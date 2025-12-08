10 min. 46 sek.

Polskie bombki podbijają świat, Netflix przejmuje WBD i spór o przyszłość NATO

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Polska bombkami stoi i zdobywa światowe rynki

Według danych Akcenty przygotowanych dla „Rzeczpospolitej”, Polska wskoczyła na drugie miejsce wśród europejskich eksporterów bombek, wyprzedzając Niemcy. W 2024 r. wartość eksportu wyniosła 85 mln euro, co oznacza 17-procentowy wzrost rdr. Polskie ozdoby trafiają nie tylko do Europy, lecz także do USA i Australii. Liderem globalnego rynku pozostają jednak Chiny – z eksportem wartym 5,5 mld euro, odpowiadającym za 83 proc. światowej sprzedaży. Małgorzata Wierzbicka z Erli zwraca uwagę, że przewaga Chin to efekt niższych cen, sprawnej logistyki i rozwoju platform Temu oraz Shein. W internecie dominują tańsze i mniej ryzykowne w transporcie bombki plastikowe, podczas gdy szklane wciąż najlepiej sprzedają się stacjonarnie.

Netflix przejmuje Warner Bros Discovery za 72 mld dol.

Netflix poinformował o porozumieniu w sprawie zakupu studiów telewizyjnych, filmowych oraz platform streamingowych Warner Bros Discovery, w tym HBO Max. Wartość transakcji to 72 mld dol. Branża filmowa ostrzega, że może to pogłębić kryzys kin, ponieważ Ted Sarandos popiera równoczesne premiery w kinach i na platformach, bez okresu wyłączności dla multipleksów. Umowa nie obejmie segmentu telewizyjnego – m.in. CNN i TVN. Na przejęcie Netflix musi uzyskać zgodę regulatorów i akcjonariuszy WBD.