Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim akty powołania odebrało 65 osób. Nowo powołani sędziowie i asesorzy złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie. Do słów sędziowskiego ślubowania Karol Nawrocki nawiązał w swoim wystąpieniu.

Prezydent Karol Nawrocki: Nie zgodzę się na segregowanie sędziów na neosędziów i paleosędziów

– Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej to słowa, które dzisiaj kilkakrotnie wypełniały tę salę i tworzą właściwego ducha nie tylko tego miejsca, ale tej uroczystości. Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej może tylko ten, kto Polskę zna, który ją albo kocha albo przynajmniej szanuje. Aby służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 roku trzeba szanować porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej oparty na konstytucji i ustawach przyjętych przez parlament, podpisanych przez Prezydenta i ogłoszonych w odpowiednim publikatorze – powiedział Karol Nawrocki.

Prezydent mówił, że „nie ma w Polsce innego prawa niż to oparte na konstytucji i ustawach i żadne akty podustawowe, rozporządzenia, dekrety ludzi, którzy uważają, że będą tworzyć porządek prawny pozaustawowo was nie obowiązują, nie obowiązują tych, którzy chcą wiernie służyć Rzeczypospolitej”.

- Nie zgodzę się na segregowanie sędziów na neosędziów i paleosędziów. Sędziami są ci, których nominuje każdy kolejny Prezydent RP. Nie dajcie sobie wmówić, że wśród sędziów są jakiekolwiek kategorie. Tego nie ma i na to się nigdy nie zgodzimy. Próby łamania polskiego prawa czy pogłos bezprawia zobowiązuje mnie do tego, żeby walczyć z każdą próbą łamania polskiego systemu konstytucyjnego – stwierdził Karol Nawrocki.