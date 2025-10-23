„Dziś, na polecenie prezydenta (Donalda) Trumpa, Departament Wojny przeprowadził kolejny atak kinetyczny na jednostkę, której operatorem była Oznaczona Organizacja Terrorystyczna. Kolejny raz nieżyjący już terroryści byli zaangażowani w przemyt narkotyków w rejonie wschodniego Pacyfiku” – napisał w serwisie X sekretarz obrony USA Pete Hegseth (który, decyzją Donalda Trumpa, używa alternatywnej nazwy swojego stanowiska – sekretarz wojny).

Pete Hegseth pisze o atakach na „narkoterrorystów, którzy niszczą amerykańskie miasta”

Hegseth dodał, że zniszczona łódź brała udział w przemycie narkotyków i poruszała się wzdłuż „znanego szlaku przerzutu narkotyków”, a na jej pokładzie – jak napisał w serwisie X sekretarz obrony – znajdowały się narkotyki. Do ataku miało dojść na wodach międzynarodowych, a wszystkie trzy osoby znajdujące się na pokładzie łodzi zginęły.

Hegseth zapowiedział kolejne takie ataki. „To nie są po prostu przemytnicy narkotyków – to są narkoterroryści, którzy sprowadzają śmierć i zniszczenie na nasze miasta. To (...) »Al-Kaida« na naszej półkuli, nie unikną sprawiedliwości. Znajdziemy ich i zabijemy, dopóki zagrożenie dla narodu amerykańskiego nie zostanie wyeliminowane” – zapowiedział sekretarz obrony.