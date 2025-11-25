STARS ON STAGE – GWIAZDY NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI W KINOTECE!

Stars on Stage to unikatowy format, w którym widzowie spotykają ulubione gwiazdy w bezpośredniej, bliskiej atmosferze — podczas prawdziwej rozmowy i z autentycznymi emocjami. Podczas całego festiwalu w Kinotece odbędą się wywiady na żywo z wyjątkowymi gośćmi polskiego kina i telewizji a poprowadzą je Natalia Ryba oraz Marcin Radomski.

Dlaczego warto? Bo rzadko zdarza się szansa, by spotkać aktorów tak blisko. Bez pośpiechu, bez dystansu — za to z pełnią energii, spontanicznością i atmosferą, którą czuje się tylko na żywo. Stars on Stage to format, który pozwala wejść za kulisy pracy aktorskiej, odkryć historie, których nie ma w wywiadach prasowych, oraz zrozumieć, jak powstają serialowe światy, które oglądamy z zapartym tchem. Podczas rozmów z gwiazdami, publiczność będzie mogła zadać swoje pytania, przekazać spostrzeżenia, albo podzielić się komentarzami bezpośrednio z aktorami, twórcami i zaproszonymi gośćmi.

Marcin Radomski – dziennikarz i krytyk filmowy, doktor nauk humanistycznych, publicysta m.in. „Rzeczpospolitej”, „Newsweeka”, „Magazynu Filmowego”, Onetu. Współpracuje z czołowymi polskimi festiwalami filmowymi, prowadzi autorski kanał YouTube „KINOrozmowa”, jest członkiem Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych (FIPRESCI). Rzecznik II BNP Paribas Warsaw SerialCon.

Natalia Ryba – filmoznawczyni i dziennikarka radiowa (RMF Classic), znana z ciepłego głosu oraz świetnej znajomości zarówno klasyki kina, jak i najnowszych trendów serialowych.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ