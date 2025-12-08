Aktualizacja: 08.12.2025 07:39 Publikacja: 08.12.2025 07:17
Chiński lotniskowiec Liaoning
Foto: Joint Staff Office of the Defense Ministry of Japan/HANDOUT via REUTERS
Do incydentu doszło w czasie, gdy stosunki między Chinami a Japonią pozostają bardzo napięte, po wypowiedziach premier Japonii Sanae Takaichi, która w listopadzie, na forum parlamentu stwierdziła, że ewentualna inwazja Chin na Tajwan stanowiłaby „zagrożenie egzystencjalne” dla Japonii, dlatego Tokio mogłoby wówczas zdecydować się na działania militarne.
Czytaj więcej
Prezydent Tajwanu Lai Ching-te zdecydował się zjeść sushi z importowanych z Japonii produktów na...
Chiny odebrały tę wypowiedź jako ingerencję w ich wewnętrzną politykę (Pekin uważa Tajwan za zbuntowaną prowincję i integralną część Państwa Środka) oraz zarzuciły Takaichi powrót do militarystycznej retoryki z czasów poprzedzających inwazję Cesarstwa Japonii na Chiny w latach 30-tych XX wieku. Pekin żądał od Takaichi, by ta wycofała się ze swoich słów, ale japońska premier – choć zadeklarowała, że nie będzie więcej publicznie wypowiadać się na temat Tajwanu – nie zdecydowała się na taki krok podkreślając jedynie, że jej wypowiedź jest zgodna z polityką prowadzoną przez wcześniejsze rządy Japonii. W reakcji na słowa Takaichi Chiny zawiesiły m.in. wznowienie eksportu japońskich owoców morza oraz zaapelowały do swoich obywateli, aby unikali odwiedzin w Japonii.
W weekend, w czasie gdy grupa uderzeniowa lotniskowca Liaoning pojawiła się w pobliżu Okinawy, doszło do ok. 100 startów i lądowań samolotów znajdujących się na pokładzie lotniskowca. O aktywności chińskiego lotniska poinformowały japońskie Siły Samoobrony (zgodnie z pacyfistyczną konstytucją narzuconą Japonii po II wojnie światowej przez USA kraj ten nie posiada regularnej armii – Siły Samoobrony nie dysponują, co do zasady, bronią stricte ofensywną).
Tajwan i jego peryferyjne wyspy
Foto: PAP
W związku z aktywnością chińskiego lotniskowca w pobliżu Okinawy MSZ Japonii wezwało w niedzielę ambasadora Chin, Wu Jianghao, aby przekazać mu protest w związku z „groźną” aktywnością chińskiej marynarki wojennej. Chińskie myśliwce miały kierować wiązki radarowe w stronę japońskich myśliwców, które monitorowały aktywność chińskiego lotniskowca. Kierowanie przez myśliwiec wiązki radarowej w stronę innego samolotu może być potraktowane jako zapowiedź ataku, co może zmusić „wzięty na cel” samolot do wykonania manewrów unikowych.
Chińska ambasada zaprzeczyła oskarżeniom Tokio twierdząc, że to japońskie samoloty zachowywały się niebezpiecznie podlatując zbyt blisko lotniskowca Liaoning w czasie, gdy jego załoga uczestniczyła w ćwiczeniach. Lotniskowcowi towarzyszyły trzy niszczyciele.
„Chiny stanowczo domagają się, aby Japonia zaprzestała oczerniania i zniesławiania (Chin) (...) oraz zapobiegła ponownemu wystąpieniu podobnych incydentów” - głosi oświadczenie chińskiej ambasady w Tokio.
Oskarżenia Chin odrzucił z kolei szef kancelarii japońskiej premier Minoru Kihara. Kihara zapewnił, że Japonia swoimi działaniami nie stwarzała zagrożenia dla chińskich samolotów. Dodał, że Tokio będzie nadal monitorować ruchy chińskich sił na wodach wokół swojego terytorium.
Tajwan znajduje się zaledwie ok. 110 km od położonej najbardziej na zachód wyspy wchodzącej w skład archipelagu, w którym znajduje się Okinawa. Na Okinawie stacjonuje ok. 25 tys. żołnierzy USA.
Donald Trump, który w kwietniu 2026 roku ma odwiedzić Pekin, w czasie rozmowy telefonicznej miał apelować do Takaichi, aby nie zaogniała ona konfliktu z Chinami.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Wołodymyr Zełenski nie przeczytał jeszcze propozycji planu pokojowego - mówił prezydent USA Donald Trump przed u...
„Karol Nawrocki zrezygnował z zaplanowanego spotkania z Viktorem Orbánem, po tym jak premier Węgier spotkał się...
Donald Trump zapowiada przejęcie zamrożonych w Belgii rosyjskich rezerw walutowych. Kanclerz chce go uprzedzić i...
Przywódca Rosji Władimir Putin w wywiadzie udzielonym India Today oświadczył, że Rosja „wyzwoli (w rzeczywistośc...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Donald Trump, który został poinformowany telefonicznie przez specjalnego wysłannika prezydenta USA ds. Bliskiego...
Większość konsumentów popiera nałożenie na wytwórców tekstyliów odpowiedzialności za cały cykl życia produktu. Tak wynika z naszego raportu – mówi Magdalena Dziczek, ekspertka ds. rozszerzonej odpowiedzialności producenta w firmie RLG w Polsce.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas