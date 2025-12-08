10 min. 46 sek.
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Według danych Akcenty przygotowanych dla „Rzeczpospolitej”, Polska wskoczyła na drugie miejsce wśród europejskich eksporterów bombek, wyprzedzając Niemcy. W 2024 r. wartość eksportu wyniosła 85 mln euro, co oznacza 17-procentowy wzrost rdr. Polskie ozdoby trafiają nie tylko do Europy, lecz także do USA i Australii. Liderem globalnego rynku pozostają jednak Chiny – z eksportem wartym 5,5 mld euro, odpowiadającym za 83 proc. światowej sprzedaży. Małgorzata Wierzbicka z Erli zwraca uwagę, że przewaga Chin to efekt niższych cen, sprawnej logistyki i rozwoju platform Temu oraz Shein. W internecie dominują tańsze i mniej ryzykowne w transporcie bombki plastikowe, podczas gdy szklane wciąż najlepiej sprzedają się stacjonarnie.
Netflix poinformował o porozumieniu w sprawie zakupu studiów telewizyjnych, filmowych oraz platform streamingowych Warner Bros Discovery, w tym HBO Max. Wartość transakcji to 72 mld dol. Branża filmowa ostrzega, że może to pogłębić kryzys kin, ponieważ Ted Sarandos popiera równoczesne premiery w kinach i na platformach, bez okresu wyłączności dla multipleksów. Umowa nie obejmie segmentu telewizyjnego – m.in. CNN i TVN. Na przejęcie Netflix musi uzyskać zgodę regulatorów i akcjonariuszy WBD.
Jak informuje Reuters, USA planują przekazać Europie odpowiedzialność za większość zdolności obronnych NATO do 2027 r. Pentagon sygnalizuje, że to Europa powinna w większym stopniu odpowiadać za wywiad, logistykę i zaopatrzenie. Europejscy urzędnicy twierdzą jednak, że jest to nierealistyczne – brakuje odpowiednich zasobów, a część amerykańskich zdolności nie ma dziś w Europie odpowiednika. W Polsce narasta obawa, że zmiana strategii USA oraz sygnały z otoczenia Donalda Trumpa mogą oznaczać słabnące zaangażowanie Waszyngtonu w bezpieczeństwo regionu.
„The Times” informuje, że rząd Wielkiej Brytanii przygotowuje się do przekazania 8 mld funtów zamrożonych rosyjskich aktywów na wsparcie Ukrainy. Decyzję przyspieszyło śledztwo potwierdzające, że Władimir Putin zlecił zamach na Siergieja Skripala na terytorium Zjednoczonego Królestwa. Londyn podkreśla, że Rosja stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa i dobrobytu Brytyjczyków.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
