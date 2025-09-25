Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Bezprecedensowa sytuacja. Pentagon pilnie wzywa najwyższych rangą dowódców

Sekretarz obrony USA Pete Hegseth wydał polecenie setkom amerykańskich generałów i admirałów, by w przyszłym tygodniu stawili się bazie Korpusu Piechoty Morskiej w stanie Wirginia - podał „Washington Post”. Powody wezwania nie zostały ujawnione.

Publikacja: 25.09.2025 19:20

Sekretarz obrony USA Pete Hegseth

Sekretarz obrony USA Pete Hegseth

Foto: REUTERS/Daniel Becerril

Jakub Czermiński

Amerykański dziennik ujawnił, powołując się na swe źródła, że na początku tygodnia szef Pentagonu wydał polecenie, zgodnie z którym prawie wszyscy najwyżsi rangą wojskowi Stanów Zjednoczonych służący w placówkach na całym świecie (od stopnia generała brygady wzwyż i ich odpowiednicy w marynarce wojennej) muszą stawić się w przyszłym tygodniu w bazie Korpusu Piechoty Morskiej Quantico w pobliżu miejscowości Triangle w stanie Wirginia.

Z tekstu wynika, że na wezwanie stawić się mają także dowódcy ze stref konfliktów oraz ci stacjonujący w Europie, na Bliskim Wschodzie czy w regionie Azji i Pacyfiku. Polecenie nie dotyczy oficerów sztabowych.

Czytaj więcej

Myśliwiec F-35
Konflikty zbrojne
Donald Trump kieruje myśliwce piątej generacji do walki z kartelami narkotykowymi

Pentagon wzywa najwyższych rangą amerykańskich wojskowych do Wirginii. Powodów nie podano

Rzecznik Pentagonu Sean Parnell potwierdził, że na początku przyszłego tygodnia sekretarz obrony USA Pete Hegseth zwróci się do najwyższych rangą dowódców wojskowych. „Washington Post” zaznaczył, że rzecznik odmówił podania dalszych szczegółów.

W tekście napisano, że żaden z informatorów dziennika nie pamiętał, by jakikolwiek sekretarz obrony wzywał w ten sposób tak dużą liczbę najważniejszych wojskowych. – Ludzie są bardzo zaniepokojeni, nie wiedzą, co to oznacza – powiedział jeden z rozmówców „Washington Post”.

Reklama
Reklama

Inny informator gazety stwierdził, że wezwanie najwyższych rangą dowódców na spotkanie jest bezprecedensowe i alarmujące. – Nie wzywa się oficerów dowodzących ludźmi i światową siłą poza Waszyngton i nie mówi im, dlaczego – powiedział rozmówca „Washington Post”.

Od lewej: sekretarz stanu USA Marco Rubio, sekretarz obrony Pete Hegseth, prezydent Donald Trump, wi

Od lewej: sekretarz stanu USA Marco Rubio, sekretarz obrony Pete Hegseth, prezydent Donald Trump, wiceprezydent J.D. Vance

Foto: REUTERS/Jonathan Ernst

Według niektórych rozmówców dziennika, możliwe, że spotkanie Pete'a Hegsetha z najwyższymi rangą oficerami będzie dotyczyć nowej strategii obrony narodowej, która jest przygotowywana, a która ma kłaść większy nacisk na obronę Stanów Zjednoczonych kosztem konkurowania z Chinami.

Możliwe także, że rozmowy będą dotyczyć zwolnień – spotkanie zostało zwołane kilka miesięcy po tym, jak zespół Hegsetha ogłosił plany konsolidacji najwyższego dowództwa. Obecnie służbę pełni ok. 800 amerykańskich generałów i admirałów.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl / Washington Post

Służby Mundurowe Wojsko Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Organizacje Pentagon Pete Hegseth

Amerykański dziennik ujawnił, powołując się na swe źródła, że na początku tygodnia szef Pentagonu wydał polecenie, zgodnie z którym prawie wszyscy najwyżsi rangą wojskowi Stanów Zjednoczonych służący w placówkach na całym świecie (od stopnia generała brygady wzwyż i ich odpowiednicy w marynarce wojennej) muszą stawić się w przyszłym tygodniu w bazie Korpusu Piechoty Morskiej Quantico w pobliżu miejscowości Triangle w stanie Wirginia.

Pozostało jeszcze 81% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Aż 55 proc. sympatyków Donalda Trumpa najbardziej go ceni za to, że twardą ręką oczyszcza Amerykę z
Polityka
Donald Trump traci poparcie. Coraz więcej Amerykanów obawia się o gospodarkę
Nicolas Sarkozy
Polityka
Francja: Były prezydent skazany. Trafi do więzienia
Beniamin Netanjahu
Polityka
Zatrzymanie w Izraelu. Mężczyzna groził, że zastrzeli premiera Netanjahu
Na pytania o incydenty z dronami odpowiadali ministrowie obrony i sprawiedliwości Danii
Polityka
Drony nad Danią. Minister obrony tłumaczy, dlaczego nie zostały strącone
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump rozmawiali we wtorek w Nowym Jorku
Polityka
Ukraina przygotowuje się do ofensywy. O planach poinformowano Donalda Trumpa
Reklama
Reklama
e-Wydanie