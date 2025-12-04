Kontrowersyjna decyzja Pete'a Hegsetha. „New York Times” pozwał Pentagon

Aktualizacja: 04.12.2025 21:31 Publikacja: 04.12.2025 21:08
Pete Hegseth
Foto: Reuters/Brian Snyder
W czwartek „New York Times” złożył w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie pozew przeciwko Pentagonowi, domagając się uchylenia nowych przepisów wprowadzonych przez sekretarza obrony Pete'a Hegsetha.
Gazeta stwierdziła w pozwie, że nowe przepisy naruszają konstytucyjną wolność słowa i zasadę rzetelnego procesu, ponieważ dają Pentagonowi prawo do decydowania o tym, czy zezwolić reporterom na wykonywanie ich pracy czy też odmówić takiej zgody.
– Ta polityka jest próbą kontroli nad relacjami mediów dotyczącymi spraw, które nie podobają się rządowi – powiedział Charles Stadtlander, rzecznik prasowy gazety.
Wcześniej takie media jak „Times” zrezygnowały z relacjonowania wydarzeń odbywających się w Pentagonie. Administracja Trumpa zaprosiła więc na salę prasową Pentagonu przedstawicieli mediów konserwatywnych, które zgodziły się na nowe zasady i wzięły udział we wtorkowej konferencji rzecznika prasowego Hegsetha.
Czytaj więcej
Dziesiątki dziennikarzy relacjonujących działalność amerykańskiego Departamentu Obrony opuściły s...
Pentagon twierdzi, że nowe regulacje wprowadzają „zdrowy rozsądek”, który chroni personel wojskowy przed ujawnianiem informacji, mogących narazić go na niebezpieczeństwo. Podczas briefingu prasowego we wtorek rzecznik prasowy Pentagonu Kingsley Wilson powiedział, że „tradycyjne media nie zawodzą”.
– Amerykanie nie ufają propagandystom, bo przestali mówić prawdę – powiedział Wilson. – Dlatego nie będziemy błagać ich o powrót i nie będziemy odbudowywać zepsutego modelu tylko po to, żeby ich zadowolić – stwierdził.
Kilka agencji informacyjnych i mediów, których relacje docierają do milionów ludzi, w tym Associated Press, Washington Post i CNN, zwróciło się we wtorek do Pentagonu z prośbą o udostępnienie materiału z briefingu Wilsona, ale spotkało się z odmową, gdyż poinformowano, że materiał jest przeznaczony wyłącznie dla akredytowanych dziennikarzy.
Czytaj więcej
Sekretarz obrony USA Pete Hegseth wydał polecenie setkom amerykańskich generałów i admirałów, by...
Pomimo utraty akredytacji media, którym odmówiono dostępu do Pentagonu, nadal relacjonują działania armii USA. W ubiegłym tygodniu to właśnie one kwestionowały rolę Pete'a Hegsetha w wydarzeniach na Morzu Karaibskim 2 września, gdzie zatopiono łódź podejrzaną o przemyt narkotyków, a w kolejnym ataku zginęła cała załoga łodzi – w sumie 11 osób.
Z informacji przekazanych przez „Washington Post” wynika, że to Hegseth miał wydać ustne polecenie przeprowadzenia drugiego ataku na ocalałych. Sam Hegseth – odpowiadając na pytania o tę sprawę – stwierdził, że osobiście monitorował i zatwierdzał tylko pierwsze uderzenie, potem jednak wyszedł z pokoju, a decyzję o uderzeniu na rozbitków miał podjąć szef Dowództwa Sił Specjalnych adm. Frank Bradley.
Federica Mogherini, była szefowa unijnej dyplomacji, zrezygnowała ze stanowiska rektorki Kolegium Europejskiego....
W czwartym roku wojny opozycja zaczyna blokować mównicę w parlamencie. Po aferze korupcyjnej domaga się dymisji...
Największe od lat poczucie zagrożenia - zarówno politycznego, jak i militarnego - dominuje dziś w europejskiej o...
Zatrzymanie pod zarzutem korupcji byłej szefowej unijnej dyplomacji Federiki Mogherini może pomóc ugrupowaniom e...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Polska, kraj, który kiedyś był uwięziony za Żelazną Kurtyną, a obecnie należy do 20 największych gospodarek świa...
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas