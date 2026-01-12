Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są kluczowe wyzwania związane z nielegalnym przekształcaniem domów jednorodzinnych w hotele pracownicze?

Jakie działania podejmują samorządy oraz resort rozwoju w celu rozwiązania problemu nielegalnych przekształceń nieruchomości?

Jakie ograniczenia i bariery stoją na drodze do skutecznego egzekwowania przepisów dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynków?

Jakie zmiany prawne są rozważane w kontekście poprawy regulacji dotyczących użytkowania budynków?

Jaka jest opinia ekspertów na temat aktualnych przepisów oraz propozycji ich zmian?

Dlaczego obecne sposoby karania za nielegalne użytkowanie budynków mogą być nieskuteczne?

Zmiana definicji budynku zbiorowego zamieszkania, podniesienie kar i wzmocnienie organów nadzoru – takie pomysły na walkę z nielegalnymi hotelami robotniczymi ma Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Problem przekształcania domów jednorodzinnych w kwatery pracownicze systematycznie powraca. Ostatnio na posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Tym razem o narastającym problemie przypomniały Kobierzyce. Ta podwrocławska gmina od lat należy do najbogatszych w Polsce, dzięki zlokalizowanym na jej obszarze inwestycjom.

– Obserwuje się coraz częstsze przypadki wykorzystywania budynków jednorodzinnych jako nielegalnych obiektów zakwaterowania pracowniczego, w których zamieszkuje od kilkunastu do kilkudziesięciu osób – relacjonuje Piotr Kopeć, wójt gminy Kobierzyce w piśmie do Andrzeja Domańskiego, ministra finansów i gospodarki, któremu podlega Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Gminie i jej mieszkańcom przeszkadza przekształcanie domów jednorodzinnych w obiekty noclegowe. Takie prowizorki są realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa pożarowego i sanitarnego, zarówno dla ich mieszkańców, jak i sąsiednich nieruchomości. Wójt Kobierzyc pisze też o hałasie, częstych wizytach policji, bójkach, alkoholu. To obniża ceny okolicznych nieruchomości, a gdy już znajdzie się nabywca, to z reguły przeznacza obiekt pod … zamieszkanie zbiorowe.

„Gmina nie ma żadnych, a pozostałe organy państwowe mają ograniczone narzędzia prawne do walki z właścicielami wykorzystującymi lukę w prawie. (…) Zjawisko to nasila się z powodu niewystarczających regulacji prawnych oraz braku skutecznych mechanizmów egzekwowania istniejących przepisów”, podsumowuje wójt Kobierzyc.