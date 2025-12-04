Kontrowersyjna decyzja Pete'a Hegsetha. „New York Times” pozwał Pentagon

Argumenty Pentagonu

Pentagon twierdzi, że nowe regulacje wprowadzają „zdrowy rozsądek”, który chroni personel wojskowy przed ujawnianiem informacji, mogących narazić go na niebezpieczeństwo. Podczas briefingu prasowego we wtorek rzecznik prasowy Pentagonu Kingsley Wilson powiedział, że „tradycyjne media nie zawodzą”.

– Amerykanie nie ufają propagandystom, bo przestali mówić prawdę – powiedział Wilson. – Dlatego nie będziemy błagać ich o powrót i nie będziemy odbudowywać zepsutego modelu tylko po to, żeby ich zadowolić – stwierdził.

Kilka agencji informacyjnych i mediów, których relacje docierają do milionów ludzi, w tym Associated Press, Washington Post i CNN, zwróciło się we wtorek do Pentagonu z prośbą o udostępnienie materiału z briefingu Wilsona, ale spotkało się z odmową, gdyż poinformowano, że materiał jest przeznaczony wyłącznie dla akredytowanych dziennikarzy.

Sprawa ataku na łódź na Morzu Karaibskim

Pomimo utraty akredytacji media, którym odmówiono dostępu do Pentagonu, nadal relacjonują działania armii USA. W ubiegłym tygodniu to właśnie one kwestionowały rolę Pete'a Hegsetha w wydarzeniach na Morzu Karaibskim 2 września, gdzie zatopiono łódź podejrzaną o przemyt narkotyków, a w kolejnym ataku zginęła cała załoga łodzi – w sumie 11 osób.

Z informacji przekazanych przez „Washington Post” wynika, że to Hegseth miał wydać ustne polecenie przeprowadzenia drugiego ataku na ocalałych. Sam Hegseth – odpowiadając na pytania o tę sprawę – stwierdził, że osobiście monitorował i zatwierdzał tylko pierwsze uderzenie, potem jednak wyszedł z pokoju, a decyzję o uderzeniu na rozbitków miał podjąć szef Dowództwa Sił Specjalnych adm. Frank Bradley.