ropy” w związku z czym wpływ sankcji na pewno będzie odczuwalny.

– Mam nadzieję, że Putin zacznie zachowywać się rozsądnie. Mam nadzieję, że Wołodymyr Zełenski też będzie rozsądny. Bo do tanga trzeba dwojga. Zobaczymy – podsumował Trump.

Oświadczenie Scotta Bessenta, sekretarza skarbu USA Teraz przyszedł czas na zakończenie zabijania i natychmiastowe zawieszenie broni. Biorąc pod uwagę odmowę zakończenia tej bezsensownej wojny przez prezydenta (Władimira) Putina, Departament Skarbu nakłada sankcje na dwie największe rosyjskie spółki naftowe, które finansują machinę wojenną Kremla. Departament Skarbu jest gotów podjąć kolejne działania, jeśli będą niezbędne, by wesprzeć wysiłki prezydenta Trumpa na rzecz zakończenia kolejnej wojny. Zachęcamy naszych sojuszników, by dołączyli do nas i wdrożyli te sankcje.

UE i Wielka Brytania też uderzają nowymi sankcjami w rosyjski sektor energetyczny

To pierwsze sankcje nałożone na Rosję przez Stany Zjednoczone w czasie drugiej kadencji Donalda Trumpa w Białym Domu. Ich nałożenie zbiega się z zatwierdzeniem przez kraje UE 19. pakietu sankcji wobec Rosji za wywołaną przez nią wojnę przeciw Ukrainie. Sankcje unijne również obejmują rosyjski sektor energetyczny – dotyczą m.in. embarga na import skroplonego gazu z Rosji. 14 października sankcje na Rosnieft i Łukoil nałożyła Wielka Brytania. Sankcje objęły zamrożenie aktywów spółek w Wielkiej Brytanii oraz zakaz świadczenia koncernom brytyjskich usług powierniczych. Sankcjami objęto również 51 tankowców oraz inne przedsiębiorstwa i banki powiązane z koncernami naftowymi i rosyjskim sektorem energetycznym.

W lipcu Trump nałożył dodatkowe, 25-proc. cła na Indie za to, że kraj ten nadal kupuje rosyjską ropę. Prezydent USA nie zdecydował się jednak na nałożenie podobnych ceł na Chiny, które są dziś największym odbiorcą tego surowca z Rosji.

W kontekście sankcji nałożonych na Rosnieft i Łukoil oraz ich spółki zależne Trump wyraził nadzieję, że nie będą one obowiązywały długo.