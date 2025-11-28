Aktualizacja: 28.11.2025 20:43 Publikacja: 28.11.2025 20:21
Joel Edgerton
Foto: REUTERS/Mario Anzuoni
Piękny film. I zaskakujący. Rzadko takie historie trafiają na platformy. „Sny o pociągach” nie kuszą widza szybką akcją, romansami, zagadkami kryminalnymi. To opowieść o bardzo zwyczajnym życiu bardzo zwyczajnego człowieka. W Idaho – bardzo zwyczajnym miejscu, z dala od blichtru Nowego Jorku i Los Angeles.
Akcja filmu toczy się na początku XX wieku. Jego bohater Robert Grainier nigdy nie miał lekko. Był sierotą, nawet nie pamiętał swoich rodziców. Jako młody chłopiec zarabiał przy budowie kolei. Poznał smak szczęścia, gdy na jego drodze stanęła Gladys – śliczna dziewczyna, z którą się ożenił. Dla niej zbudował dom, w którym pojawiła się też malutka córeczka. Ale ten czas nie trwał długo. Robert zarabiał przy wyrębie drzew, chcieli kiedyś z Gladys otworzyć własny tartak. Po powrocie z jednego ze swoich dłuższych wyjazdów do roboty zastał tylko zgliszcza wypalonego podczas pożaru lasu domu. Kobieta i dziecko zaginęły. Zniknęły bez śladu. Rozpacz, ale przecież życie toczy się dalej. Grainer wybudował nową, małą chatę tylko dla siebie i swojej samotności.
Joel Edgerton
– On się nigdy potem z nikim nie związał – mówi odtwórca głównej roli Joel Edgerton. – Ja sam mam w rodzinie osoby, które postąpiły podobnie. Ale i takie, które weszły w kolejny związek. Nie oceniam nikogo. Jest jednak coś niezwykłego i godnego w ludziach, którzy są wierni dawnej miłości i decydują się nie wyruszać w kolejną podróż. Jakby to było wszystko, czego kiedykolwiek potrzebowali, a pamięć osoby, która odeszła, była czymś wyjątkowym.
Film Clinta Bentleya staje się opowieścią o życiu wśród wspomnień. Czasem pięknych, czasem trudnych, jak wtedy, gdy Grainier był świadkiem brutalnego morderstwa chińskiego robotnika i nie zareagował. Nie stanął w jego obronie.
„Sny o pociągach” to historia 80 lat życia człowieka, ale też 80 lat życia kraju. Jest tu zaduma nad czasem, nad zmieniającym się światem. Pożegnanie z wyznaczanym przez rytm natury porządkiem, który już nigdy nie wróci. Skończy się razem z Robertem i innymi, podobnymi do niego ludźmi. Jest tu również refleksja nad prostym szczęściem, ale też przemijaniem, samotnością, stratą. Nad tym, co w życiu ważne. Wreszcie nad odchodzeniem. I oczywiście wielki hołd dla natury, dla piękna naturalnego świata, tak brutalnie niszczonego przez człowieka.
Czytaj więcej
Na zakończonym 22 listopada toruńskim festiwalu główna nagroda przypadła Judith Kaufmann za zdjęc...
Clint Bentley zaadaptował powieść Denisa Johnsona „Sny o pociągach” z 2011 r. (wydaną również w Polsce). Jego film przywołuje chwilami nastroje obrazów Terrence’a Malicka, piękne zdjęcia zrobił Adolpho Veloso. Przez całość prowadzi głos narratora, ale najwięcej wnosi tu Joel Edgerton. Jego Grainier bywa szczęśliwy, namiętny, załamany. W miarę upływu czasu z pokorą zaczyna przyjmować to, co niesie życie. A sekwencje w mieście przypominają jeszcze dobitniej, jak świat idzie naprzód i jak trzeba cenić chwile. Sam aktor podkreśla wagę niedopowiedzenia w swojej postaci:
– Mam wrażenie, że Robert skrywa wiele szczegółów historii, którą chce nam opowiedzieć. Mówi: „Moja rodzina jest wszędzie tam, gdzie jest uśmiechnięta twarz”. Widzowie mogą wypełnić tę lukę zarówno pięknem, jak i traumą.
Może ma rację Joel Edgerton. Może ta powolna opowieść o znikającym świecie wciąga dlatego właśnie, że jest w niej też cząstka naszych własnych, skrywanych niepokojów i marzeń.
Piękny film. I zaskakujący. Rzadko takie historie trafiają na platformy. „Sny o pociągach” nie kuszą widza szybką akcją, romansami, zagadkami kryminalnymi. To opowieść o bardzo zwyczajnym życiu bardzo zwyczajnego człowieka. W Idaho – bardzo zwyczajnym miejscu, z dala od blichtru Nowego Jorku i Los Angeles.
BNP Paribas Warsaw SerialCon 2025 ponownie daje swoim widzom coś, czego nie oferuje żaden inny festiwal w Polsce...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
II BNP Paribas Warsaw SerialCon właśnie się rozpoczął! Pierwszy dzień dobiegł końca, przynosząc szereg udanych p...
BNP Paribas Warsaw SerialCon 2025 zaprasza na cykl wyjątkowych spotkań z aktorkami i aktorami znanymi z popularn...
W wieku 81 lat zmarł Udo Kier, niemiecki aktor znany między innymi z filmów takich jak „Tańcząc w ciemnościach”,...
Na zakończonym 22 listopada toruńskim festiwalu główna nagroda przypadła Judith Kaufmann za zdjęcia do filmu „Na...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas