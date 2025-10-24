Aktualizacja: 24.10.2025 10:48 Publikacja: 24.10.2025 10:07
Prezydent Karol Nawrocki
Foto: PAP/Marcin Obara
W czwartek w siedzibie Sądu Najwyższego w Warszawie odbyła się konferencja historyczno-naukowa "Wymiar niesprawiedliwości – sądownictwo okresu demokracji ludowej. Doświadczenia lat 1945–1989". Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, sędziowie sądów powszechnych, historycy i prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej.
Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska wyjaśniła, że konferencja "jest elementem szerszego projektu, którego celem jest pokazanie, jak ważny w wymiarze sprawiedliwości jest sędzia jako człowiek". – To od człowieka, od jego indywidualnego podejścia do rzeczywistości, od jego postawy etycznej, moralnej i wartości, którym hołduje, uzależnione jest to, czy wymiar sprawiedliwości jest sprawiedliwy, czy niesprawiedliwy – podkreśliła Manowska, cytowana przez Polską Agencję Prasową. Jednocześnie zapowiedziała, że planowane jest też kolejne z serii wydarzenie, które będzie poświęcone "prawnikom i polskim sędziom – bohaterom".
Czytaj więcej
Zdaniem Karola Nawrockiego próby kwestionowania statusu tzw. neosędziów są bezprawiem, a wręcz na...
List do uczestników czwartkowej konferencji skierował prezydent Karol Nawrocki. Odczytał go szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki.
Na wstępie prezydent podkreślił, że na tle wielowiekowych polskich tradycji prawnych – od „neminem captivabimus nisi iure victum” [chodzi o przywilej szlachecki "nikogo nie uwięzimy bez wyroku sądowego" - przyp. red.] po Konstytucję 3 maja – szczególnie dramatycznie jawi się okres stalinowskiego terroru, kiedy sądy stały się narzędziem represji, a tysiące Polaków padło ofiarą zbrodniczego systemu. W tym kontekście Karol Nawrocki wskazał, że mimo upływu ponad 35 lat od upadku komunizmu, środowisko sędziowskie w Polsce nie dokonało pełnego rozliczenia ze swoją przeszłością, a spuścizna „czerwonego totalitaryzmu” nadal w pewnym stopniu kształtuje postawy części elit prawniczych.
Na koniec prezydent odniósł się też do obecnej sytuacji w polskim wymiarze sprawiedliwości, pytając "w jakich warunkach ukształtowała się mentalność części sędziów, którzy – wspierani przez niektórych polityków i teoretyków prawa – wzniecili coś w rodzaju rokoszu i odmawiają uznania statusu sędziów mianowanych przez Prezydenta RP, którzy przeszli całą przewidzianą prawem procedurę?". Nawrocki postawił również pytanie, "jak to jest możliwe, że część środowisk politycznych i prawniczych nie ma problemu z uznawaniem niezawisłości sędziów mianowanych przez komunistyczną Radę Państwa, którzy ślubowali stanie na straży socjalistycznego ustroju, a jednocześnie ostentacyjnie i bezprawnie kwestionuje status sędziów wykształconych i powołanych w wolnej Polsce?".
Czytaj więcej
Prezydent Karol Nawrocki wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz a...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W czwartek w siedzibie Sądu Najwyższego w Warszawie odbyła się konferencja historyczno-naukowa "Wymiar niesprawiedliwości – sądownictwo okresu demokracji ludowej. Doświadczenia lat 1945–1989". Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, sędziowie sądów powszechnych, historycy i prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej.
Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska wyjaśniła, że konferencja "jest elementem szerszego projektu, którego celem jest pokazanie, jak ważny w wymiarze sprawiedliwości jest sędzia jako człowiek". – To od człowieka, od jego indywidualnego podejścia do rzeczywistości, od jego postawy etycznej, moralnej i wartości, którym hołduje, uzależnione jest to, czy wymiar sprawiedliwości jest sprawiedliwy, czy niesprawiedliwy – podkreśliła Manowska, cytowana przez Polską Agencję Prasową. Jednocześnie zapowiedziała, że planowane jest też kolejne z serii wydarzenie, które będzie poświęcone "prawnikom i polskim sędziom – bohaterom".
mObywatel właśnie udostępnił bezpłatną usługę kwalifikowanego e-podpisu. Są jednak ograniczenia w jego stosowaniu.
Dlaczego działalność małych i średnich przedsiębiorstw ma znaczenie. Wpływ przejęć MŚP na lokalne społeczności.
W tym roku rozpocznie się proces wybierania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To ustalenie koalicyjne - przekaz...
Petycje obywateli do władz, w szczególności te kontrowersyjne, są wykorzystywane do budowania zasięgów w mediach...
Państwa członkowskie Unii Europejskiej będą mogły skrócić okres ważności prawa jazdy dla kierowców w wieku 65 la...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Posłowie pracują nad zmianą przepisów prawa o adwokaturze, które przewidują m.in. wprowadzenie kary ograniczenia...
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas