Poszerzony skład NSA opowiedział się za rygorystycznym, literalnym podejściem do możliwości inicjowania spornych postępowań. Uznał, że jest to możliwe wyłącznie przez urzędników, tj. z urzędu. NSA nie miał cienia wątpliwości, że dodanie spornych przepisów do prawa budowlanego nie było zabiegiem przypadkowym czy porządkującym. I miało na celu wprowadzenie w tym przypadku zasady oficjalności, czyli wszczynania postępowań jedynie z urzędu, a nie na wniosek. Taka była wola ustawodawcy, co potwierdza uzasadnienie projektu nowelizacji.

Czy brak możliwości zawnioskowania o wszczęcie sprawy budowlanej to naruszenie prawa do sądu?

Sąd odniósł się przy tym obszernie do kwestii uwzględniania wartości wypływających z zasad o znaczeniu fundamentalnym dla ukształtowania praw jednostki wobec władzy administracyjnej. Zasadniczo sprowadza się ona do prawa do procesu administracyjnego i prawa do sądu. NSA zwrócił jednak uwagę, że nie mają one charakteru absolutnego. To prawodawca określa, w jaki sposób przysługują one jednostce. Ponadto to organy nadzoru budowlanego zgodnie z ustawowo zakreślonymi kompetencjami są powołane do strzeżenia porządku prawnego w budownictwie. I nie można z góry zakładać, że ich działania w razie stwierdzenia m.in. rozpoczęcia prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem ustawy czy stwierdzenia naruszeń w związku z utrzymaniem obiektów budowlanych, nie doprowadzą tych robót lub też tych obiektów do stanu zgodnego z prawem.

NSA zastrzegł także, że w przypadku braku reakcji organu na skierowane do niego żądanie usunięcia stanu naruszenia prawa budowlanego, jednostka nie jest pozbawiona możliwości ochrony własnego interesu prawnego. Z tym że realizacja tego uprawnienia następuje w ramach procedur określonych przez ustawodawcę. Brak reakcji nadzoru budowlanego, opieszałość czy inne zaniedbanie może stanowić podstawę do skargi w trybie skargowo-wnioskowym z działu 8 k.p.a.

Co więcej, sygnalizacja w takiej skardze dostarcza organowi materiał do oceny, czy nie zachodzą przesłanki do wszczęcia postępowania z urzędu. Możliwe jest też zwrócenie się do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, do prokuratora czy Rzecznika Praw Obywatelskich. W konsekwencji w ocenie sądu ochrona interesu prawnego jednostki powołującej się na własny interes prawny może być w spornej sytuacji realizowana w innych formach poza postępowaniem administracyjnym jurysdykcyjnym. Tym bardziej, że oprócz trybu administracyjnego istnieje możliwość uruchomienia także postępowania przed sądem cywilnym.

Czy obywatel, który nie ma prawa do wnioskowania o wszczęcie postępowania, może poskarżyć się do sądu?

NSA przesądził też kwestię, jak powinien się zachować nadzór budowlany, gdy jednak wpłynie do niego bezpodstawne żądanie o wszczęcie któregoś ze spornych postępowań od osoby powołującej się na własny interes prawny. I stwierdził, że w takim przypadku urzędnik ma obowiązek poinformować wnioskodawcę na piśmie co do podjętych działań i zajętego stanowiska.