Jak pisaliśmy, w czwartek, 4 grudnia, Netflix zaczął prowadzić wyłączne rozmowy w sprawie zakupu studiów filmowych i telewizyjnych Warner Bros. Discovery wraz z ich działami streamingowymi. W piątek giganty miały ostatecznie porozumieć się w sprawie najważniejszej transakcji roku dla branży medialnej.

Netflix ogłosił, że przejmie aktywa Warner Bros. Discovery za 72 mld dolarów. Akcje Warner Bros. Discovery zamknęły czwartkową sesję na poziomie 24,5 dolara, co daje spółce wycenę rynkową w wysokości 61 mld dolarów.

Netflix wygrał tym samym wyścig o swojego kluczowego rywala w branży streamingowej. Wśród zainteresowanych zakupem aktywów Warner Bros. Discovery wymieniani byli między innymi Paramount Skydance i bliska prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi rodzina Ellisonów, kontrolująca informatyczną spółkę Oracle.

Potężny cios dla kin. Netflix przejmuje aktywa Warner Bros. Discovery

Jak zauważają amerykańskie media, transakcja ta może znacząco wpłynąć na całą branżę – i pogorszyć sytuację kin. Netflix, który jako pionier streamingu dokonał rewolucji na rynku medialnym, przejmie kontrolę nad jednymi z najcenniejszych i najstarszych aktywów Hollywood. Warner Bros. Discovery jest bowiem właścicielem HBO Max, posiadającego tak popularne franczyzy jak „DC Comics”, „Gra o Tron” czy „Harry Potter”.