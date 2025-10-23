Rzeczpospolita
USA rozszerzają wojnę z narkobiznesem. Ataki na Pacyfiku, celem „Al Kaida ich półkuli”

Amerykańska armia zaatakowała w środę kolejną łódź w rejonie wschodniego Pacyfiku - i był to drugi taki atak w ciągu dwóch dni. USA informują, że atakowane są jednostki należące do organizacji określonych przez władze w Waszyngtonie jako terrorystyczne, zajmujących się narkobiznesem.

Publikacja: 23.10.2025 08:01

Pete Hegseth

Pete Hegseth

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

„Dziś, na polecenie prezydenta (Donalda) Trumpa, Departament Wojny przeprowadził kolejny atak kinetyczny na jednostkę, której operatorem była Oznaczona Organizacja Terrorystyczna. Kolejny raz nieżyjący już terroryści byli zaangażowani w przemyt narkotyków w rejonie wschodniego Pacyfiku” – napisał w serwisie X sekretarz obrony USA Pete Hegseth (który, decyzją Donalda Trumpa, używa alternatywnej nazwy swojego stanowiska – sekretarz wojny). 

Pete Hegseth pisze o atakach na „narkoterrorystów, którzy niszczą amerykańskie miasta”

Hegseth dodał, że zniszczona łódź brała udział w przemycie narkotyków i poruszała się wzdłuż „znanego szlaku przerzutu narkotyków”, a na jej pokładzie – jak napisał w serwisie X sekretarz obrony – znajdowały się narkotyki. Do ataku miało dojść na wodach międzynarodowych, a wszystkie trzy osoby znajdujące się na pokładzie łodzi zginęły. 

Czytaj więcej

Nicolás Maduro
Polityka
Donald Trump chce odsunięcia Nicolása Maduro

Hegseth zapowiedział kolejne takie ataki. „To nie są po prostu przemytnicy narkotyków – to są narkoterroryści, którzy sprowadzają śmierć i zniszczenie na nasze miasta. To (...) »Al-Kaida« na naszej półkuli, nie unikną sprawiedliwości. Znajdziemy ich i zabijemy, dopóki zagrożenie dla narodu amerykańskiego nie zostanie wyeliminowane” – zapowiedział sekretarz obrony. 

Dzień wcześniej, w innym takim ataku, zginęły dwie osoby. Hegseth umieścił w serwisie X nagrania ilustrujące oba ataki. 

Od 2 września, czyli od dnia rozpoczęcia wojny z narkobiznesem amerykańska armia zniszczyła dziewięć łodzi, które miały należeć do przemytników narkotyków. Pierwsze siedem ataków miały miejsce na wodach Morza Karaibskiego, dwa ostatnie były pierwszymi, do których doszło na wodach Pacyfiku. 

Donald Trump: Jesteśmy gotowi do ataków na lądzie

Prezydent USA Donald Trump twierdzi, że ma prawo do nakazywania armii USA ataków na łodzie należące do przemytników narkotyków na wodach międzynarodowych. Nie wykluczył jednak, że zwróci się do Kongresu z prośbą o autoryzację takich ataków, gdyby armia USA miała przeprowadzać je na lądzie. Media informowały wcześniej, że administracja USA rozważa ataki na cele na terytorium Wenezueli – do ataków takich Amerykanie mogliby użyć dronów. 

– Możemy to robić, a jeśli będziemy to robić na lądzie, mogę zwrócić się do Kongresu – mówił w środę Trump w czasie rozmowy z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym. Trump przekonywał też, że jego administracja jest „w pełni przygotowana”, by rozszerzyć działania wymierzone w narkobiznes o ataki na lądzie. 

Jak dotąd w wojnie USA z narkobiznesem na wodach Morza Karaibskiego i Pacyfiku zginęło 37 osób. USA nie przedstawiają dowodów, że osoby te są uzbrojone lub że stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa USA, co usprawiedliwiłoby użycie przeciwko nim sił zbrojnych. 

Już nie tylko Wenezuela na celowniku władz USA w wojnie z narkobiznesem

W ubiegłym tygodniu dwie osoby przeżyły jeden z amerykańskich ataków na łódź w rejonie Morza Karaibskiego – osoby te zostały poddane repatriacji do Ekwadoru i Kolumbii. Rząd Ekwadoru poinformował następnie, że nie ma dowodów, by mężczyzna, który przeżył atak – Andrés Fernando Tufiño – był zaangażowany w działalność stanowiącą naruszenie prawa. Z kolei mężczyzna, który trafi do Kolumbii, przebywa cały czas w szpitalu. W ostatnim czasie doszło do wzrostu napięcia w relacjach USA z Kolumbią, po tym jak Trump nazwał prezydenta tego ostatniego kraju, Gustavo Petro, „złym człowiekiem”. Trump ostrzegał, że USA mogą podjąć działania przeciwko Kolumbii i określił Petro mianem „handlarza narkotyków”, który „zachęca do masowej produkcji narkotyków w całej Kolumbii”. W przeszłości Kolumbia była jednym z najbliższych sojuszników USA w tej części świata. 

Władze USA szacują, że większość kokainy, która trafia do USA, trafia tam szlakiem przez Pacyfik. Zarówno Kolumbia, jak i Ekwador mają dostęp do Pacyfiku – inaczej niż Wenezuela. 

Czytaj więcej

Nicolas Maduro i Pam Bondi
Polityka
USA oferują 50 mln dolarów za pomoc w aresztowaniu prezydenta Wenezueli

W ramach walki z narkobiznesem USA skierowały w rejon Morza Karaibskiego ok. 10 tysięcy żołnierzy na pokładach ośmiu okrętów, w tym okrętów desantowych. Ponadto Trump skierował na Portoryko myśliwce piątej generacji F-35, które miały wesprzeć walkę z przemytnikami narkotyków. Władze USA oskarżyły Nicolása Maduro o wspieranie przemytu narkotyków i kierowanie kartelem narkotykowym. Departament Stanu USA oferuje za pomoc w ujęciu Maduro 50 mln dolarów - tyle, ile w przeszłości oferowano za pomoc w ujęciu Osamy bin Ladena. 

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Ameryka Południowa Wenezuela Osoby Nicolás Maduro Donald Trump

