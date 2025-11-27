Zobacz seriale, o których zaraz będzie głośno! Zapraszamy na pokazy specjalne podczas BNP Paribas Warsaw SerialCon

Aktualizacja: 27.11.2025 18:20 Publikacja: 27.11.2025 17:29
"Niebo. Rok w piekle"
BNP Paribas Warsaw SerialCon otwiera tegoroczną edycję przedpremierowym pokazem trzyodcinkowego serialu dokumentalnego HBO Original „Zabić Miss” – jednej z najgłośniejszych i najbardziej poruszających premier sezonu.
„Zabić Miss” to nie tylko intymny portret życia Agnieszki Kotlarskiej, jednej z najbardziej rozpoznawalnych ikon polskiego modelingu lat 90. Serial jest zarazem wnikliwym studium platonicznej miłości, która stopniowo wymyka się spod kontroli i przeradza w niebezpieczną obsesję. Twórcy z niezwykłą wrażliwością pokazują moment, w którym fascynacja przeradza się w zagrożenie – oraz mechanizmy, które wówczas zawodzą. Produkcja zwraca uwagę na problem stalkingu, zjawisko, które mimo upływu trzech dekad wciąż pozostaje realnym i niezwykle niebezpiecznym elementem współczesnej rzeczywistości. Za reżyserię odpowiada Maciej Bieliński, który prowadzi opowieść z dokumentalną precyzją i emocjonalnym wyczuciem. Autorką scenariusza jest Ewa Wilczyńska, współpracująca z Maciejem Bielińskim, a ich wspólna perspektywa pozwala wydobyć z historii zarówno osobisty wymiar tragedii, jak i jej społeczny kontekst.
Niespodzianka od HBO Max: „Niebo. Rok w piekle”
Widzowie BNP Paribas Warsaw SerialCon będą mogli zobaczyć przedpremierowy pokaz pierwszego odcinka „Niebo. Rok w piekle” – nowej, mocnej produkcji HBO Max inspirowanej prawdziwymi wydarzeniami opisanymi w książce „Niebo. Pięć lat w sekcie” autorstwa Sebastiana Kellera.
Serial przenosi odbiorców do początków lat 90., czasu gwałtownych przemian społecznych i ekonomicznych, które dla wielu Polaków oznaczały utratę stabilności i punktów odniesienia. W tej niepewności wyjątkowo łatwo było natknąć się na samozwańczych proroków i charyzmatycznych liderów obiecujących sens, wspólnotę i nowe życie. „Niebo. Rok w piekle” wnika w motywacje ludzi, którzy znajdowali się pod ich wpływem: od samotności i potrzeby przynależności, przez bunt wobec rodziny i tradycji, po zwykłą ciekawość, która stawała się początkiem niebezpiecznej drogi. To intensywny, realistyczny obraz tamtego czasu — świata, w którym manipulacja miała wiele twarzy i łatwo było znaleźć się po niewłaściwej stronie granicy. W obsadzie zobaczymy m.in. Tomasza Kota, Stanisława Linowskiego, Zofię Jastrzębską i Magdalenę Różczkę.
Za reżyserię odpowiada Bartosz Blaschke, twórca znany z umiejętności opowiadania historii zanurzonych w emocjach i nieoczywistościach. Blaschke zdobył uznanie m.in. pełnometrażowym filmem „Sonata”, nagradzanym i docenianym za wyjątkową wrażliwość narracyjną. Teraz wraca z projektem znacznie mroczniejszym, ale równie precyzyjnie prowadzonym. Autorem scenariusza jest Jakub Korolczuk, którego doświadczenie reporterskie i wyczucie społecznych napięć nadają serialowi wiarygodność i dokumentalny puls. To jedna z najbardziej wyczekiwanych premier sezonu: odważna, aktualna i boleśnie prawdziwa.
Klangor wraca – i to mocniej niż kiedykolwiek!
Już 28 listopada zapraszamy na pokaz specjalny dwóch odcinków 2. sezonu „Klangoru” – jednego z najbardziej wyczekiwanych polskich thrillerów psychologicznych w reżyserii Łukasza Kośmickiego.
W nowej odsłonie Hela wraca do Polski, próbując odbudować więź z dorosłą już córką. Gdy Wiki znika bez śladu, rozpoczyna się desperacki wyścig z czasem, który szybko przeradza się w mroczne śledztwo prowadzące w głąb więziennych struktur. Na powierzchnię wypływają korupcja, przemoc i nielegalny handel, a każdy trop odsłania kolejne warstwy kłamstw. „Klangor” eksploruje świat, w którym prawda kosztuje, winy ciągną się za każdym bohaterem, a granica między ofiarą a oprawcą staje się coraz bardziej nieostra. Drugi sezon to opowieść o konfrontacji z systemem, przeszłością i samym sobą — intensywna, duszna i trzymająca w napięciu od pierwszych minut. Na ekranie zobaczymy doskonałą obsadę: Małgorzatę Gorol, Jacka Belera, Piotra Trojana, Mary Pawłowską, Magdalenę Czerwińską i Mariusza Ostrowskiego. Za reżyserię drugiego sezonu ponownie odpowiada Łukasz Kośmicki, który nadał „Klangorowi” jego charakterystyczny, gęsty ton już w pierwszej odsłonie. Kontynuacja jego wizji zapewnia serialowi stylistyczną i narracyjną spójność — precyzyjnie prowadzone tempo, dbałość o psychologiczny detal oraz umiejętność budowania emocjonalnego napięcia. Kośmicki konsekwentnie rozwija estetykę, która wyróżniła „Klangor” na tle polskich produkcji, nadając nowym odcinkom dojrzałą formę i intensywność, dzięki którym opowieść wchodzi w jeszcze głębsze, mroczniejsze rejony.
BNP Paribas Warsaw SerialCon 2025 pokazuje, że seriale są dziś czymś znacznie więcej niż formą rozrywki — potrafią opowiadać o współczesności, poruszać emocje i kształtować nasze spojrzenie na świat. W dniach 26–30 listopada Warszawa ponownie stanie się przestrzenią spotkań z twórcami, przedpremierowych odkryć i intensywnego zanurzenia w serialową rzeczywistość. Dołącz do wydarzenia i przeżyj największe święto polskich i zagranicznych produkcji. Bilety są już dostępne na www.warsawserialcon.pl!
