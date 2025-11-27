Zobacz seriale, o których zaraz będzie głośno! Zapraszamy na pokazy specjalne podczas BNP Paribas Warsaw SerialCon

BNP Paribas Warsaw SerialCon otwiera tegoroczną edycję przedpremierowym pokazem trzyodcinkowego serialu dokumentalnego HBO Original „Zabić Miss” – jednej z najgłośniejszych i najbardziej poruszających premier sezonu.

„Zabić Miss” to nie tylko intymny portret życia Agnieszki Kotlarskiej, jednej z najbardziej rozpoznawalnych ikon polskiego modelingu lat 90. Serial jest zarazem wnikliwym studium platonicznej miłości, która stopniowo wymyka się spod kontroli i przeradza w niebezpieczną obsesję. Twórcy z niezwykłą wrażliwością pokazują moment, w którym fascynacja przeradza się w zagrożenie – oraz mechanizmy, które wówczas zawodzą. Produkcja zwraca uwagę na problem stalkingu, zjawisko, które mimo upływu trzech dekad wciąż pozostaje realnym i niezwykle niebezpiecznym elementem współczesnej rzeczywistości. Za reżyserię odpowiada Maciej Bieliński, który prowadzi opowieść z dokumentalną precyzją i emocjonalnym wyczuciem. Autorką scenariusza jest Ewa Wilczyńska, współpracująca z Maciejem Bielińskim, a ich wspólna perspektywa pozwala wydobyć z historii zarówno osobisty wymiar tragedii, jak i jej społeczny kontekst.

Niespodzianka od HBO Max: „Niebo. Rok w piekle”

Widzowie BNP Paribas Warsaw SerialCon będą mogli zobaczyć przedpremierowy pokaz pierwszego odcinka „Niebo. Rok w piekle” – nowej, mocnej produkcji HBO Max inspirowanej prawdziwymi wydarzeniami opisanymi w książce „Niebo. Pięć lat w sekcie” autorstwa Sebastiana Kellera.

Serial przenosi odbiorców do początków lat 90., czasu gwałtownych przemian społecznych i ekonomicznych, które dla wielu Polaków oznaczały utratę stabilności i punktów odniesienia. W tej niepewności wyjątkowo łatwo było natknąć się na samozwańczych proroków i charyzmatycznych liderów obiecujących sens, wspólnotę i nowe życie. „Niebo. Rok w piekle” wnika w motywacje ludzi, którzy znajdowali się pod ich wpływem: od samotności i potrzeby przynależności, przez bunt wobec rodziny i tradycji, po zwykłą ciekawość, która stawała się początkiem niebezpiecznej drogi. To intensywny, realistyczny obraz tamtego czasu — świata, w którym manipulacja miała wiele twarzy i łatwo było znaleźć się po niewłaściwej stronie granicy. W obsadzie zobaczymy m.in. Tomasza Kota, Stanisława Linowskiego, Zofię Jastrzębską i Magdalenę Różczkę.