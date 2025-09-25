Amerykański dziennik ujawnił, powołując się na swe źródła, że na początku tygodnia szef Pentagonu wydał polecenie, zgodnie z którym prawie wszyscy najwyżsi rangą wojskowi Stanów Zjednoczonych służący w placówkach na całym świecie (od stopnia generała brygady wzwyż i ich odpowiednicy w marynarce wojennej) muszą stawić się w przyszłym tygodniu w bazie Korpusu Piechoty Morskiej Quantico w pobliżu miejscowości Triangle w stanie Wirginia.

Z tekstu wynika, że na wezwanie stawić się mają także dowódcy ze stref konfliktów oraz ci stacjonujący w Europie, na Bliskim Wschodzie czy w regionie Azji i Pacyfiku. Polecenie nie dotyczy oficerów sztabowych.

Pentagon wzywa najwyższych rangą amerykańskich wojskowych do Wirginii. Powodów nie podano

Rzecznik Pentagonu Sean Parnell potwierdził, że na początku przyszłego tygodnia sekretarz obrony USA Pete Hegseth zwróci się do najwyższych rangą dowódców wojskowych. „Washington Post” zaznaczył, że rzecznik odmówił podania dalszych szczegółów.

W tekście napisano, że żaden z informatorów dziennika nie pamiętał, by jakikolwiek sekretarz obrony wzywał w ten sposób tak dużą liczbę najważniejszych wojskowych. – Ludzie są bardzo zaniepokojeni, nie wiedzą, co to oznacza – powiedział jeden z rozmówców „Washington Post”.