BNP Paribas Warsaw SerialCon 2025: Oficjalnie ZNAMY NOMINACJE! To oni powalczą o tytuł Najlepszego Polskiego Serialu Roku!

Wyzwanie rzucone! Po sukcesie pierwszej odsłony BNP Paribas Warsaw SerialCon festiwal ponownie staje się miejscem, gdzie spotykają się najważniejsze nazwiska branży, kreatywne wizje i najświeższe emocje. BNP Paribas Warsaw SerialCon to nie tylko zestawienie najlepszych polskich produkcji – to święto opowieści, które definiują współczesną kulturę, kształtują wrażliwość widzów i pokazują, że polskie seriale potrafią konkurować z europejskimi i światowymi hitami. To właśnie z myślą o twórcach, producentach i aktorach, którzy kształtują krajobraz współczesnej kultury audiowizualnej, powstały pierwsze w Polsce wyróżnienia dedykowane branży serialowej. Ich celem jest docenienie talentu, odwagi narracyjnej i konsekwentnej pracy twórczej, która sprawia, że polskie seriale coraz śmielej konkurują na międzynarodowej scenie.

O tytuł Najlepszego Polskiego Serialu Roku oraz nagrody w pozostałych kategoriach zmierzą się produkcje, które w ostatnich miesiącach nie schodziły z ust widzów i nie opuszczały topowych rankingów streamingowych!

Kto wyłoni zwycięzców tej zaciętej rywalizacji? Decyzję podejmie międzynarodowe jury składające się z prawdziwych autorytetów branży filmowej i serialowej! W składzie, pod przewodnictwem Łukasza Palkowskiego ("Chyłka", "Bogowie"), znaleźli się m.in.: Frank Spotnitz (Twórca formatów jak "Z Archiwum X"), Barry “Baz” Idoine (Nominowany do Emmy operator "The Mandalorian"), Susie Liggat (Producentka "Doktora Who"), Richard Bullock, Edward K. Gibbon. To ich ekspercka wiedza zadecyduje, kto zgarnie statuetkę!

Najlepszy Polski Serial Roku 2025

„Aniela” - historia kobiety z wyższych sfer, która w atmosferze skandalu traci majątek, status, małżeństwo i znajomości. W nowej, surowej rzeczywistości Warszawy bohaterka zaczyna odkrywać umiejętności przetrwania i przewartościowania samej siebie by na nowo zbudować życie i odzyskać opiekę nad córką.