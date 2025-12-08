Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Grupa uderzeniowa chińskiego lotniskowca w pobliżu Japonii. Jest reakcja Tokio

Grupa uderzeniowa chińskiego lotniskowca Liaoning pojawiła się w weekend w pobliżu japońskiej wyspy Okinawa, żeglując w stronę wschodniego Pacyfiku. W pobliżu Japonii chińska marynarka wojenna prowadzić miała intensywne działania powietrzne.

Publikacja: 08.12.2025 07:17

Chiński lotniskowiec Liaoning

Chiński lotniskowiec Liaoning

Foto: Joint Staff Office of the Defense Ministry of Japan/HANDOUT via REUTERS

Artur Bartkiewicz

Do incydentu doszło w czasie, gdy stosunki między Chinami a Japonią pozostają bardzo napięte, po wypowiedziach premier Japonii Sanae Takaichi, która w listopadzie, na forum parlamentu stwierdziła, że ewentualna inwazja Chin na Tajwan stanowiłaby „zagrożenie egzystencjalne” dla Japonii, dlatego Tokio mogłoby wówczas zdecydować się na działania militarne.

Czytaj więcej

Lai Ching-te zjadł sushi w geście solidarności z Japonią
Dyplomacja
Prezydent Tajwanu poszedł na sushi, by wesprzeć Japonię w jej sporze z Chinami

Chińskie myśliwce kierowały wiązki radarowe w stronę japońskich myśliwców?

Chiny odebrały tę wypowiedź jako ingerencję w ich wewnętrzną politykę (Pekin uważa Tajwan za zbuntowaną prowincję i integralną część Państwa Środka) oraz zarzuciły Takaichi powrót do militarystycznej retoryki z czasów poprzedzających inwazję Cesarstwa Japonii na Chiny w latach 30-tych XX wieku. Pekin żądał od Takaichi, by ta wycofała się ze swoich słów, ale japońska premier – choć zadeklarowała, że nie będzie więcej publicznie wypowiadać się na temat Tajwanu – nie zdecydowała się na taki krok podkreślając jedynie, że jej wypowiedź jest zgodna z polityką prowadzoną przez wcześniejsze rządy Japonii. W reakcji na słowa Takaichi Chiny zawiesiły m.in. wznowienie eksportu japońskich owoców morza oraz zaapelowały do swoich obywateli, aby unikali odwiedzin w Japonii. 

W weekend, w czasie gdy grupa uderzeniowa lotniskowca Liaoning pojawiła się w pobliżu Okinawy, doszło do ok. 100 startów i lądowań samolotów znajdujących się na pokładzie lotniskowca. O aktywności chińskiego lotniska poinformowały japońskie Siły Samoobrony (zgodnie z pacyfistyczną konstytucją narzuconą Japonii po II wojnie światowej przez USA kraj ten nie posiada regularnej armii – Siły Samoobrony nie dysponują, co do zasady, bronią stricte ofensywną). 

Tajwan i jego peryferyjne wyspy

Tajwan i jego peryferyjne wyspy

Foto: PAP

Reklama
Reklama

W związku z aktywnością chińskiego lotniskowca w pobliżu Okinawy MSZ Japonii wezwało w niedzielę ambasadora Chin, Wu Jianghao, aby przekazać mu protest w związku z „groźną” aktywnością chińskiej marynarki wojennej. Chińskie myśliwce miały kierować wiązki radarowe w stronę japońskich myśliwców, które monitorowały aktywność chińskiego lotniskowca. Kierowanie przez myśliwiec wiązki radarowej w stronę innego samolotu może być potraktowane jako zapowiedź ataku, co może zmusić „wzięty na cel” samolot do wykonania manewrów unikowych. 

Chińska ambasada zaprzeczyła oskarżeniom Tokio twierdząc, że to japońskie samoloty zachowywały się niebezpiecznie podlatując zbyt blisko lotniskowca Liaoning w czasie, gdy jego załoga uczestniczyła w ćwiczeniach. Lotniskowcowi towarzyszyły trzy niszczyciele. 

„Chiny stanowczo domagają się, aby Japonia zaprzestała oczerniania i zniesławiania (Chin) (...) oraz zapobiegła ponownemu wystąpieniu podobnych incydentów” - głosi oświadczenie chińskiej ambasady w Tokio. 

Japonia: Będziemy nadal monitorować ruchy chińskich sił

Oskarżenia Chin odrzucił z kolei szef kancelarii japońskiej premier Minoru Kihara. Kihara zapewnił, że Japonia swoimi działaniami nie stwarzała zagrożenia dla chińskich samolotów. Dodał, że Tokio będzie nadal monitorować ruchy chińskich sił na wodach wokół swojego terytorium. 

Tajwan znajduje się zaledwie ok. 110 km od położonej najbardziej na zachód wyspy wchodzącej w skład archipelagu, w którym znajduje się Okinawa. Na Okinawie stacjonuje ok. 25 tys. żołnierzy USA.

Donald Trump, który w kwietniu 2026 roku ma odwiedzić Pekin, w czasie rozmowy telefonicznej miał apelować do Takaichi, aby nie zaogniała ona konfliktu z Chinami. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Chiny Japonia Osoby Donald Trump Sanae Takaichi
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski
Dyplomacja
Trump mówi, że jest „nieco rozczarowany” Zełenskim. Chodzi o plan pokojowy
Karol Nawrocki i Viktor Orbán
Dyplomacja
Sondaż: Jak Polacy oceniają odwołanie przez Nawrockiego spotkania z Orbánem?
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz i prezydent USA Donald Trump podczas szczytu poświęconego Gazie w Sz
Dyplomacja
Friedrich Merz ratuje Ukrainę przed USA
Władimir Putin
Dyplomacja
Władimir Putin: Rosja zajmie Donbas - tak lub inaczej
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Donald Trump
Dyplomacja
Trump: Witkoff i Kushner uważają, że Władimir Putin chce zakończyć wojnę
Jak rozwiązać problem rosnącej góry ubrań
Materiał Promocyjny
Jak rozwiązać problem rosnącej góry ubrań
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama