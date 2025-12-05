Rzeczpospolita
Netflix kupuje studia i dział streamingowy Warner Bros. Discovery. Potężna transakcja

W piątek dwa amerykańskie giganty porozumiały się w sprawie długo oczekiwanej transakcji, która odmieni branżę medialną. Netflix poinformował, że zgodził się na zakup studiów telewizyjnych i filmowych oraz działu streamingowego Warner Bros. Discovery za 72 mld dolarów.

Publikacja: 05.12.2025 13:35

Foto: Gabby Jones/Bloomberg

Alicja Podskoczy

Jak pisaliśmy, w czwartek, 4 grudnia, Netflix zaczął prowadzić wyłączne rozmowy w sprawie zakupu studiów filmowych i telewizyjnych Warner Bros. Discovery wraz z ich działami streamingowymi. W piątek giganty miały ostatecznie porozumieć się w sprawie najważniejszej transakcji roku dla branży medialnej.

Netflix ogłosił, że przejmie aktywa Warner Bros. Discovery za 72 mld dolarów. Akcje Warner Bros. Discovery zamknęły czwartkową sesję na poziomie 24,5 dolara, co daje spółce wycenę rynkową w wysokości 61 mld dolarów.

27 listopada miała miejsce premiera czterech pierwszych odcinków ostatniego sezonu „Stranger Things”
IT
Premiera tego serialu doprowadziła do awarii Netfliksa. Kiedy kolejne odcinki?

Netflix wygrał tym samym wyścig o swojego kluczowego rywala w branży streamingowej. Wśród zainteresowanych zakupem aktywów Warner Bros. Discovery wymieniani byli między innymi Paramount Skydance i bliska prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi rodzina Ellisonów, kontrolująca informatyczną spółkę Oracle.

Potężny cios dla kin. Netflix przejmuje aktywa Warner Bros. Discovery

Jak zauważają amerykańskie media, transakcja ta może znacząco wpłynąć na całą branżę – i pogorszyć sytuację kin. Netflix, który jako pionier streamingu dokonał rewolucji na rynku medialnym, przejmie kontrolę nad jednymi z najcenniejszych i najstarszych aktywów Hollywood. Warner Bros. Discovery jest bowiem właścicielem HBO Max, posiadającego tak popularne franczyzy jak „DC Comics”, „Gra o Tron” czy „Harry Potter”.

Siedziba Warner Bros. Discovery w Nowym Jorku
Media
Znowu gorąco wokół właściciela TVN. Potencjalny nabywca ułożył się z Trumpem

Netflix znany jest ze swojej niechęci do tradycyjnego modelu dystrybucji kinowej, która jego zdaniem nie odpowiada obecnym realiom. Współdyrektor generalny Netfliksa Ted Sarandos twierdzi, że premiera filmu powinna odbywać się w tym samym czasie w platformach streamingowych i kinach – bez nadania kinom przywileju pierwszeństwa w wyświetlaniu nowej ekranizacji. Jeśli Netflix przejmie Warner Bros. Discovery, filmy HBO Max również mogłyby wpaść od razu do internetu, co stanowiłoby kolejny silny cios w kina, zmagające się z odpływem widzów.

Jak zauważa jednak agencja Reutera, umowa ta prawdopodobnie spotka się z wnikliwą kontrolą antymonopolową w Europie i USA, ponieważ dałaby największemu serwisowi streamingowemu na świecie władzę nad rywalem, który może pochwalić się prawie 130 milionami subskrybentów.

Czy Netflix przejmie TVN? 

Transakcja może mieć również znaczenie dla polskiej branży medialnej, Warner Bros. Discovery jest bowiem właścicielem TVN. Z obecnych informacji wynika jednak, że Netflix podpisał umowę na przejęcie części Warner Bros. Discovery zawierającą studia filmowe i telewizyjne oraz platformy streamingowe (HBO Max), ale nie kanały telewizyjne, takie jak TVN i CNN. Kontrolę nad nimi ma w dalszym ciągu sprawować spółka Discovery Global.

Źródło: rp.pl, Reuters

Film Platformy Streamingowe Netflix Firmy Warner Bros Discovery
