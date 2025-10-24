Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Karol Nawrocki: środowisko sędziowskie w Polsce nie dokonało pełnego rozliczenia ze swoją przeszłością

Mimo upływu ponad 35 lat od upadku komunizmu, środowisko sędziowskie w Polsce nie dokonało pełnego rozliczenia ze swoją przeszłością, a spuścizna „czerwonego totalitaryzmu” nadal w pewnym stopniu kształtuje postawy części elit prawniczych - uważa prezydent Karol Nawrocki.

Publikacja: 24.10.2025 10:07

Prezydent Karol Nawrocki

Prezydent Karol Nawrocki

Foto: PAP/Marcin Obara

Mateusz Adamski

W czwartek w siedzibie Sądu Najwyższego w Warszawie odbyła się konferencja historyczno-naukowa "Wymiar niesprawiedliwości – sądownictwo okresu demokracji ludowej. Doświadczenia lat 1945–1989".  Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, sędziowie sądów powszechnych, historycy i prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej.

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska wyjaśniła, że konferencja "jest elementem szerszego projektu, którego celem jest pokazanie, jak ważny w wymiarze sprawiedliwości jest sędzia jako człowiek". – To od człowieka, od jego indywidualnego podejścia do rzeczywistości, od jego postawy etycznej, moralnej i wartości, którym hołduje, uzależnione jest to, czy wymiar sprawiedliwości jest sprawiedliwy, czy niesprawiedliwy – podkreśliła Manowska, cytowana przez Polską Agencję Prasową. Jednocześnie zapowiedziała, że planowane jest też kolejne z serii wydarzenie, które będzie poświęcone "prawnikom i polskim sędziom – bohaterom".

Czytaj więcej

Segregacja sędziów to terror bezprawia pod hasłem przywracania praworządności - napisał w liście pre
Sądy i trybunały
Prezydent Karol Nawrocki: segregacja sędziów to terror bezprawia

Karol Nawrocki: spuścizna „czerwonego totalitaryzmu” nadal w pewnym stopniu kształtuje postawy części elit prawniczych

List do uczestników czwartkowej konferencji skierował prezydent Karol Nawrocki. Odczytał go szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. 

Na wstępie prezydent podkreślił, że na tle wielowiekowych polskich tradycji prawnych – od „neminem captivabimus nisi iure victum” [chodzi o przywilej szlachecki "nikogo nie uwięzimy bez wyroku sądowego" - przyp. red.] po Konstytucję 3 maja – szczególnie dramatycznie jawi się okres stalinowskiego terroru, kiedy sądy stały się narzędziem represji, a tysiące Polaków padło ofiarą zbrodniczego systemu. W tym kontekście Karol Nawrocki wskazał, że mimo upływu ponad 35 lat od upadku komunizmu, środowisko sędziowskie w Polsce nie dokonało pełnego rozliczenia ze swoją przeszłością, a spuścizna „czerwonego totalitaryzmu” nadal w pewnym stopniu kształtuje postawy części elit prawniczych.

Reklama
Reklama

Na koniec prezydent odniósł się też do obecnej sytuacji w polskim wymiarze sprawiedliwości, pytając "w jakich warunkach ukształtowała się mentalność części sędziów, którzy – wspierani przez niektórych polityków i teoretyków prawa – wzniecili coś w rodzaju rokoszu i odmawiają uznania statusu sędziów mianowanych przez Prezydenta RP, którzy przeszli całą przewidzianą prawem procedurę?". Nawrocki postawił również pytanie, "jak to jest możliwe, że część środowisk politycznych i prawniczych nie ma problemu z uznawaniem niezawisłości sędziów mianowanych przez komunistyczną Radę Państwa, którzy ślubowali stanie na straży socjalistycznego ustroju, a jednocześnie ostentacyjnie i bezprawnie kwestionuje status sędziów wykształconych i powołanych w wolnej Polsce?". 

Czytaj więcej

Prezydent Karol Nawrocki wręcza nominacje sędziowskie
Sądy i trybunały
Prezydent do nowo powołanych sędziów: Nie zgodzę się na segregację

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Sędziowie Sądy i Trybunały Sąd Najwyższy Karol Nawrocki neosędziowie

W czwartek w siedzibie Sądu Najwyższego w Warszawie odbyła się konferencja historyczno-naukowa "Wymiar niesprawiedliwości – sądownictwo okresu demokracji ludowej. Doświadczenia lat 1945–1989".  Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, sędziowie sądów powszechnych, historycy i prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej.

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska wyjaśniła, że konferencja "jest elementem szerszego projektu, którego celem jest pokazanie, jak ważny w wymiarze sprawiedliwości jest sędzia jako człowiek". – To od człowieka, od jego indywidualnego podejścia do rzeczywistości, od jego postawy etycznej, moralnej i wartości, którym hołduje, uzależnione jest to, czy wymiar sprawiedliwości jest sprawiedliwy, czy niesprawiedliwy – podkreśliła Manowska, cytowana przez Polską Agencję Prasową. Jednocześnie zapowiedziała, że planowane jest też kolejne z serii wydarzenie, które będzie poświęcone "prawnikom i polskim sędziom – bohaterom".

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Aplikacja mObywatel działa od 2017 roku
W sądzie i w urzędzie
Nowa usługa w aplikacji mObywatel. Pięć razy w miesiącu za darmo
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Materiał Promocyjny
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Trybunał Konstytucyjny
Sądy i trybunały
Tak koalicja 15 października „przejmie” Trybunał Konstytucyjny. Jest zapowiedź
Zgodnie z anonimową petycją bezdzietne kobiety miałyby pracować do 65. roku życia – a więc tak długo
Praca, Emerytury i renty
Emerytury bezdzietnych kobiet. Czy petycja ma szansę zmienić prawo?
Prawo jazdy po 65. roku życia. Będą nowe przepisy w Unii Europejskiej
Prawo drogowe
Prawo jazdy po 65. roku życia. Będą nowe przepisy w Unii Europejskiej
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Zakaz używania tytułu i bez presji załatwiania zastępstwa na urlopie. Będą nowe przepisy o adwokatur
Zawody prawnicze
Zakaz używania tytułu i bez presji załatwiania zastępstwa na urlopie. Będą nowe przepisy o adwokaturze
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Materiał Promocyjny
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Reklama
Reklama
e-Wydanie