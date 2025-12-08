Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

10 min. 46 sek.

Polskie bombki podbijają świat, Netflix przejmuje WBD i spór o przyszłość NATO

Polska staje się potęgą w eksporcie bombek, Netflix szykuje przejęcie Warner Bros Discovery, a Waszyngton chce przekazać Europie przywództwo w NATO. Londyn z kolei deklaruje gotowość wykorzystania rosyjskich aktywów.

Publikacja: 08.12.2025 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama
Reklama

Polska bombkami stoi i zdobywa światowe rynki

Według danych Akcenty przygotowanych dla „Rzeczpospolitej”, Polska wskoczyła na drugie miejsce wśród europejskich eksporterów bombek, wyprzedzając Niemcy. W 2024 r. wartość eksportu wyniosła 85 mln euro, co oznacza 17-procentowy wzrost rdr. Polskie ozdoby trafiają nie tylko do Europy, lecz także do USA i Australii. Liderem globalnego rynku pozostają jednak Chiny – z eksportem wartym 5,5 mld euro, odpowiadającym za 83 proc. światowej sprzedaży. Małgorzata Wierzbicka z Erli zwraca uwagę, że przewaga Chin to efekt niższych cen, sprawnej logistyki i rozwoju platform Temu oraz Shein. W internecie dominują tańsze i mniej ryzykowne w transporcie bombki plastikowe, podczas gdy szklane wciąż najlepiej sprzedają się stacjonarnie.

Netflix przejmuje Warner Bros Discovery za 72 mld dol.

Netflix poinformował o porozumieniu w sprawie zakupu studiów telewizyjnych, filmowych oraz platform streamingowych Warner Bros Discovery, w tym HBO Max. Wartość transakcji to 72 mld dol. Branża filmowa ostrzega, że może to pogłębić kryzys kin, ponieważ Ted Sarandos popiera równoczesne premiery w kinach i na platformach, bez okresu wyłączności dla multipleksów. Umowa nie obejmie segmentu telewizyjnego – m.in. CNN i TVN. Na przejęcie Netflix musi uzyskać zgodę regulatorów i akcjonariuszy WBD.

Czytaj więcej

Netflix kupuje studia i dział streamingowy Warner Bros. Discovery. Potężna transakcja
Media
Netflix kupuje studia i dział streamingowy Warner Bros. Discovery. Potężna transakcja
Reklama
Reklama

Waszyngton chce przekazać Europie przywództwo w NATO

Jak informuje Reuters, USA planują przekazać Europie odpowiedzialność za większość zdolności obronnych NATO do 2027 r. Pentagon sygnalizuje, że to Europa powinna w większym stopniu odpowiadać za wywiad, logistykę i zaopatrzenie. Europejscy urzędnicy twierdzą jednak, że jest to nierealistyczne – brakuje odpowiednich zasobów, a część amerykańskich zdolności nie ma dziś w Europie odpowiednika. W Polsce narasta obawa, że zmiana strategii USA oraz sygnały z otoczenia Donalda Trumpa mogą oznaczać słabnące zaangażowanie Waszyngtonu w bezpieczeństwo regionu.

Czytaj więcej

Wizja Trumpa czyli Putina
Polityka
Wizja Trumpa czyli Putina

Londyn gotów wykorzystać rosyjskie aktywa na rzecz Ukrainy

„The Times” informuje, że rząd Wielkiej Brytanii przygotowuje się do przekazania 8 mld funtów zamrożonych rosyjskich aktywów na wsparcie Ukrainy. Decyzję przyspieszyło śledztwo potwierdzające, że Władimir Putin zlecił zamach na Siergieja Skripala na terytorium Zjednoczonego Królestwa. Londyn podkreśla, że Rosja stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa i dobrobytu Brytyjczyków.

Czytaj więcej

Keir Starmer, premier Wielkiej Brytanii
Biznes
Szybka decyzja Londynu. Aktywa z lodówki trafią na Ukrainę

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Media Telewizja TVN Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Wielka Brytania Londyn Film Platformy Streamingowe Netflix Święta Handel Organizacje NATO Firmy Gospodarka biznes USA Warner Bros Discovery Temu Shein Obronność

Powiązane

System Arche dostępny też dla drobnych inwestorów. Wystarczy 10 tys. zł
Materiał Promocyjny
System Arche dostępny też dla drobnych inwestorów. Wystarczy 10 tys. zł
Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzysząc
Biznes
Nadchodzi Europejski Kongres Gospodarczy 2026. Dialog w centrum uwagi
Keir Starmer, premier Wielkiej Brytanii
Biznes
Szybka decyzja Londynu. Aktywa z lodówki trafią na Ukrainę
Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (L) i wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski (
Biznes
„Lex Huawei” po pierwszym czytaniu w Sejmie. Są wyniki głosowania
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
Elektryfikacja flot do 2030? Australia odcina młodych od social mediów

10 min. 0 sek.

Prawie półtora miliarda złotych więcej na gwarancje dla polskich przedsiębiorstw
Biznes
Prawie półtora miliarda złotych więcej na gwarancje dla polskich przedsiębiorstw
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
Polacy o zamożności kraju, rozmowy USA–Rosja i obniżka stóp procentowych

10 min. 9 sek.

Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji
Biznes
Krzysztof Gawkowski: Państwo musi nałożyć chomąto na głupotę
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama